 هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق مكيفات الهواء؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.04.2020

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صحة

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق مكيفات الهواء؟

مع دخول الصيف وارتفاع درجة الحرارة، سيبدأ الكثيرون في تشغيل مكيفات الهواء ببيوتهم. لكن بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين ألقت الضوء على دور مكيفات الهواء في نشر الفيروس حتى مع الإلتزام بمسافة لتباعد بين الناس.

هل تنقل مكيفات الهواء فيروس كورونا؟

هل تنقل مكيفات الهواء فيروس كورونا؟

تكثر الأسئلة عن كيفية انتشار فيروس كورونا، ويزيد معها القلق من الإصابة به. هل هو على أغلفة المواد الغذائية؟ على مقابض الأبواب؟ هل ينتشر عن طريق السعال والعطاس فقط أم أن هناك طرق أخرى؟ يحاول العلماء حول العالم الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، ومع كل دراسة جديدة تظهر معلومات عن الفيروس تساعدنا على فهمه بطريقة أفضل.

واقعة محيرة في الصين

اكتشف علماء سلسلة محيرة من العدوى في مطعم بمدينة غوانزو جنوبي الصين، حيث ثبت إصابة عشرة أشخاص بفيروس كورونا المستجد بعد زيارتهم لهذا المطعم، بالرغم من أنهم ليسوا من أفراد عائلة واحدة و لم يختلطوا أو يجلسوا على المائدة نفسها. ولاحظ العلماء أن المطعم ليس به نوافذ، ويستخدم مكيفات الهواء لتهوية طوابقه الخمس بحسب ما نقل موقع "InFranken.de".

مختارات

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يرجح العلماء أن العدوى تم نقلها من شخص واحد مصاب في المطعم إلى بقية الأشخاص. لكن هذا الشخص كان قادراً فقط على نقل العدوى لمن جلسوا بالقرب منه، فكيف نقلها للأشخاص الذين جلسوا بعيداً عنه ولم يكن من الممكن أن يصل إليهم الرذاذ الناتج عن سعاله أو عطاسه؟ توصل العلماء إلى أن انتقال الرذاذ حدث في هذه الحالة على الأرجح من خلال تيار الهواء الصادر من المكيفات.

بحسب موقع "بيزنس انسايدر" يقضي أغلب البشر نحو 90 بالمئة من وقتهم في بيئة داخلية مثل المباني والسيارات أو وسائل المواصلات العامة. ويعني ذلك أننا نتنفس هواء نشاركه مع الآخرين في نفس البيئة. يقول كينجيان تشن، وهو أستاذ هندسة ميكانيكية بجامعة بوردو الأمريكية: "تأخذ المكيفات الهواء وتعيد تدويره في المكان، وبهذه الطريقة تنتقل القطرات في جميع أنحاء الغرفة."

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أنواع الكمامات وخصائصها

ويشير تشن إلى تفشي الوباء على متن سفينة "أميرة الألماس" السياحية بإصابة 700 من أصل 3000 راكب بكورونا حتى بعد تطبيق إجراءات الحجر الصحي. ويقول:"حتى بعد الحجر استمر عدد الإصابات في الإرتفاع، وأنا أرجح أن نظام التكييف المركزي لعب دورا محوريا في ذلك."

نتائج أولية لا نهائية

وبالرغم من هذه النتائج، إلا أنه مازال مبكراً الحكم بخطورة مكيفات الهواء. فبحسب اتحاد الصناعات الألمانية لمعدات البناء التقنية تقوم مرشحات الهواء بمنع تطاير قطرات الرذاذ في تيار الهواء الصادر عن المكيف. أما المكتب الاتحادي للبيئة في ألمانيا يرجع الأمر لنوع مكيف الهواء وجودة صيانته. وينصح المكتب بتهوية الغرف جيداً لتفادي خطر العدوى بشكل عام بحسب موقع "InFranken.de".

وينطبق الأمر نفسه على مكيفات الهواء في السيارات بحسب ما نقل موقع "inFranken.de" عن ارنست تابوري، وهو مدير المركز الألماني لاستشارات النظافة الطبية والتعقيم. ويقول تابوري "طالما أن مكيف الهواء يشفط هواءا نقياً فلا توجد مشكلة. أما مع تكرار تقليب الهواء الداخلي يرتفع خطر نقل العدوى." لذلك ينصح بتهوية المكان المغلق بهواء خارجي كل حين وآخر.

وفي سياق متصل نقل موقع "بيزنس إينسايدر" أخبار مطمئنة: فعلى الرغم من الإصابات التي وقعت بالمطعم الصيني، إلا أن الأمر اقتصر على عشرة أشخاص فقط من أصل 83 شخصاً كانوا في المطعم بالوقت نفسه، وهو ما يعني أن مكيفات الهواء لا تقوم بنقل قطرات الرذاذ لمسافات بعيدة.

نصائح لاستعمال مكيفات الهواء

بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" توصلت دراسة حديثة بجامعتي أوريغن وكاليفورنيا إلى أن أفضل طريقة لتفادي العدوى في الأماكن المغلقة هي فتح النافذه. ويقول تشن للموقع:" إذا كان هناك شخص مريض في المنزل، فإن فتح النافذة يصبح أمراً ضرورياَ حتى يقوم الهواء الخارجي بتخفيف القطرات الحاملة للفيروس بداخل المنزل."

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نشر المعلومات الخاطئة على الإنترنت حول فيروس كورونا

لكن ماذا عن الأوقات شديدة الحرارة التي يكون من الصعب فيها فتح النافذة؟ في هذه الحالة ينصح الخبراء بإبعاد المريض بقدر الإمكان عن منفذ الهواء للمكيف. وتقول أنا رول، وهي أستاذة مساعدة بقسم الصحة البيئية والهندسة بجامعة جونز هوبكينز للموقع إنها تنصح باستعمال مكيفات الهواء.

وتقول رول إن دراستها اكتشفت أن التباعد الإجتماعي يأتي في المرتبة الأولى لمنع انتشار العدوى بكورونا ويليه التهوية الجيدة. وفي هذه الحالة فإن مكيف الهواء غير مضر لأنه يقوم بسحب الهواء الدافئ من الداخل (والذي قد يكون محملاً بالفيروس) ويتخلص منه بإبعاده إلى الخارج. لذلك فإن مكيف الهواء عالي الجودة والذي يتم صيانته بشكل دوري لا يمثل خطراً وفق كلام رول.

وأخيراً تنصح رول بعدم الإفراط في تبريد الهواء هذا الصيف لأن الفيروس يفقد قدرته على العدوى كلما ارتفعت درجة الحرارة، ويبقى على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو. وبحسب جريدة نيوزويك الأمريكية، يفضل فتح الستائر حتى يدخل ضوء الشمس إلى الغرف.

س.ح/ع.ش

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


 

 

 

 

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