 هل يمكن لنظام غذائي أن يساعد في علاج الاكتئاب؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 09.07.2021

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منوعات

هل يمكن لنظام غذائي أن يساعد في علاج الاكتئاب؟

هل يمكن لنظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك منع الاكتئاب حقًا؟ خبراء يؤكدون ذلك بعد أن أظهرت دراسة بريطانية تأثيرات إيجابية كبيرة شملت آلاف المشاركين.

صورة لإفطار صحي ومتوازن

لمنع الاكتئاب أو محاربة المرض، عليك الانتباه إلى نظام غذائي صحي ومتنوع

للاكتئاب أسباب عديدة، بيد أن ظهور المرض والأعراض المرافقة له، أمر يختلف من شخص لآخر كما يختلف بحسب الفترة العمرية.

مختارات

بالنسبة لكثير من الأشخاص قد تكون البستنة هواية جانبية لتمضية الوقت، غير أن بعض الدراسات قد كشفت وجود فوائد مذهلة لأعمال العناية بالحديقة تنعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية والجسدية. فما هي؟

ضغوط الحياة كثيرة، ولكن بالإمكان التقليل منها من خلال معاملة أنفسنا بشكل جيد، فما هي أفضل الطرق اليومية لأن تحب ذاتك بشكل أكبر؟

ويؤثر هذا المرض عادة على طريقة تفكير وتصرف الشخص المصاب به، ومن شأنه أن يزيد الاضطراب النفسي، كما يؤدي إلى العديد من المشاكل العاطفية والجسدية.

وعادةً لا يستطيع الأشخاص المصابون بمرض الاكتئاب الاستمرار بممارسة مهامهم اليومية كالمعتاد، وفي حالات متقدمة قد يسبب الاكتئاب رغبة بالانعزال عن الناس، بل وعدم الرغبة في الحياة.

وبالرغم من أن البعض يبادر لحل هذا المرض عبر الدواء، إلا أن دراسة بريطانية أثبتت أن الغذاء السليم والصحي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في مكافحة المرض.

الدراسة التي شارك فيها نحو 100 ألف شخص تتفاوت أعمارهم بين 16 و 72 عاماً، أظهرت أن الغذاء الغني بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك يمكن أن يمنع بالفعل حدوث الاكتئاب أو يخفف من أعراضه.

وبمقارنة سلوك الأشخاص المشاركين في الدراسة وتعريضهم لمواقف معينة، وتقسيمهم لمجموعات ضمن نظم غذائية مختلفة، أثبتت المجموعات التي تناولت هذا النوع من الغذاء اتخاذها قرارات سليمة ومتوازنة، وساهمت في نظرة أكثر إيجابية للمشاكل المطروحة.

كما أن الدراسة أكدت أن المجموعات التي اتبعت نظاماً غذائياً غير متوازن، كانوا معرضين للاكتئاب بشكل يفوق الآخرين بنسبة 40 بالمئة، وهو ما أدى إلى تأكيد أهمية الغذاء في التوازن النفسي بحسب مجلة شتيرن الألمانية.

الأطعمة التي تساعد ضد الاكتئاب؟

إذا كنت ترغب في ألا تصاب بالاكتئاب أو محاربته، فعليك الانتباه إلى نظام غذائي صحي ومتنوع مع تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة.

وبحسب موقع اوتوبيا الألماني، يلعب الغذاء الصحي دور كبير في تعزيز الصحة النفسية، وذلك بإمداده الجسم بالفيتامينات والعناصر الضرورية التي يحتاجها لبناء وتجديد الخلايا في الجسم والدماغ.

ولأن الجسم لا يمكن أن ينتج بنفسه الكثير من هذه المواد المغذية، فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو أمر مهم للغاية. ومن ثم تصير المكملات الغذائية - التي هي على شكل حبوب ومساحيق - لا ضرورة لها.

ويطرح الموقع الألماني خمس نصائح غذائية للوقاية من الاكتئاب:

1. اتبع الأنظمة الغذائية التقليدية مثل حمية البحر الأبيض المتوسط.

2. زد من استهلاكك للفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

3. تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

4. استبدل الأطعمة غير الصحية بالأطعمة الصحية والمغذية.

5. قلل من استهلاكك للأطعمة المصنعة والأطعمة السريعة والمخبوزات التجارية والحلويات.

ع.ج./ع.ح.


مشاهدة الفيديو 06:15

نظام صحي سليم لتعزيز الصحة النفسية

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