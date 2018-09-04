"هواوي" تستعد لإطلاق هاتف "ثوري" بخمس كاميرات

كشفت تسريبات جديدة عن أن "هواوي" تستعد لأطلاق هاتف جديد وصف بالثوري. الهاتف الجديد، سيكون بمواصفات جيدة وتقنيات عالية الجودة. ولكن متى سيظهر في الأسوق؟
هاتف بي 20 من هواي (أرشيف)
تستعد شركة "هواوي" لإطلاق هاتف "بي 30 برو" العام المقبل. الهاتف ذو المواصفات "الثورية"، سيحتوي على خمس كاميرات سيتفوق بها على "هواوي بي 20 برو" الذي حقق نجاحا واسعا، حسب ما كشفت عنه التسريبات.
وحسب موقع "تيك كونفيجراشين" فإن الهاتف الجديد مزود بكاميرا ثلاثية تشبه تلك التي طرحتها هواوي في "بي 20 برو". هذا فضلا على مستشعر بدقة 40 ميغا بيكسل، وكاميرتين بدقة 22 و12 ميغابكسل على التوالي، وجميعها تدعم تقنية تثبيت الصورة.
الجهاز الجديد، سيكون مجهزا بشاشة عرض AMOLED عالية الوضوح قياس 6.5 بوصة، مع تقنية قارئ البصمات أسفل الشاشة، على غرار هاتف"OnePlus" الذكي الجديد.
ووفق موقع "تي 3" التقني، فعلى المستخدمين الانتظار حتى العام المقبل لرؤية التصميم النهائي لهاتف "هواوي بي 30 برو".
يُشار إلى أن هواوي حققت نجاحا كبيرا بفضل هاتفها الذكي "بي 20 برو"، الذي يحتوي على ثلاث كاميرات، من أجل صور أفضل، في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى تقريب بصري أكبر بثلاث مرات.
م.م/ع.ج.م
الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات
البداية عرفت إنتاج أول هاتف ذكي من نوع نوكيا "900 Communicator" له مواصفات الحاسوب الشخصي ويتوفر على برامج معتادة كبرنامج التصفح على الإنترنيت وبرامج للكتابة وبرنامج الفاكس. وتم عرض أول هاتف ذكي لأول مرة في 15 من شهر (أغسطس/آب 1996) وبلغ سعره قرابة 715 يورو.
الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات
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الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات
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الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات
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الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات
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الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات
الأمريكية سيلين أرونس من جنوب فلوريدا تصدرت قبل بضع سنوات عناوين الصحف عندما وصلت فاتورة مكالماتها رقما قياسيا عالميا، حيث كان عليها دفع حوالي 180 ألف يورو. والسبب في ذلك الكمية الكبيرة من الرسائل النصية التي أرسلتها بكثرة أثناء عطلتها الصيفية في كندا ورسوم التجوال.
الهواتف الذكية.. مسيرة 20 عاماً حافلة بالنجاحات
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