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هورست زيهوفر

يعد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من الشخصيات الأكثر جدلا على الساحة السياسية الألمانية. لمع نجمه بسبب مواقفه المعارضة لسياسة المستشارة ميركل إزاء إزاء اللاجئين والمهاجرين القادمين من سوريا وبلدان أخرى.

تدرج هورست زيهوفر في مناصب عدة على مستوى ولايته بافاريا وعلى مستوى ألمانيا ككل. ففي الولاية وصل إلى أعلى منصب فيها ألا وهو منصب رئيس الوزراء وعلى المستوى ألمانيا أضحى وزيرا للداخلية. كما شغل منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي المتحالف مع الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل.

19/10/2021 00:00:00 Bundespolizisten stehen neben einer Gruppe von Migranten, die zuvor über die deutsch-polnische Grenze gegangen waren. (zu dpa «Zuwanderung via Belarus: Seehofer schreibt an Polens Innenminister»)

ألمانيا توقف يمينيين متطرفين وتعتزم تعزيز حماية حدودها مع بولندا 24.10.2021

في ظل موجة هجرة غير قانونية عبر بيلاروس تعهدت الحكومة الألمانية بنشر مزيد من قوات الأمن على طول حدودها مع بولندا. الشرطة الألمانية أعلنت عن إيقاف عناصر يمينية متطرفة كانوا بصدد القيام بدوريات على الحدود مع بولندا.

Altenahr, 15/07/2021*** Die von der Polizei zur Verfügung gestellte Luftaufnahme zeigt den vom Ahr-Hochwasser überfluteten Ortsteil Altenburg. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تتساءل.. هل فشلت أنظمة الإنذار في تحذير ضحايا الفيضانات؟ 17.07.2021

على الرغم من وجود أنظمة الإنذار المبكر للتحذير من الكوراث لكن يبدو أنها فشلت في تحذير أكبر عدد ممكن من سكان مدن وقرى غرب ألمانيا من الكارثة التي حصدت عشرات الأرواح وتسببت في فقدان المئات، فما السبب؟

Trauerkerzen und Blumen liegen vor einem Kaufhaus in der Innenstadt, in dem ein Mann Menschen mit einem Messer attackiert hatte. Bei dem Angriff am 25.06.2021 hatte ein Somalier drei Frauen in einem Kaufhaus getötet. Auf der Straße und in einer nahen Bank verletzte er danach laut Polizei sechs Menschen schwer und einen leicht.

ألمانيا- التحقيقات في هجوم فورتسبورغ وخطر الإسلامويين 01.07.2021

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الصومالي الذي هاجم المارة بسكين في فورتسبورغ متطرفًا دينياً أم لا. ولكن مع ذلك، فإن تصرفه يوجه انتباهنا إلى ظاهرة عنف لم يتم التركيز عليها مؤخرا.
Al-Quds-Tag 2015 Ca. 700 Menschen protestieren am alljährlich stattfindenden Al-Quds-Tag in Berlin gegen Israel. Mehrere hundert Gegendemonstranten protestieren auf mehreren Kundgebungen entlang der Demonstrationsroute gegen Antisemitismus. Al Quds Day 2015 Approx 700 People Protest at annually held Al Quds Day in Berlin against Israel several Hundred Counter-demonstrators Protest on several Rallies along the Demonstration route against Anti-Semitism

ألمانيا: حظر أنشطة حزب الله لم تترتب عليه أية عواقب حتى الآن 05.06.2021

قالت الحكومة الألمانية إن الحظر المفروض على أنشطة حزب الله في ألمانيا لم يُسفر عن أية عواقب حتى الآن وإن أنصاره يواصلون "التماسك التنظيمي والأيديولوجي". والحزب الديمقراطي الحر يرى أن الإجراءات المتخذة ضد الحزب غير كافية.
15.05.21 *** BERLIN, GERMANY - MAY 15: Police spray irritant demonstrators during a march by protesters on Al Nakba Day to demonstrate for the rights of Palestinians on May 15, 2021 in Berlin, Germany. This year's protests are taking place in the context of ongoing, severe violence between Palestinian militias and Israeli security forces in Israel. Al Nakba Day commemorates the expulsion of hundreds of thousands of Palestinians from Palestine between 1947 and 1949 in the course of conflicts between the nascent state of Israel and neighbouring Arab countries. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

وزير الداخلية الألماني يتوعد معاداة السامية في بلاده بـ "إجراءات صارمة" 16.05.2021

في ضوء التصعيد المتزايد في الشرق الأوسط وانعكاساته على الوضع الداخلي في ألمانيا، توعد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بإجراءت صارمة لمواجهة أي مظاهر لمعاداة السامية، وبالتصدي لأي هجمات على مؤسسات يهودية في ألمانيا.
Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, spricht im Rahmen der Zentralen Gedenkveranstaltungen zum Tag der Befreiung im Gedenkort „Station Z“ in der Gedenkstätte Sachsenhausen vor der Figurengruppe von Bildhauer Waldemar Grzimek. Als „Station Z“ bezeichnete die SS ein Anfang 1942 errichtetes Gebäude, das Krematorium und Vernichtungsort war. Z als letzter Buchstabe des Alphabets, stand in zynischer Weise für die letzte Station im Leben eines Häftlings.

ماس: لا تسامح على الإطلاق مع مهاجمة معابد يهودية في ألمانيا 14.05.2021

فيما تتصاعد حدة العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ازدادت الهجمات في ألمانيا على المؤسسات اليهودية. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا إلى حماية أفضل للمعابد اليهودية.
BERLIN - APRIL 30: Men with shaved heads shout right-wing slogans in the beergarden of the pub Zum Henker (At The Executioner), a well-known hang-out for neo-Nazis, in anticipation of the arrival of left-wing protesters on April 30, 2010 in Berlin, Germany. Several hundred left-wing demonstrators had gathered nearby under heavy police surveillance to protest the neo-Nazi presence on Walpurgis Night, the night before May 1. May Day in Berlin is usually marked by neo-Nazi marches and violent clashes between police and left-wing protesters. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

"لواء العاصفة 44" - جماعة يمينية خطيرة تحظرها السلطات الألمانية 03.12.2020

حظرت ألمانيا جماعة يمينية متطرفة معروفة باسم "لواء العاصفة 44" أو "لواء الذئب". واتهم وزير الداخلية زيهوفر هذه المجموعة بأنها تهدف إلى "إعادة بناء الدولة النازية السابقة". إنها مجموعة تذكر بفصل من مجازر جماعية للنازية.

06.10.2020, Berlin: Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister, nimmt vor der Bundespressekonferenz an der Vorstellung des Lagebericht zu rechtsextremistischen Verdachtsfällen in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern teil und beantwortet Fragen von Journalisten. Foto: Wolfgang Kumm/dpa Pool/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا- وزير الداخلية يسعى لعدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا 27.11.2020

يسعى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده منذ عام 2012 على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد نهاية العام الجاري. فمن هؤلاء الذين يمكن ترحيلهم إلى سوريا؟
ARCHIV - ILLUSTRATION - 30.07.2016, Baden-Württemberg, Reutlingen: In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen am 30.07.2016 in der Stadt. (zu dpa: «Landtag diskutiert über Polizeistruktur - kontroverses Thema Kosten vom 11.07.2018) Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

مناهضة العنصرية.. دورات توعية في صفوف الشرطة الألمانية 11.10.2020

بعد سلسلة من الحوادث العنصرية تخضع الشرطة الألمانية لمزيد من التدقيق والتمحيص. وتقوم برلين ومدن أخرى بتضمين مناهج دراسية مناهضة للعنصرية في التدريب الأساسي لعناصر الأمن، لكنها لم توحد في عموم ألمانيا حتى الآن.

A child sits inside a recycle bin as a boy and man pull their belongings on the northeastern island of Lesbos, Greece, Friday, Sept. 18, 2020. Police on the Greek island of Lesbos resumed an operation Friday to move migrants made homeless by fires to new camp amid a local COVID-19 outbreak. It came a day after 5,000 people were taken to the army-built camp, 135 testing positive for the new coronavirus. (AP Photo/Petros Giannakouris) |

مسيرات في مدن ألمانية تطالب باستقبال مزيد من لاجئي مخيم موريا 20.09.2020

انتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية، أوضاع اللاجئين في الجزر اليونانية داعية لمسيرات تطالب باستقبالهم في ألمانيا. ووزير الداخلية الألماني يخشى تراجع فرص التوصل إلى تفاهم أوروبي بشأن سياسة اللجوء.
18.07.2020, Berlin: «Stop racial Profiling» (Stoppt Profiling aufgrund der Rassenzugehörigkeit) steht bei einer Demonstration unter dem Motto «Deutschland hat ein #Rassismusproblem – Aktionswochenende gegen Polizeigewalt» auf einem Schild. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

خطر اليمين المتطرف.. أصابع الاتهام للشرطة الألمانية 18.09.2020

تهديدات بالقتل ومستودعات أسلحة وكتابات على الجدران بالصليب المعقوف، هل توجد شبكات يمينية متطرفة بين عناصر الشرطة الألمانية؟ الكشف عن مجموعات دردشة على الإنترنت من الشرطة في ولاية شمال الراين وستفاليا أكد هذا الاشتباه.
09.07.2020, Berlin: Horst Seehofer (CSU), Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau, und Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), stellen in der Bundespressekonferenz den Verfassungsschutzbericht 2019 vor. Foto: Hannibal Hanschke/Reuters Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تقرير الاستخبارات الداخلية - عدد المتطرفين يتزايد في ألمانيا 11.07.2020

أكد التقرير السنوي للاستخبارات الداخلية الألمانية وجود زيادة كبيرة في عدد المتطرفين اليمينيين المستعدين لاستخدام العنف كما زادت أعمال عنف اليسار المتطرف. ووزير الداخلية يرفض مناقشة مدى وجود نزعات عنصرية لدى الشرطة.
Germany's Interior Minister Horst Seehofer hosts a virtual meeting with European justice and home affairs ministers during Germany's EU council presidency, following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Berlin, Germany July 7, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch/Pool

ألمانيا تلوح بالضغط لتحقيق تضامن أوروبي في توزيع اللاجئين 07.07.2020

خلال اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أعاد هورست زيهوفر الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتكتل انتقاد نظرائه فيما يخص توزيع اللاجئين. ولم يستبعد الوزير استخدام أساليب الضغط لتحقيق "التضامن"، دون ان يكشف عن طبيعتها.
ARCHIV *** Am Grenzzaun zwischen Griechenland und Mazedonien werden FlÃ_chtlinge von der mazedonischen Polizei aufgehalten. Rund 100 Migranten protestieren friedlich mit Blumen gegen die Schliessung der Grenze, die die Passage von Griechenland nach Mazedonien blockiert. Am Tag zuvor hatte die Polizei mit TrÃ_nengas auf FlÃ_chtlinge geschossen, die den Zaun Ã_berwinden wollten. Gevgelija, Mazedonien, 01.03.2016 | Verwendung weltweit

إصلاح قانون اللجوء الأوروبي.. هل تنجح ألمانيا هذه المرة؟ 30.06.2020

تتولى ألمانيا بدءا من الأول من يوليو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وإصلاح قانون اللجوء الأوروبي من أكبر التحديات التي تواجهها في الأشهر الست المقبلة، فهل تنجح هذه المرة وتقنع شركاءها الأوروبيين بتوزيع عادل للاجئين؟

ARCHIV - 01.10.2018, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Einer der mutmaßlichen Rechtsterroristen, die in Bayern und Sachsen festgenommen wurden, erreicht den Bundesgerichtshof und wird von Polizisten abgeführt. Die mutmaßlichen Rechtsterroristen der Gruppe «Revolution Chemnitz» strebten nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler den Sturz der Bundesregierung und die Beseitigung des Rechtsstaats an. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

مجموعة "نسر الشمال" اليمينية.. تمجيد لهتلر ومعاداة شديدة للسامية 23.06.2020

فرض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر حظرا على المجموعة اليمينية المتطرفة المعروفة باسم "نسر الشمال". فماهي تلك المجموعة؟ وماذا تخفي وراءها؟

Uebung: Statisten stellen eine Schlaegerei dar, die von Beamten der neuen BFE aufgeklaert wird, Festnahme, NRW- Innenminister Herbert Reul stellt die neue Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit BFE ds Landes NRW in Dienst, 05.02.2019 in Bochum. Â | Verwendung weltweit

شرطة ألمانيا ـ عاصفة سياسية بسبب تكهنات "عنصرية كامنة" 12.06.2020

المشاهد نفسها تكررت في ألمانيا، متظاهرون يجثون على ركبة واحدة على الأرض مع رفع قبضة اليد للسماء، تضامنا مع جورج فلويد. وسرعان ما طفى سؤال على السطح، هل تعاني الشرطة الألمانية من "عنصرية كامنة" على غرار نظيرتها الأمريكية؟
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