هنية يشكر إيران لدعم حماس بالمال والسلاح

شكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، إسماعيل هنية الجمعة (21 أيار/مايو)، إيران على دعمها "المقاومة" الفلسطينية بالمال والسلاح، مؤكدا الاستعداد لما بعد المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل.

وقال هنية في كلمة متلفزة بثت عبر فضائية الأقصى التابعة لحماس "أوجه الشكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة، الجمهورية الإسلامية في إيران، لم تبخل عن مد المقاومة بالمال والسلاح والتقنيات". وأضاف "ما بعد معركة سيف القدس ليس كما قبلها (..) سنحضر أنفسنا لمرحلة بعد سيف القدس بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

مشاهدة الفيديو 44:40 شارك جهود برلين لتكريس هدنة مستدامة بين إسرائيل وحماس.. خطة على ثلاث مراحل إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3thMb جهود برلين لتكريس هدنة مستدامة بين إسرائيل وحماس.. خطة على ثلاث مراحل

خلال النزاع الذي استمر نحو عشرة أيام ، قال الجيش الإسرائيلي إنّ أكثر من 4300 صاروخ أطلقت من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية 90 في المئة منها. وفجرا بدأت تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصر. وقال هنية الذي كان يتحدث من الدوحة حيث يقيم، "أزف لكم هذا النصر العظيم الذي سجلته المقاومة الباسلة".

وتعهد هنية أن قيادة حركته "مع كل الخيرين في العالم، سنعيد بناء ما هدم .. وسنرمم القدرات، ولن نتخلى عن التزاماتنا وواجبنا تجاه أهالي الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة".

وقتل في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة 243 شخصا بينهم 66 طفلا كما أصيب 1910 أشخاص بجروح، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وبين القتلى مقاتلون من حماس وفصائل فلسطينية أخرى. وتسببت الصواريخ التي أطلقتها حماس والفصائل من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية بمقتل 12 شخصاً، بينهم طفلان وجندي، فيما أصيب 355 آخرون بجروح، وفق الشرطة الإسرائيلية.

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب)