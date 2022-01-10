يُعرف عن وزير العمل الألماني والشؤون الاجتماعية الألماني هوبرتوس هايل التواضع والبراغماتية. ويحظى تحسين المعاش التقاعدي ومستوى الأجور بأولوياته. وقد أعلن مؤخرا أنه سيعمل من أجل مزيد من الحقوق للعاملين في منازلهم.

انضم هوبرتوس هايل إلى الحزب الاشتراكي الألماني في عام 1988 وهو في سن السادسة عشرة. بعدها درس السياسة وعلم الاجتماع وفي عام 1998 أصبح عضوا في البرلمان الألماني. ويعد توليه لمنصب الأمين العام للحزب من أبرز المهام التي تولاها قبل أن يصبح وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة انجيلا ميركل السابقة ولاحقا في حكومة المستشار أولاف شولتس.