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هنغاريا

تُعتبر المجر بموقعها الجغرافي وسط القارة الأوروبية ممرا حيويا للتجارة البرية والهجرة إلى غرب القارة. برز اسمها مؤخرا كمعبر للمهاجرين من سوريا والعراق والبلقان إلى ألمانيا وباقي دول غرب القارة والبلدان الاسكندينافية.

المجر أو هنغاريا من البلدان الصغيرة نسبيا، شكلت مع النمسا الإمبراطورية النمساوية المجرية التي استمرت من القرن السابع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. بعدها انتهت الإمبراطورية وخسرت المجر 70 بالمائة من أراضيها وثلث سكانها المنتمين للعرقية المجرية بسبب دورها في الحرب. بعد الحرب العالمية الثانية أضحت إحدى دول المعسكر الشيوعي. وبعد سقوط الشيوعية عام 1989 تحولت إلى جمهورية ديمقراطية وهي حاليا أحد أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي.

Hungary v England - FIFA World Cup 2022 - European Qualifying - Group I - Puskas Arena. England's Raheem Sterling celebrates scoring their side's first goal of the game during the 2022 FIFA World Cup Qualifying match at the Puskas Arena, Hungary. Picture date: Thursday September 2, 2021. See PA story SOCCER England. Photo credit should read: Attila Trenka/PA Wire. RESTRICTIONS: Use subject to restrictions. Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. URN:62145498

هتافات عنصرية ضد لاعبي إنجلترا في المجر تغضب جونسون 03.09.2021

تعرض لاعبو المنتخب الإنجليزي لهتافات عنصرية وإلقاء مقذوفات خلال مباراته مع المنتخب المجري، ما أغضب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ولم تمنع الإساءات منتخب الأسود الثلاثة من اكتساح مضيفه.
Germany's Chancellor Angela Merkel waves as she attends a round table meeting at a face-to-face EU summit amid the coronavirus disease (COVID-19) lockdown in Brussels, Belgium December 10, 2020. Olivier Matthys/Pool via REUTERS

"صدفة سعيدة".. كشف حساب رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي في زمن كورونا 29.12.2020

بنهاية السنة تسلم ألمانيا إلى البرتغال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. لقد نجحت ألمانيا خلالها في عقد تسويات بين دول التكتل "لم يكن بإمكان أي دولة أخرى إنجازها". ولكن بأي ثمن؟ كما أنها تركت ملفات أخرى للرئاسة المقبلة؟
13.09.2015, Ungarn: ©Louis Witter I Le Pictorium/MAXPPP - Louis Witter / Le Pictorium - 13/09/2015 - Hongrie - Les refugies qui viennent de traverser la frontiere serbo-hongroise sont amenes par des bus dans un camp garde par la police. On y preleve leurs empreintes avant de les repartir sur d'autres camps en Hongrie, selon un membre de la croix-rouge. A Roszke le 13 septembre 2015. / 13/09/2015 - Hungary - Refugees who have just crossed the Serbian-Hungarian border are taken by bus to a camp guarded by the police. They take their fingerprints before distributing them on other camps in Hungary, according to a member of the Red Cross. In Roszke on September 13, 2015. Foto: Louis Witter I Le Pictorium/MAXPPP/dpa |

العدل الأوروبية: قواعد اللجوء في المجر تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي 17.12.2020

أدانت محكمة العدل الأوروبية انتهاك قواعد اللجوء المجرية لقانون الاتحاد الأوروبي، وبالذات "الاعتقال غير القانوني" للمهاجرين في مخيمات على الحدود، وترحيل اللاجئين دون احترام الضمانات المعمول بها.

SUBOTICA, SERBIA âÂÂ MARCH 23 : A Syrian family waits next to the border gate, after they were selected to claim asylum in Hungary at the Kelebija border crossing , Subotica, Serbia on March 23,2017. Omar Marques / Anadolu Agency |

قوائم انتظار غامضة لعبور اللاجئين الحدود الصربية الهنغارية 02.10.2017

ينتظر آلاف اللاجئين في صربيا بفارغ الصبر عبورهم عبر حدود الاتحاد الأوروبي إلى المجر (هنغاريا). لكن مصائرهم تعتمد على قوائم انتظار غامضة غير رسمية تحدد المرشحين العشرة المسموح لهم كل يوم بمغادرة صربيا ودخول هنغاريا.