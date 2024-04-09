هل ينقذ الكوكب؟ ابتكار بلاستيك حيوي لا يسبب السرطان

يمكن أن يكون البلاستيك الجديد الذي لا يتحلل إلى جسيمات بلاستيكية دقيقة مسببة للسرطان هو الحل لمشكلة ارتفاع المواد السامة الموجودة في طعامنا ومياهنا وأجسامنا.

نجح باحثون في جامعة كاليفورنيا في تطوير بوليمر نباتي - يسمى أيضا البلاستيك العضوي - من الطحالب، ووجدوا أن 97 بالمئة منه يتحلل بيولوجيا في مدافن النفايات بعد 200 يوم.

بينما يتحلل، خلال نفس الإطار الزمني، 35 بالمئة فقط من البلاستيك التقليدي.

وكشف الباحثون أيضا أنهم دخلوا بالفعل في شراكة مع مجموعة هندسية لاستخدام البلاستيك العضوي، بهدف إنتاج حافظات للهواتف المحمولة، كخطوة أولى.

والمواد البلاستيكية الدقيقة عبارة عن شظايا صغيرة من المنتجات البلاستيكية العادية موجودة في الشرايين والرئتين والمشيمة ويمكن أن تستغرق ما بين 100 عام وحتى 1000 عام كي تتحلل.

إنزيم للتخلص من البلاستيك في البحار To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال مايكل بوركارت، أستاذ الكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة كاليفورنيا، وهو أحد معدي الدراسة: "لقد بدأنا للتو في فهم الآثار المترتبة على المواد البلاستيكية الدقيقة". وأضاف: "نحن نحاول العثور على بدائل للمواد الموجودة بالفعل والتأكد من أن هذه البدائل سوف تتحلل بيولوجيا في نهاية عمرها الإنتاجي"، وهذا ليس بالأمر السهل.

واكتسبت المواد البلاستيكية الدقيقة الكثير من الاهتمام في الآونة الأخيرة بسبب انتشارها ووفرتها في حياتنا اليومية. وتم العثور على الجسيمات الصغيرة في كل جزء من العالم تقريبا، بدءا من أعمق مكان على الكوكب، خندق ماريانا، وحتى قمة جبل إيفرست.

وفي عام 2016، شرع ثلاثة أساتذة من جامعة كاليفورنيا في تحويل الطحالب إلى وقود، ومع الوقت تطور الأمر إلى مسعى لإنتاج البلاستيك وصنع أول حذاء قابل للتحلل الحيوي.

ويمكن استخدام البلاستيك الجديد في الكثير من المجالات، كتصنيع الألبسة والأحذية وحتى المنتجات الغذائية. كما ينتظر أن يساهم في تقليل كمية النفايات البلاستيكية التي تلقى في مدافن النفايات.

ف.ي