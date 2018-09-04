"هواوي" تستعد لإطلاق هاتف "ثوري" بخمس كاميرات

تستعد شركة "هواوي" لإطلاق هاتف "بي 30 برو" العام المقبل. الهاتف ذو المواصفات "الثورية"، سيحتوي على خمس كاميرات سيتفوق بها على "هواوي بي 20 برو" الذي حقق نجاحا واسعا، حسب ما كشفت عنه التسريبات.

وحسب موقع "تيك كونفيجراشين" فإن الهاتف الجديد مزود بكاميرا ثلاثية تشبه تلك التي طرحتها هواوي في "بي 20 برو". هذا فضلا على مستشعر بدقة 40 ميغا بيكسل، وكاميرتين بدقة 22 و12 ميغابكسل على التوالي، وجميعها تدعم تقنية تثبيت الصورة.

الجهاز الجديد، سيكون مجهزا بشاشة عرض AMOLED عالية الوضوح قياس 6.5 بوصة، مع تقنية قارئ البصمات أسفل الشاشة، على غرار هاتف"OnePlus" الذكي الجديد.

ووفق موقع "تي 3" التقني، فعلى المستخدمين الانتظار حتى العام المقبل لرؤية التصميم النهائي لهاتف "هواوي بي 30 برو".

يُشار إلى أن هواوي حققت نجاحا كبيرا بفضل هاتفها الذكي "بي 20 برو"، الذي يحتوي على ثلاث كاميرات، من أجل صور أفضل، في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى تقريب بصري أكبر بثلاث مرات.

م.م/ع.ج.م