هل يودع كيميش بايرن ميونيخ من أجل برشلونة؟

هل سيفعلها جشوا كيميش ويغادر الفريق البافاري؟. من المعقول جدا أن يحدث هذا، خصوصا وأن الأمر متعلق بفريق مثل برشلونة. إذ كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النادي الكاتالوني مهتم جدا بالدولي الألماني، بل وإن مسؤولي التسويق في "كامب نو" يتابعون اللاعب البالغ من 23 عن كثب منذ مدة.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن كيميش الذي برز نجمه مع البافاري في المواسم الأربعة الأخيرة حجز خلالها بطاقة المرور الى صفوف المنتخب الألماني بقيادة المدرب يواخيم لوف، يوجد على صدارة قائمة المرشحين الذين ينوي البارسا التعاقد معهم الصيف القادم لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

مشاهدة الفيديو 01:35 بث مباشر الآن 01:35 دقيقة شارك بايرن ميونيخ يواجه فريق مغمور في بطولة كأس ألمانيا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/37PAw بايرن ميونيخ يواجه فريق مغمور في بطولة كأس ألمانيا

ومعلوم أن عقد كيميش مع البافاري يمتد إلى غاية نهاية موسم 2023 بعد تمديد في يونيو/ حزيران الماضي. فيما تقدر قيمته الحالية في ميركاتو اللاعبين بنحو 55 مليون يورو، وفق موقع "تراسفيرماركت" الألماني.

ويلعب كيشوا كيميش في أكثر من مركز، بدءا من وسط قلب الدفاع، إلى ظهير أيمن أو في مركز خط الوسط. وبعد إصابة زميله في بايرن تياغو ألكانترا، بات كيميش من أقوى المرشحين داخل البافاري لتعويضه في وسط الميدان. وهذا ما ألمح إليه المدرب نيكو كوفاتش قبيل التعادل أمام فرايبورغ (1-1) ضمن منافسات المرحلة العاشرة من بوندسليغا (السبت الثالث من فبراير / تشرين ثان)، حين قال "ليست لدينا خيارات كثيرة في قلب الميدان لكن هناك معادلة لم نجربها فيما قبل".

هذا التصريح عزز التكهنات بدور كيميش الجديد والمرتقب بقميص البافاري. فإذا كان هذا المركز غير غريب عنه على الأقل في صفوف المانشافت، إلا أنه في بايرن نادرا ما يقوم بهذا الدور إذ أن مهمته الأساسية تمحورت إلى غاية اللحظة في شغل مركز الظهير الأيمن، كأفضل خلف للدولي المعتزل فيليب لام.

و.ب/ ع.خ