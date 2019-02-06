هندي يعتزم مقاضاة والديّه لسبب غريب!

غريبة ومختلفة هي الأسباب التي تدفع بأفراد العائلة إلى اللجوء للقضاء للبت في أمر ما، كالميراث والخلاف بشأن المال، لكن في حادثة تفوق الخيال كشف شاب هندي أنه بصدد رفع دعوى على والديه لأنهما أنجباه دون موافقته. ورغم غرابة هذا فإن للأمر تفاصيله التي لا تخلو من جدية، كما يقول موقع "أر تي أل" الألماني.

يشير الشاب الهندي رافائيل صامويل (27 عاماً) إلى أنه يعتقد أن والديه ارتكبا خطأ عندما أنجباه دون أخذ أذنه المسبق. ويقول صامويل، الذي يطلق على نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي تسمية "Nihilanand": "أحب والديّ كثيراً، وعلاقتنا جيدة للغاية. لكنهما أنجباني لمتعتهما الخاصة فقط".

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ويضيف الشاب الهندي في مقايلة مع صحيفة "ذا برينت" الهندية" متسائلاً: "جلب طفل إلى هذا العالم وإجباره على تكوين مستقبل مهني. أليس هذا اختطاف وعبودية". ويتبع الشاب الهندي المنحدر من مدينة مومباي مذهب اللا إنجابية وهو باختصار توجه فلسفي ينظر نظرة سلبية للقدوم للحياة أو الولادة.

ويدعو أنصار هذا التوجه الفلسفي العميق إلى عدم الإنجاب من أجل حل مشاكل العالم، كالكثافة السكانية والمجاعات والمشاكل البيئية. ويجهد أنصار اللا إنجابية إلى نشر أفكارهم في المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، ولقيت أفكار بعضهم أحياناً الكثير من ردود الفعل.