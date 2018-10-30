 هل ينجح ترامب في خفض التوتر بين أنقرة والأكراد؟ | أخبار | DW | 01.11.2018

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أخبار

هل ينجح ترامب في خفض التوتر بين أنقرة والأكراد؟

بلغ التوتر بين تركيا والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من واشنطن إلى حد أنهم أعلنوا توقيف عملياتهم ضد "داعش" مؤقتا. اليوم بدأ الجانبان التركي والأمريكي بتسيير دوريات مشتركة في منبج، كما تحادث ترامب وأردوغان هاتفيا.

Bild-Kombo Trump Erdogan

أعلنت الرئاسة التركية في بيان أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأميركي دونالد ترامب، تحادثا اليوم الخميس (الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) هاتفيا حول الوضع في سوريا، وسط توتر شديد بين أنقرة و"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان عن هذا الاتصال الهاتفي بعد ساعات من بدء تسيير دوريات تركية أميركية مشتركة في مدينة منبج في شمال سوريا الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا كمنظمة "إرهابية". بيد أن هذه القوات تحظى بدعم عسكري واسع من الولايات المتحدة في قتالها لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي.

مختارات

بعد أن أطلق أكراد سوريا مفاوضات مع النظام السوري، يقوم مسؤول في الخارجية الأمريكية بزيارة مناطق الأكراد من أجل البحث في مستقبلها لمرحلة ما بعد الحرب، فيما حذرت موسكو الأمريكيين من خطوات "طائشة" في سوريا. (25.08.2018)

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية الذي يمثل الأكراد عموده الفقري عن إجراء حوار مع الحكومة السورية حول مسائل مختلفة بالإضافة إلى مستقبل سوريا ونظام الحكم. لماذا توجه الأكراد إلى دمشق وماذا يمكن أن يقدموا للنظام مقابل مطالبهم؟ (02.08.2018)

وذكر بيان الرئاسة التركية أن هذه المشاورات ركزت على الملف السوري، وتحديدا على الوضع في منبج ومحافظة إدلب، آخر أكبر معقل للفصائل المقاتلة والجهادية، التي تم الإعلان فيها عن "منطقة منزوعة السلاح" الثقيل بموجب اتفاق بين روسيا وتركيا. وتوافق الرئيسان على البقاء "على اتصال وثيق" سواء بالنسبة إلى القضايا الإقليمية أو الثنائية. وأكدا أيضا "عزمهما" على اتخاذ إجراءات لـ "تعزيز العلاقات الثنائية".

بدوره أفاد البيت الأبيض أن الرئيسين "بحثا رغبتهما في العمل المشترك وخصوصا بالنسبة إلى تنسيقهما في سوريا". كذلك، قدم أردوغان "تعازيه بضحايا (اطلاق النار) في بيتسبرغ" وفق ما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز في إشارة إلى مقتل 11 شخصا السبت داخل كنيس يهودي.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي في الأعوام الأخيرة، وخصوصا على خلفية دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية". وبهدف تهدئة التوتر في هذا الملف، توافقت أنقرة وواشنطن في حزيران/ يونيو على "خارطة طريق" تنص خصوصا على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج وتسيير دوريات مشتركة بدأت الخميس.

لكن تركيا شنت في الأيام الأخيرة قصفا متقطعا استهدف مواقع للمقاتلين الأكراد، كما لوحت بشن عملية عسكرية كبيرة في شرق نهر الفرات بشمال سوريا. وقال أردوغان في مداخلة أمام نواب حزبه في البرلمان "سندمّر الهيكل الإرهابي في شرق الفرات. لقد أكملنا استعداداتنا وخططنا وبرامجنا بهذا الشأن".

وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الخميس أنه يعمل من أجل خفض التصعيد الأخير بين أنقرة و"قوات سوريا الديموقراطية" بعد قصف تركيا مواقع المقاتلين الأكراد في شمال سوريا. وبسبب القصف التركي، علقت هذه القوات عملياتها العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" "موقتاً".

والآن دخل ترامب شخصيا على هذا الخط، عبر المحادثات الهاتفية مع الرئيس التركي أردوغان، فهل ينجح في خفض التوتر بين الجانبين ما يحول دون تنفيذ أنقرة وعيدها بشن عملية عسكرية كبيرة في مناطق شرق الفرات؟

 

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    أثارت صور نشرت لجنود أمريكيين يضعون شعار قوات وحدات حماية الشعب الكردية حفيظة تركيا. حيث ظهرت صور لجنود أميريكيين جنبا إلى جنب مع جنود تابعين لتلك الوحدات في منطقة شمال الرقة حيث بدأ الهجوم على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الرقة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي (الجمعة 27 مايو/ أيار 2016) إنه "من غير المقبول" أن يضع جنود أمريكيون شعار الوحدات على ملابسهم. واتهم الوزير التركي الولايات المتحدة بأنها "تكيل بمكيالين"؛ لرفضها اعتبار وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية.

  • Syrien Provinz Rakka YPG-Kämpfer

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وحدات حماية الشعب الكردية هي أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية عبارة عن تحالف فصائل كردية وأخرى عربية. وقد بدأت هجوما شمال الرقة الثلاثاء (24 مايو/ أيار) غداة إعلان السلطات العراقية إطلاق عملية "تحرير" الفلوجة من أيدي مقاتلي "تنظيم داعش"، المتمدد بين سوريا والعراق.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتدعم الولايات المتحدة تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في معركتها مع التنظيم المتطرف. وبإسناد جوي لطائرات التحالف الذي تقوده واشنطن استطاعت وحدات حماية الشعب الكردية طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مناطق واسعة في شمال سوريا على مدى العام الماضي.

  • Symbolbild Rakka Kämpfer der IS

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان تنظيم داعش قد أستولى على محافظة الرقة في شمال سوريا بعد انسحاب قوات النظام السوري من آخر معاقلها هناك في آب/ أغسطس عام 2014، ليعلن التنظيم بعدها الرقة عاصمة "لدولة الخلافة الإسلامية"، التي خضعت لها مساحات شاسعة مترابطة من العراق وسوريا.

  • Flughafen von Tabka von ISIS eingenommen

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    ومنذ هجوم الثلاثاء يعيش 300 ألف شخص في مدينة الرقة ظروفا صعبة، خصوصا بعدما توقف التنظيم عن إعطاء "تصاريح خروج للسكان الراغبين بمغادرة الرقة، وفق ما ذكر المركز السوري لحقوق الإنسان. رغم ذلك تمكنت عائلات من الهروب باتجاه محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، الخاضعة لسيطرة تحالف "جيش الفتح" الذي يضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة النصرة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية. وقال تشاووش أوغلو خلال قمة للأمم المتحدة في منتجع أنطاليا بتركيا: "إن من غير المقبول أن يستخدم جنود أمريكيون شعار وحدات حماية الشعب وهي جماعة إرهابية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني، الذي هو في حرب مع تركيا منذ سنوات طويلة، كمنظمة إرهابية، لكنها تدعم وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان بيتر كوك السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رفض التعليق على تلك الصور وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس: عندما تعمل القوات الخاصة في منطقة ما فإنها تبذل كل ما في وسعها للاندماج مع المجتمع لتعزيز أمنها. ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب)

    الكاتب: أ ف ب/ رويترز/ ص. ش


مختارات

جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

ظهرت صور لقوات أميريكية خاصة في شمال الرقة السورية بجانب قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية. وظهر على أكتف هؤلاء الجنود شعار الوحدات وهو ما دفع أنقرة إلى اتهام واشنطن بالكيل بمكيالين. (27.05.2016)  

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بعد أن أطلق أكراد سوريا مفاوضات مع النظام السوري، يقوم مسؤول في الخارجية الأمريكية بزيارة مناطق الأكراد من أجل البحث في مستقبلها لمرحلة ما بعد الحرب، فيما حذرت موسكو الأمريكيين من خطوات "طائشة" في سوريا.

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