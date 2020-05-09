 هل يهدد فيروس كورونا الأنظمة الاستبدادية أم يقوي مناعتها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

هل يهدد فيروس كورونا الأنظمة الاستبدادية أم يقوي مناعتها؟

من المجر إلى تركيا مروراً بروسيا ودول الكتلة السوفياتية السابقة.. هل يمثل فيروس كورونا تهديداً وجودياً للأنظمة المستبدة حول العالم؟ أم أنه قد يعطيها فرصة لتحكم قبضتها أكثر وأكثر على المجتمعات التي تحكمها؟

وجد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، وكلاهما في السلطة منذ حوالى عقدين، نفسيهما أمام معادلة صعبة

وجد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، وكلاهما في السلطة منذ حوالى عقدين، نفسيهما أمام معادلة صعبة

يشكل انتشار وباء كوفيد-19 فرصة للأنظمة الاستبدادية لإحكام قبضتها أكثر، غير أنه قد يطرح مخاطر تهدد بتقويض سلطتها في حال أساءت التعامل مع الأزمة الصحية.

مختارات

بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا عالميا أكثر من 269 ألف شخصاً، فيما تم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و856 ألف حالة إصابة في 195 بلداً ومنطقة، فيما اتخذت عدة دول عربية مزيداً من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس. (08.05.2020)

بينما كان العالم المثقل بجائحة كورونا، يترقب إخماد نزاعات عديدة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، تصاعدت نيران حرب ليبيا، فماذا تخفي التطورات الأخيرة في هذا البلد الشمال أفريقي الذي بات على حافة أسوأ سيناريو محتمل؟ (23.04.2020)

عقب بيان ينتقد دورها في الصراع الليبي، اتهمت تركيا الإمارات ودولا أخرى بإحلال الفوضى في المنطقة بتدخلاتها في ليبيا واليمن، في تصعيد سيؤجج على الأرجح التوتر بين تركيا وخصومها الإقليميين. وبروكسل تدعو لترك السلاح في ليبيا. (12.05.2020)

ويطرح فيروس كورونا المستجد تحدياً للعديد من الأنظمة في دول تمتد من المجر إلى تركيا مروراً بروسيا ودول الكتلة السوفياتية السابقة، في وقت تواجه بالأساس صعوبات اقتصادية، وفي بعض الحالات عزلة دولية، وقد يزداد الاستياء الشعبي ضدها في حال كانت إدارتها للأزمة الصحية أقل فاعلية من الدول الديموقراطية.

مزيد من السلطات للحكام المستبدين

وأوضحت أندريا كيندال تايلور التي تدير برنامج الأمن عبر المحيط الأطلسي في مركز الأمن الأمريكي الجديد أنه في بداية انتشار الوباء العالمي "ظن العديدون أن هذه الأزمة ستشكل فرصة، ستوجد تربة خصبة للحكام المستبدين تتيح لهم انتزاع المزيد من السلطة" لكن يبدو أن "هذه الأزمة ستتطور بشكل متباين جداً بين مختلف الدول".

ورأى الباحث في معهد كارنيغي لأوروبا مارك بييريني أن "الوباء يعمل على غرار صورة إشعاعية للعالم، فيكشف مكامن ضعف داخلية، بعضها معروف وبعضها خفي، في الأنظمة السياسية والسياسات الاقتصادية والعلاقات الخارجية للعديد من الدول".

بين اردوغان وبوتين

وجد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، وكلاهما في السلطة منذ حوالى عقدين، نفسيهما أمام معادلة صعبة، ما بين كبح انتشار الفيروس والحفاظ على الاقتصاد الذي يشكل ركيزة شعبيتهما.

وفي روسيا، ثاني بلد أكثر تضرراً جراء الوباء حيث تخطى عدد الإصابات 242 ألفا الأربعاء، ظهر الوباء في وقت كان بوتين يعتزم تنظيم استفتاء حول تعديلات دستورية موضع جدل تضمن له البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين بعد ولايته الحالية، حتى العام 2024، فاضطر إلى إرجائه.

وبحسب أرقام مركز "ليفادا" للتحليل، وهي منظمة غير حكومية روسية، فإن شعبية بوتين سجلت تراجعا كبيراً فتدنت من 68% في كانون الثاني/يناير إلى 59%، بفارق كبير عن نسبة 89% التي بلغتها في حزيران/يونيو 2015 إثر ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

مشاهدة الفيديو 56:06

جعفر توك - كيف أثرت أزمة كورونا على مطالب التغيير في العراق ولبنان؟

وقالت أندريا كيندال تايلور إن كوفيد-19 انتشر في وقت "كان النظام يحاول ترتيب عملية انتقالية تمكن بوتين من البقاء في السلطة. وهذا الانتقال هو اللحظة الأكثر هشاشة بالنسبة لأي نظام متسلط". وأضافت "لا أرى كيف يمكن أن يشكل ذلك مكسبا واضحا للنظام في أماكن مثل روسيا".

كما ستشكل الأزمة مرحلة حرجة للرئيس التركي الذي يواجه تحديات سياسية جديدة من قبل رؤساء البلديات المنتخبين حديثا والمنبثقين من المعارضة، وصعوبات اقتصادية أسفرت عن انهيار الليرة التركية.

ومن إنجازات عهد إردوغان زيادة قدرات النظام الصحي، ويشدد المسؤولون على أن الوباء بات تحت السيطرة وأن المستشفيات تقاوم الضغط بشكل جيد.

وانتهجت الحكومة دبلوماسية المساعدات بإرسالها معدات طبية إلى بلدان أخرى. لكن مارك بييريني رأى أن ذلك "لن يحجب الحقائق الأكثر إشكالية". وأوضح أن "الخيارات التي اتخذت في المجال النقدي، والعمليات العسكرية والحركات المخلّة بالاستقرار في شرق المتوسط طرحت إشكاليات كبيرة، ستزداد صعوبة على ضوء الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء".

ولفتت منظمات غير حكومية إلى أن الأنظمة المتسلطة غالباً ما تواجه هذه الصعوبات بالقمع، فتعمد إلى تقويض المزيد من الحريات المدنية والرقمية.

وحذرت منظمة العفو الدولية مؤخراً في تقرير بأن حكومات أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تواجه وباء كوفيد-19 بـ"تدابير قمعية وتعسفية لا تحترم واجباتها على صعيد حقوق الإنسان".

وشددت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بصورة خاصة على أن "أنظمة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى استخدمت سلطات استثنائية أقرت مؤخراً لمضايقة الصحافيين وأشخاص آخرين حاولوا تقاسم معلومات".

وأشارت تحديداً إلى أذربيجان وروسيا اللتين لاحقتا مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي وصحافيين وعاملين في المجال الصحي نددوا بثغرات في استجابة الحكومتين لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما يبدي المحللون مخاوف من تبعات الحجر الصحي وأنظمة تعقب المصابين، ما قد يمنح السلطات فرصة لاستهداف الحريات المدنية بشكل أكبر وخصوصا على الإنترنت.

وقالت كيندال تايلور "إذا تمكن نظام بوتين والأنظمة المتسلطة بصورة عامة، من تخطي المرحلة، فسيخرجون منها أكثر قمعا وأقل ليبرالية وأكثر تشددا".

ع.ح./ع.ج.م (أ ف ب)

  • Ein Mann geht in der Dämmerung auf einem Weg, während im Hintergrund Smog und Dunst Hochhäuser und die Städtelandschaft vernebelt.

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تحسن جودة الهواء

    في ظل توقف معظم العمليات الصناعية في العالم، بدأت جودة الهواء في التحسن بشكل ملحوظ، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تراجع نسب تركز غاز ثاني أكسيد النيتروجين في العالم، وهو غاز سام ينبعث بصورة رئيسية من عوادم السيارات والمصانع، وأحد أكبر مسببات تلوث الهواء في العديد من المدن.

  • Riesige Abgaswolken entweichen aus einem Kohlekraftwerk in Deutschland in den Himmel

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

    تسببت أزمة كورونا أيضاً في انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء حول العالم. فبفضل توقف النشاط الاقتصادي بشكل كبير في معظم الدول قلت نسبة انبعاث هذا الغاز كما حدث من قبل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي الصين وحدها قل تركز هذا الغاز في الهواء بنسبة 25 بالمئة بحسب ما نقل موقع "Carbon Brief"، إلا أن هذا الانخفاض من المتوقع أن يكون لفترة مؤقتة حتى عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته مرة أخرى.

  • Ein Igel guckt unter Fetthennen-Pflanzen im Gras hervor

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    عالم جديد للحيوانات في المدن الخاوية

    بينما انعزل البشر في بيوتهم لمحاولة السيطرة على انتشار كورونا، أصبح المجال مفتوحاً أمام بعض الحيوانات لاكتشاف العالم في غيابهم. فقلة الحركة المرورية في الشوارع أنقذت الحيوانات الصغيرة التي بدأت تستيقظ من سباتها الشتوي مثل القنافذ، من الدهس تحت عجلات السيارات. وليس من المستبعد أن البط يتساءل حالياً عن سبب غياب البشر، فنقص فتات الخبز في الحدائق أدى إلى اضطرارها وطيور أخرى للبحث عن الطعام بنفسها.

  • Ein Schuppentier liegt gefesselt in einem Maschennetz in einem Haufen illegal gehandelter Wildtiere

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    رفع الوعي بشأن تجارة الحيوانات البرية

    يتمنى نشطاء حماية البيئة أن يكون فيروس كورونا سبباً في تقليل تجارة الحيوانات البرية في جميع أنحاء العالم، بعد أن باتت هذه التجارة تهدد العديد من الفصائل بالانقراض. ويرجح علماء أن فيروس كورونا المستجد نشأ في الأصل في أحد أسواق تجارة الحيوانات البرية في ووهان الصينية، التي تعد محوراً للتجارة المشروعة وغير المشروعة لهذه الحيوانات على حد سواء.

  • An Wasserpfählen festgemachte Gondeln liegen auf dem klaren Wasser eines der beliebten Kanäle Venedigs

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    نظافة المياه

    نظافة المياه بعد أيام من إعلان إيطاليا إجراءات الإغلاق التام، انتشرت صور القنوات المائية من مدينة البندقية، حيث ظهرت المياه نقية دون شوائب للمرة الأولى. يرجع السبب في ذلك إلى قلة حركة المراكب السياحية بعد أن توقف تحريكها للرواسب في مياه المدينة. كما أن قلة سفن النقل في البحار أعطى مجالاً للكائنات البحرية مثل الحيتان للعوم بهدوء وبدون إزعاج.

  • Kunststoffabfälle sind in gelben Müll-Säcken aufgetürmt.

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    زيادة المخلفات البلاستيكية

    لم تكن جميع التغييرات البيئية في الفترة الأخيرة إيجابية، فأحد الآثار السلبية للجائحة زيادة المخلفات البلاستيكية بشكل كبير، بداية من القفازات الطبية ومروراً بالعبوات. يرجع السبب في ذلك إلى اتجاه الناس للوجبات الغذائية المغلفة والمعبأة في الوقت الحالي. حتى المقاهي التي كانت تشجع إحضار الزبائن لأكوابهم توفيراً للأكواب البلاستيكية المضرة بالبيئة أوقفت هذه الخدمة خوفاً من انتشار العدوى.

  • Schüler protestieren für das Klima und halten Schilder in die Höhe. Auf einem bemalten Pappschild ist zu lesen: Es gibt keinen Planeten B

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تجاهل أزمة المناخ

    كانت قضية التغير المناخي مطروحة بقوة على الساحة قبل ظهور فيروس كورونا، إلا أنها اختفت منذ بدء الجائحة. لا يعني ذلك أنها صارت أقل أهمية، إذ يحذر الخبراء من تأخير القرارات المهمة المتعلقة بالبيئة، رغم تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي للعام المقبل. وبالرغم من انخفاض الانبعاثات الحرارية منذ بداية أزمة كورونا، إلا أنه من المستبعد أن يكون لهذا التحسن الأثر القوي على المدى البعيد.


     

مواضيع ذات صلة

Senegal Corona-Pandemie

كورونا- كيف يمكن توفير حماية أفضل للأطقم الطبية في أفريقيا؟ 09.05.2020

في كثير من البلدان الأفريقية يشتكي ممرضون وأطباء من النقص في الحماية من فيروس كورونا. وكثيرون يخشون العدوى وبعضهم يضرب عن العمل. وبينما تحذر المنظمات الدولية من سيناريو كارثي بسبب الوباء، تعد بعض الدول بتقديم مساعدات.

Russland - Putin wendet sich an Nation

رغم ارتفاع عدد الإصابات.. بوتين يعلن تخفيف قيود كورونا 11.05.2020

سجّلت روسيا أكثر من 11 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. رغم ذلك أعلن الرئيس بوتين تخفيف إجراءات كورونا بشكل تدريجي تبدأ من يوم الثلاثاء. بيد أن بوتين شدد في المقابل على أن الكلمة الاخيرة ستكون للأطباء.

Antonio Guterres PK Covid-19

غوتيريش: جائحة كورونا أطلقت "تسونامي" من خطابات الكراهية 08.05.2020

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى بذل مجهود عالمي لكبح "تسونامي الكراهية وكره الأجانب" أطلقته جائحة فيروس كورونا، وتضمن نظريات المؤامرة المعادية للسامية، واعتداءات على مسلمين واتهامات لصحفيين ومهاجرين..

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  