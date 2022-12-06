هل يمكن لمؤتمر التنوع البيولوجي أن يوقف التدهور السريع للطبيعة؟

انطلق "مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي"، بحفل شارك فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب آخرين. ويبدأ المؤتمر رسميا في مدينة مونتريال الكندية، اليوم الأربعاء. ويأمل منظمو المؤتمر والعلماء وممثلو المنظمات غير الحكومية المشاركون فيه، أن يؤدي الاجتماع، الذي من المقرر أن ينتهي في 19 من كانون الاول/ديسمبر الجاري، إلى التوصل لاتفاق عالمي بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي.

ويعتبر المؤتمر مهما للغاية لأن النظم البيئية الطبيعية التي تحافظ على كوكبنا وعلى أنواعه آخذة في التدهور بسرعة. ففي الوقت الحالي لا يخضع للحماية سوى أقل من 17 بالمئة من الأراضي و فقط 8 بالمئة من المحيطات على مستوى العالم. ففي هذه المناطق المحمية يبدو التنوع البيولوجي محمياً من الناحية النظرية من إزالة الغابات ومن الاستغلال والتلوث. ولكن هناك أخطار أخرى تتعرض لها تلك المناطق أيضا، كنتيجة للتغيرات المناخية كالجفاف والفيضانات وحرائق الغابات التي تدمر المحيط الحيوي.

ويحذر الخبراء من الخطر المحدق بسبب فقدان التنوع البيولوجي الذي تسبب به البشر، حيث يعتبرون ذلك دافعا كبيرا للانقراض الجماعي السادس، والذي من الممكن أن يشمل انقراض ثلاثة أرباع الأنواع الحيوانية والنباتية في غضون بضعة قرون فقط.

وستؤدي هذه الخسارة بدورها إلى تفاقم التغير المناخي لأن الكوكب سيفقد جزءا من الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون.

عرض لحشرات عملاقة لزيادة الوعي بأهميتها في حياتنا

ولهذا يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر المقام في كندا، في حماية ما لا يقل عن 30 بالمئة من المناطق البرية والبحرية في العالم بحلول عام 2030. لذلك يطلق عليه "30x30". كما يحظى الأساس المالي القوي بدور مهم في المفاوضات المقبلة المعنية بحماية الأنواع العالمية.

جدير بالذكر أن "مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للتنوع البيولوجي" (والمعروف أيضا باسم /كوب /15)، كان من المقرر في الأساس أن يعقد في الصين في مطلع عام 2020، ولكن تم تأجيله، بسبب وضع تفشي وباء فيروس كورونا المستمر هناك.

واستباقا للمؤتمر وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تاريخية لحظر استيراد المنتجات المساهمة بطريقة ما في عمليات إزالة الغابات. وتستهدف هذه الاتفاقية استيراد الكاكاو والبنّ والصويا وزيت النخيل والخشب ولحم البقر والمطّاط، بالإضافة إلى عدة مواد أخرى مثل الجلود والأثاث والورق المطبوع والفحم، وفق نص الاتفاقية الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي باسكال كانفان "إنها سابقة من نوعها في العالم! (تستهدف الاتفاقية) القهوة التي نحتسيها خلال فطورنا والشوكولا الذي نأكله والفحم الذي نستخدمه للشواء والأوراق في كتبنا".

مخاوف من استمرار حرائق الغابات في تدمير رئة الكوكب

واعتبرت منظمة "غلوبال ويتنيس" Global Witness أن القرار يشكّل "لحظة تاريخية". ويُعدّ الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مدمّر للغابات الاستوائية بعد الصين، إذ تُساهم وارداته (معظمها من الصويا وزيت النخيل، بحسب أرقام العام 2017) في 16% من إزالة الغابات على المستوى العالمي، بحسب "وورلد وايلدلايف فاند". وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم حظر استيراد المنتجات الآتية من أراض أُزيلت منها غابات بعد كانون الأول/ديسمبر 2020.

ولكن هناك مخاوف مشروعة من احتمال فشل المؤتمر في تحقيق أهدافه، فلقد حدد مؤتمر 2010 الذي عُقد في ناغويا اليابانية، 20 هدفا للتنوع البيولوجي مثل خفض فقدان الموارد الطبيعية إلى النصف بحلول عام 2020. ولكن لم يتم الوفاء بأي من الأهداف، وفقا لتقرير اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2020.

وعن ذلك يتحدث ديف هول، الباحث في مجال التغير المناخي والتنوع البيولوجي في منظمة Conservation International ومقرها الولايات المتحدة: "لقد فشلنا في تحقيق أي هدف، ومن الواضح أن الأمور ساءت كثيرا منذ ذلك الحين". ويرى هول أن "السنوات العشر القادمة هامة جدا". ولفت الباحث هول الانتباه إلى أن أعداد الحشرات، التي تعتبر هامة جدا للنظم البيئية، لأنها تنقل اللقاح، تشهد انخفاضا حادا – فأربعين بالمئة من أنواع الحشرات في العالم يمكن أن تنقرض خلال العقود القليلة المقبلة، بحسب دراسة نشرت نتائجها في عام 2019.

"سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم معرض لنباتات قديمة وفريدة على بعد نحو ساعة بالسيارة من العاصمة النمساوية فيينا، تقع قرية شيلترن الخلابة التي بنيت فيها "سفينة نوح" وهي حديقة كبيرة يمكن للناس زيارتها وتذوق محاصيلها. ففي عام 1990 قررت الجمعية الموجودة في القرية الحفاظ على التنوع النباتي والمحاصيل وإعادة انتاج القديمة منها وحمايتها من الانقراض، وذلك بتشجيع الناس على زراعتها واستهلاكها.

"سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم الأبيض والأحمر والبني في كل مكان مع تطور الصناعة ووصولها إلى الزراعة والمواد الغذائية خلال مئاة عام الأخيرة، تراجع التنوع النباتي وأنواع المحاصيل بشكل كبير. وحسب القائمين على "سفينة نوح" النمساوية، فقد فُقد أكثر من 75 بالمائة من أنواع النباتات والمحاصيل الزراعية على مر العصور. وهذا النوع من البنجر (الشمندر) والذي يسمى "ايرفورت" فإن زراعته تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد وكان لونه أبيضا بالأصل.

"سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم تنوع المحاصيل حسب تقديرات "سفينة نوح" هذه، فإنه من بين 4800 محصول زراعي معروف حول العالم، يشكل نحو 100 محصول 90 بالمائة من غذائنا. ومن هنا، تسعى إلى جمع مختلف المحاصيل حول العالم للحفاظ على التنوع الزراعي والبيولوجي، ولديها الآن 620 نوعا من الطماطم، بعضها في الصورة.

"سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم الخيار الروسي أكبر تهديد للتنوع النباتي هو احتكار البذور والهندسة الوراثية. في الصورة خيار روسي ظهر في أوروبا لأول مرة خلال القرن التاسع عشر، وهو نوع من الخيار قوي مقاوم للبرد ويمكن زراعته في المناطق الباردة والمعتدلة دون الحاجة للبيوت البلاستيكية.

"سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم زهور جميلة وملونة على متن السفينة زيادة حب الناس وتوقهم للتنوع النباتي هو أحد أهداف المؤسسة المشرفة على "سفينة نوح"، وأحد أساليبها من أجل ذلك هو تحضير وجبات منتوعة ولذيذة في مطبخ السفينة وتقديمها للزوار. والزهور والنباتات الملونة الجميلة يمكن أن تشجع الناس وتدفعهم إلى إعادة النظر بعلاقتهم مع النباتات والتفكير أكثر بالتنوع النباتي وضرورة حمايته.

"سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم البطاطس تحتل مكان غيره لقرون طويلة كانت المحاصيل الزراعية محلية وانتشرت وانتقلت إلى مناطق أخرى ببطء شديد. فمثلا الشمندر السكري، وهو نبات جذري، كان مشهورا وذو شعبية كبيرة في أوروبا. لكن مع مرور الزمان أصبحت البطاطس منذ القرن السادس عشر المحصول الأكثر شعبية وشهرة في وسط أوروبا واحتلت مكان الشمندر السكري.

"سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم الحفاظ على الشكل والتركيب مع تراجع نسبة المزارع والحقول الصغيرة، لا يسعى المشرفون على "سفينة نوح" إلى الحفاظ على الخضار والفواكه القديمة والنادرة وحمايتها من الانقراض فقط، وإنما يسعون إلى تنميتها وتطويرها أيضا. فمثلا هذا النوع من البنجر (الشمندر) يريد هؤلاء الحفاظ على شكله التقليدي في الوقت الذي يحاولون فيه تطوير مذاقه الحلو ليكون متوازنا وطبيعيا.

"سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم الوقاية من الأمراض هذا النوع من نبات الحميض يعود أصله إلى جبال أوروبا وجنوب غرب آسيا، وتتم زراعته منذ العصر الروماني. هذا النبات غني بفيتامين "سي C". ويعتقد المشرفون على "سفينة نوح" أن وجود سلة كبيرة من الخضار والفواكه واختيار المناسب منها، يمكن أن يقي من الأمراض. الكاتب: DW/ ع.ج



ف.ي