هندي يعتزم مقاضاة والديّه لسبب غريب!

غريبة ومختلفة هي الأسباب التي تدفع بأفراد العائلة إلى اللجوء للقضاء للبت في أمر ما، كالميراث والخلاف بشأن المال، لكن في حادثة تفوق الخيال كشف شاب هندي أنه بصدد رفع دعوى على والديه لأنهما أنجباه دون موافقته. ورغم غرابة هذا فإن للأمر تفاصيله التي لا تخلو من جدية، كما يقول موقع "أر تي أل" الألماني.
يشير الشاب الهندي رافائيل صامويل (27 عاماً) إلى أنه يعتقد أن والديه ارتكبا خطأ عندما أنجباه دون أخذ أذنه المسبق. ويقول صامويل، الذي يطلق على نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي تسمية "Nihilanand": "أحب والديّ كثيراً، وعلاقتنا جيدة للغاية. لكنهما أنجباني لمتعتهما الخاصة فقط".
ويضيف الشاب الهندي في مقايلة مع صحيفة "ذا برينت" الهندية" متسائلاً: "جلب طفل إلى هذا العالم وإجباره على تكوين مستقبل مهني. أليس هذا اختطاف وعبودية". ويتبع الشاب الهندي المنحدر من مدينة مومباي مذهب اللا إنجابية وهو باختصار توجه فلسفي ينظر نظرة سلبية للقدوم للحياة أو الولادة.
ويدعو أنصار هذا التوجه الفلسفي العميق إلى عدم الإنجاب من أجل حل مشاكل العالم، كالكثافة السكانية والمجاعات والمشاكل البيئية. ويجهد أنصار اللا إنجابية إلى نشر أفكارهم في المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، ولقيت أفكار بعضهم أحياناً الكثير من ردود الفعل.
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عادات بعضها غريب لثقافات من حول العالم
أوزبكستان
يمكن للأفراد غير المتزوجين قضاء الليلة في غرفة في الفندق في أوزبكستان بدأ من 2019. وكان هذا غير ممكن إلى حد الآن، إلا أن الإجراء الجديد من شأنه تشجيع السياحة الدولية في البلد الآسيوي.
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عادات بعضها غريب لثقافات من حول العالم
فرنسا
الأكل الشهي جزء من الحياة الفرنسية، وبالتالي يتم تثمين السلوك الجيد على طاولة الأكل. فالشفط والتلمظ مرفوضان كليا، ولا يحق أكل لحم الدجاج باليدين، وأوراق السلطة يجب طيها بالسكين والشوكة. وعوض أكل جميع الطبق المعروض، حاول أن تترك بعض البقايا.
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عادات بعضها غريب لثقافات من حول العالم
ألمانيا
معروف أن الألمان يلتزمون بالوقت. وهذه السمعة لا تطال الجميع، لكن لها جذورها. فمن يضرب موعدا في الثالثة بعد الزوال، فإنه يعني أيضا الثالثة بعد الزوال. ومن يأتي متأخرا بخمس دقائق، فإنه يعتذر في الغالب أو يخبر عبر الهاتف أو رسالة قصيرة. ومن أجل الالتزام بالوقت يلجأ الفرد الألماني إلى الهرولة.
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عادات بعضها غريب لثقافات من حول العالم
إيسلندا
انتبه في كل الأحوال إلى القواعد السارية في المنابع الدافئة في المسبح. وفور دخول مجال المسبح، يجب خلع الأحذية. وقبل القفز إلى السهريج يجب أولا الاستحمام بدون جميع الملابس. يجب الاستحمام بالصابون، لاسيما على مستوى الرأس والأعضاء التناسلية، وفي حال عدم القيام بذلك، فإن ذلك يثير غضب الإيسلنديين.
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عادات بعضها غريب لثقافات من حول العالم
تركيا
تعابير الوجه والحركة الجسمية تختلف من ثقافة إلى أخرى. إذن يجب الانتباه! الإبهام في اتجاه الأعلى يعني دوما أن كل شيء على ما يُرام. فيما أن إشارة الأصبع هذه في كثير من بلدان الشرق الأوسط لها معنى سلبي. وفي حال تحريك الإبهام من فوق إلى تحت، فإن هذا يعني في تركيا دعوة إلى علاقة مثلية.
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عادات بعضها غريب لثقافات من حول العالم
الإمارات العربية المتحدة
وفيما يخص الكحول ليس هناك مجال للمزح في الإمارات. وتناول الكحول علنا يخضع للعقوبة، وبالتالي يمكن الحصول على مشروب كحولي فقط داخل الفندق. انتبه إلى لباسك، وحاول أن لا تكون عاريا. فالرجال في الإمارات رغم الحرارة المفرطة لا يلبسون سراويل قصيرة. ومن الأفضل عدم لمس النساء حتى أثناء التحية.
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عادات بعضها غريب لثقافات من حول العالم
الهند
عندما تأكل شيئا في الهند، يجب أن تنتبه إلى استعمال يدك اليمنى فقط. وهذا ينطبق أيضا على المصافحة باليد أو أن تشير إلى شيء. فاليد اليسرى تُعتبر في الهند غير نظيفة، لأنها تُستعمل في تنظيف الجسم.
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عادات بعضها غريب لثقافات من حول العالم
الصين
ليس هناك زيارة بدون هدية من الضيف! من الأفضل الاستغناء عن الزهور، لأنها تُقدم في العادة فقط في حالات الموت. قم بإهداء شيء للأكل أو الشراب من بلدك. ولا تعجب، لأن الصينيين يفتحون الهدايا بعد انصرافهم وليس فورا عند تلقيها.
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عادات بعضها غريب لثقافات من حول العالم
سنغافورة
هنا يجب أن يبقى كل شيء نظيفا! لا ترمي أي زبالة على الطريق. لا تأكل ولا تشرب ولا تدخن في محطات القطار وداخل وسائل النقل. ومحظور أيضا رمي العلكة في الطريق. ومن الأفضل العدول عن رش رسم غرافيتي، لأن مآل ذلك الخضوع لضربات الجلد.
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عادات بعضها غريب لثقافات من حول العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق نسيان تقديم إكرامية مالية، لأن عمال الخدمات يعيشون عمليا من ذلك. ففي المطعم من المعتاد تقديم بين عشرة وعشرين في المائة من مبلغ الفاتورة. وسائقو سيارة الأجرة يتوقعون الحصول على 15 في المائة على الأقل.
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عادات بعضها غريب لثقافات من حول العالم
إثيوبيا
ما الذي يجب الانتباه إليه في إفريقيا؟ في إثيوبيا مثلا يعتبر الناس أن تقديم الطعام المتبادل إشارة للود. فاترك إذا الطرف الآخر يتصرف إذا أردت أن لا تظهر بأنك غير مهذب. وفي حال عدم معرفتك بعادات البلد الأجنبي، هناك وصفة تساعد دوما: وهي أن تحترم الثقافة الأجنبية وتحاول قدر الإمكان التكيف.