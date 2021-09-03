تُعتبر المجر بموقعها الجغرافي وسط القارة الأوروبية ممرا حيويا للتجارة البرية والهجرة إلى غرب القارة. برز اسمها مؤخرا كمعبر للمهاجرين من سوريا والعراق والبلقان إلى ألمانيا وباقي دول غرب القارة والبلدان الاسكندينافية.

المجر أو هنغاريا من البلدان الصغيرة نسبيا، شكلت مع النمسا الإمبراطورية النمساوية المجرية التي استمرت من القرن السابع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. بعدها انتهت الإمبراطورية وخسرت المجر 70 بالمائة من أراضيها وثلث سكانها المنتمين للعرقية المجرية بسبب دورها في الحرب. بعد الحرب العالمية الثانية أضحت إحدى دول المعسكر الشيوعي. وبعد سقوط الشيوعية عام 1989 تحولت إلى جمهورية ديمقراطية وهي حاليا أحد أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي.