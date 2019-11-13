هل يُنهي "خليجي 24" الخصومة بين السعودية وقطر؟

فصل جديد قد يكتب في الأزمة الخليجية، بعد إعلان منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، عن مشاركتها في بطولة كأس الخليج لكرة القدم والمعروفة بـ "خليجي 24" التي ستنظمها قطر نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتعود المنتخبات الثلاثة عن قرار أوّل غير معلن، بعدم المشاركة في هذه البطولة.

ورغم أن اتحادات الكرة في البلدان الثلاثة برّرت قرار المشاركة بـ"تجديد الدعوة التي وجهها إليها الاتحاد الخليجي"، إلّا أن المتتبع للموضوع يدرك أن هناك أسباباً سياسية بالأساس، تعود إلى الرياض التي تمثل مِحور معسكر المقاطعة. إذ يبدو أنها هي التي جعلت الأطراف الثلاثة تعود للمشاركة في البطولة، بعدما كانت القرعة الأوّلية محصورة على قطر والكويت وعمان والعراق واليمن. فهل تقترب الأزمة الخليجية من نهايتها؟ أم أن حجم الخلاف أعمق ولن تستطيع الكرة إذابة الجليد الذي تراكم فيه على مدار سنوات؟

هل نجحت الوساطة الكويتية؟

لا يعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالبطولة الخليجية، وبالتالي فلا واجبات كروية تترّتب على أيّ دولة جرّاء عدم المشاركة فيها. لذلك فقرار السعودية والإمارات والبحرين هو قرار سياسي بالأساس، حسب ما يخلص إليه فايز النشوان، أستاذ العلاقات الدولية في الكويت.

وقد ربطت بعض المواقع بين زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، للعاصمة العمانية مسقط، حيث التقى بالسلطان قابوس، وبين قرار المشاركة في "خليجي 24". وأتت هذه التكهنات نظراً لأن عمان، التي استطاعت البقاء على خط الحياد في الأزمة، احتضنت قبل أسابيع اجتماعاً لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، حضره وزير الداخلية القطري، ومن الممكن أن تلعب دوراً لتقريب وجهات النظر.

لكن الوساطة العمانية تبقى محلّ شك، فهناك اعتقاد عماني أن الخلاف الخليجي وصل مراحل كثيرة من السوء، لدرجة أنه "غير مؤهل للانتهاء" حسب ما صرّح به يوسف بن علوي، الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية قبل أشهر. لكن، ومقابل "التشاؤم" العماني، ظهر أكثر من مرة تفاؤل كويتي في تصريحات الأمير الشيخ صباح الأحمد، خاصة أن أطراف الأزمة وثقت دومًا في وساطته، وقد صرّح مؤخرًا، أن هذا الخلاف لم يعد مقبولًا.

ويتحدث فايز النشوان عن أن الكويت استطاعت أن تليّن المواقف الصلبة، وأن هناك مؤشرات جد إيجابية لخلق فرص جديدة لبناء الثقة، ومن ذلك رسائل قطرية بأن الدوحة على استعداد لأن تنهي بعض المشاكل التي تشكو منها الرياض، وفق معطيات استقاها من قربه من جهات ذات صلة بملف الوساطة حسب قوله.

مؤشرات إيجابية

تظهر فعلاً بعض تباشير إنهاء الخلاف على أرض الواقع، فقد انشغل جزء من الإعلام العربي بتغريدة من الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، الذي عمل سابقاً مستشاراً لمحمد بن زايد، إذ كتب أن هناك تطوّرات مهمة ستحدث قريبا لإنهاء الخلاف الخليجي.

ويوجد كذلك المشروع النفطي القطري في مصر، حيث نجحت "قطر للبترول" في تشغيل مشروع مصفاة لتكرير النفط، في أكبر استثمار لهذه الشركة السيادية في دولة عربية. ورغم أن المشروع وُقع في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إلّا أن تشغيله لم يكن ليأتي لولا ضوء أخضر من الحكومة المصرية التي تعدّ طرفاً رئيسياً في حملة مقاطعة قطر.

وهناك مؤشر آخر، فقطر كانت حاضرة في اجتماع استثنائي عُقد في الرياض بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، وأكدت إدانتها في الاجتماع لـ"الهجمات والتهديدات المتزايدة مؤخراً على المنشآت النفطية وسلامة وأمن الملاحة البحرية"، في ردِ مباشر على الحوثيين وإيران.

كما أن وزارة الخارجية السعودية، ومنذ إعفاء عادل الجبير من منصبه، وتعيين إبراهيم العساف محله، ثم فيصل بن فرحان آل سعود، لم تعد تصدر تعليقات هجومية على قطر، عكس فترة عادل الجبير الذي لم يكن يفوّت أي فرصة، سواء في حواراته مع وسائل الإعلام أو تغريداته على توتير، لانتقاد الدوحة.

وما يؤكد وجود توجه سعودي نحو التهدئة، أن مسؤولاً سعودياً رفيعاً تحدث لشبكة بلومبيرغ عن أن الدوحة اتخذت "خطوات لخفض التوتر مع جيرانها، ومن ذلك سنها لقانون ضد تمويل الإرهاب"، رغم أنه لا يزال ينتظرها المزيد من العمل، حسب المسؤول السعودي.

عراقيل مستمرة

بيد أن جذور الخلاف لا تزال تنشط الأزمة، فقطر طالما رأت في بعض مطالب الدول الأخرى نوعًا من التعجيز، ومن ذلك إغلاق شبكة الجزيرة، وجلاء القوات التركية عن القواعد القطرية، والقطع الكامل مع جماعة الإخوان. وبعيدًا عن اتهامات دعم الإرهاب التي تنفيها الدوحة، فهذه الأخيرة طالما اعتبرت المطالب تدخلاً في سيادتها، ومحاولة لإدخالها في جلباب السعودية، إذ لا ترغب قطر بالتنازل عن سياستها الخارجية التي جعلتها تختلف عن بقية دول المنطقة.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية" تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية" وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية" إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر وقف تجنيس مواطني تلك الدول إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر الانحياز للدول الخليجية والعربية حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر الموافقة على جميع المطالب كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر دفع تعويضات تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)



لذلك، يرى فايز النشوان أن "بارقة الأمل لن تصل حدّ حلّ الخلاف بشكل كامل، بل فقط تفكيك الأزمة". ويوّضح أنه من الصعب على قطر أن تقطع مع الإخوان المسلمين، فالأمر يتعدىّ مجرّد وجود أفراد من الإخوان في قطر، إذ "تتبنى الدوحة سياساتهم، خاصة في تدبيرها للملف المصري ومحاولتها ضرب النظام المصري، في وقت تبقى فيه القاهرة مهمة لدول الخليج".

لكن تبقى الليونة ممكنة في تطبيق المطالب، فهناك إمكانية ظهرت في المشاورات بأن يتم إعادة رسم سياسات قناة الجزيرة بدلاً من إغلاقها، يقول النشوان، وأن يتم كذلك إعادة تشكيل العلاقات القطرية - التركية، والهدف إبعاد أيّ ضرر على أمن الخليج، حسب تعبيره.

وفي انتظار تحقيق مؤشرات أخرى، ستشكل التغطية الإخبارية لـ"خليجي 24" امتحانًا حقيقياً لوجود هذه البوادر. فالكثيرون يتذكرون ما جرى من تغطية لنهائيات كأس آسيا، عندما تجاهل إعلام دول المقاطعة تتويج قطر بالكأس، أو أوّل ذلك للسخرية منها. كما سيشكّل حضور جماهير دول المقاطعة مؤشراً آخر لقياس التقارب أو التباعد، إذ يمكن لـ"خليجي 24" أن يخلق انطلاقة جديدة، أو أن يكون ببساطة، حلقة جديدة من خلاف سياسي شغل المنطقة.