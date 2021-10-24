يعد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من الشخصيات الأكثر جدلا على الساحة السياسية الألمانية. لمع نجمه بسبب مواقفه المعارضة لسياسة المستشارة ميركل إزاء إزاء اللاجئين والمهاجرين القادمين من سوريا وبلدان أخرى.

تدرج هورست زيهوفر في مناصب عدة على مستوى ولايته بافاريا وعلى مستوى ألمانيا ككل. ففي الولاية وصل إلى أعلى منصب فيها ألا وهو منصب رئيس الوزراء وعلى المستوى ألمانيا أضحى وزيرا للداخلية. كما شغل منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي المتحالف مع الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل.