 هل يمكن للعراق التحرر من ″الهيمنة″ الأمريكية والإيرانية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.01.2020

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سياسة واقتصاد

هل يمكن للعراق التحرر من "الهيمنة" الأمريكية والإيرانية؟

الحراك الشعبي يرفع شعار "تحرير العراق من الاحتلال الأمريكي والإيراني" وقرار البرلمان بإنهاء الوجود الأجنبي قد يبقى مجرد مناوشة إيرانية على يدِ نواب موالين لها. فما هي فرص العراق للخروج من "الهيمنة" الإيرانية والأمريكية؟

ترامب وميلانيا خلال زيارتهما للجنود الأمريكيين بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتنازل بسهولة عن التواجد الأمريكي في العراق لصالح إيران.

بعد الوعيد الإيراني بردود فعل "قاسية" و"مؤلمة" على مقتل قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، جاءت أوّل التحركات من الكتل العراقية الموالية لطهران بالتصويت على قرار في البرلمان العراقي ينصّ على إلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي، وإنهاء وجود أيّ قوات أجنبية على الأراضي العراقية، في رسالة موجهة بالأساس إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وافق على عملية أفضت إلى مصرع أبرز شخصية عسكرية إيرانية.

غير أن المتتبعين للشأن العراقي، يُدركون أن ترامب غير مستعد لإعطاء طهران فرصة تشديد قبضتها على العراق وبالتالي شغر الفراغ الذي قد تتركه قواته، في ظل المقاومة التي تبديها إيران لكل المطالب الرامية إلى إخراجها من العراق، بل إن ترامب لعب دوراً سلبياً في الحراك المناوئ لإيران ولو كان ذلك بشكل غير مقصود، فاغتيال سليماني والمهندس، يتيح لمعارضي الحراك خلق ضغط مضادٍ يعتمد على توجهات القوى الشيعية المؤيدة لإيران، وهو ما يهدّد استمرار الحراك، وفق ما أكده باحثان لـDW إنجليزي.

برلمان مع الحراك؟

للوهلة الأولى، يظهر قرار البرلمان – الذي يبقى غير ملزم للحكومة بما أنه لم يرتقِ إلى أن يصبح قانونا- متسقاً مع مطالب الحراك التي نادت باستقلالية تامة للعراق من القوى الأجنبية، وتحديداً الإيرانية والأمريكية، بيدَ أن علي كريم، ناشط بالحراك من البصرة، يرّد أن ساحات الاحتجاج لم تنادِ بجلاء القوات الأمريكية، بل طالبت بإسقاط المنظومة السياسية الحالية وتعديل الدستور والتحضير لانتخابات قادمة.

ويتابع كريم في حديث لـDW عربية إلى أن قرار البرلمان مجرّد رد فعل على العملية الأمريكية الأخيرة ويمثل بالأساس الإيديولوجيات الشيعية الموالية لإيران، مضيفاً  أن تداول هاشتاغ " #البرلمان_العراقي_لا_يمثلني" دليل على وعي المتظاهرين بأن البرلمان ينفذ فقط أجندات خاصة بإيران. وما يدعم تصريحات الناشط أن النواب السنة والكرد قاطعوا جلسة البرلمان التي خلصت إلى القرار المذكور.

وتوجد عوامل كثيرة وراء تخلّف السنة والكرد عن التصويت على هذا القرار، السبب حسب واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، في حديث لـDW عربية، هو أن الكرد والسنة لا يرغبون بخروج القوات الأمريكية، فالأكراد يرون فيها داعماً عسكرياً وسياسياً في الكثير من الملفات، بينها يرى السنة أن الوجود الأمريكي يُوازن البلاد أمام الضغط الإيراني، بل إن حتى نواباً من داخل الكتل الشيعية، يرون ضرورة استمرار حضور واشنطن ضمانا لهذا التوازن، حسب قول الخبير.

لكن الهاشمي وإن كان يتفق مع فكرة وجود اختلاف كبير بين مطالب الحراك وقرار البرلمان، فهو يشير إلى أن الشعب العراقي يريد فعلا إخراج كل القوات الأجنبية من البلاد، لكن هذا المطلب يصطدم بتعدد الولاءات في البلاد لهذه القوى، خاصة بين الجانبين الإيراني والعراقي. ويوّضح الهاشمي أكثر أن الصراع الأمريكي - الإيراني اتخذ العراق ساحة له، فصارت استقلالية القرار العراقي أمراً صعباً في ظل الضغوطات التي يفرضها كل طرف على المقرّبين منه.

إخراج القوات الأمريكية.. أمر واقعي؟

رغم اجتثاث "داعش" من جلّ المناطق التي سيطر عليها في العراق، إلّا أن الوضع الأمني في العراق لا يزال هشاً ويحتاج وفق خبراء لمزيد من الدعم الدولي حتى تتمكن القوات العراقية من بسط سيطرتها. وليس الأسباب الأمنية ما تجعل ترامب يريد البقاء أكثر في العراق، فهناك مصالح اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة، منها الإبقاء على قواعد أمريكية في دولة ذات موقع جد استراتيجي.

جنود أمريكيون في العراق لمحاربة داعش

يوجد الآلاف من الجنود الأمريكيين في العراق وسط تكتم أمريكي على عددهم الرسمي

مختارات

منعطف خطير في مسلسل التصعيد بين طهران وواشنطن ذلك الذي يمثله مقتل رجل إيران القوي قاسم سليماني. وبينما يطالب العراقيون بعدم الزج ببلادهم في حرب بالوكالة، يبدو أن العراق بات ساحة مكشوفة لهذه الحرب، فكيف سيتأثر؟ (03.01.2020)

مع مقتل اللواء قاسم سليماني يواجه العراق ودول مجاورة له مجددا مخاطر اندلاع أعمال عنف وعمليات عسكرية خطيرة تهدد بتعطيل إمدادات نفطها إلى السوق العالمية. ما تبعات ذلك على الدول المنتجة والمستهلكة ومن هو الرابح المتوقع؟ (05.01.2020)

وليس نقاش سحب القوات الأمريكية من العراق جديدا، فالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلن عن انسحاب كامل عام 2011، لكن أوضاع العراق لم تستقر بعد ذلك، بل تمكن تنظيم "داعش" من السيطرة على مدينة الموصل، وقام بمذابح واسعة ضد الأقليات الدينية، ما دفع واشنطن إلى العودة إلى العراق، وهذه المرة تحت مظلة التحالف الدولي لمواجهة "داعش" في العراق وسوريا.

فهل يتم تنفيذ قرار البرلمان هذه المرة على أرض الواقع فعلاً؟ يجيب الهاشمي أن "القرار نابع من ضغوط إيرانية على النواب الحاضرين، لكنه يبقى عاطفياً بالأساس، والمفروض أن قراراً بهذا الحجم لا يصدر إلا بعد مفاوضات عسكرية، عبر تفاوض رئيس الوزراء مع قيادة الجيش والأمن، للتأكد فعلا من إمكانية سيطرة الجيش والقوات الأمنية على الوضع في البلاد".

فيديو مسرب من جلسة البرلمان العراقي، يتحدث فيها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن مخاطر قرار إخراج القوات الأميركية من العراق: 

ويمضي الهاشمي في التأكيد أن "الولايات الأمريكية عندما احتلت العراق عام 2003، ابتغت من أجل ذلك تحقيق عدة أهداف استراتيجية، وبالتالي فخروجها لن يكون أبداً سهلا"، فترامب، حسب المتحدث، سيجبر العراق "على دفع تكاليف باهظة في حال الإصرار على رحيل القوات الأمريكية، ومن ذلك إلغاء الاستثناء من (العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على كل من يتعامل مع إيران اقتصاديا)، الذي يتمتع به العراق، مع ما ينجم عن ذلك من تداعيات اقتصادية وحتى اجتماعية ستزيد من مشاكل العراق".

من جهة ثانية، وفي رأي علي كريم، فإنه من الناحية الأمنية، يبقى طرد القوات الأجنبية "أمراً غير ممكن، لأنها كانت تساند القوات المحلية في الحرب ضد "داعش"، وقدمت في ذلك دعماً كبيراً يجعل مكانتها الأمنية في غاية الأهمية حالياً". كما يوجد عامل سياسي وراء انتشار تخوّف شعبي من اشتداد العداء بين الحكومة البرلمانية وواشنطن. وحسب علي كريم، يمكن لهذا التوتر أن يؤدي إما لحرب بين إيران والولايات المتحدة، أو لإقرار حصار اقتصادي على البلد كما جرى في عهد نظام صدام حسين.

  • Irak Proteste gegen Regierung in Basra (Getty Images/AFP/H. Faleh)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    استقالة لم تقنع المتظاهرين

    استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

  • Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    لم يصمد أمام الاحتجاجات

    دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

  • Irak Proteste in Nasiriya (Reuters)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    الرصاص الحي ضد المحتجين

    مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

  • Irak Bagdad Protestierender vor Schriftzug (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات

    في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

  • Irak Proteste - Iranische Botschaft in Brand gesetz (AFP/H. Hamdani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    هجوم على قنصليات إيران

    مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

  • Irak Ajatollah Ali al-Sistani (AFP Photo/Getty Images)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    السيستاني يدعم المحتجين

    في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

  • Irak Anti-Regierungsproteste & Ausschreitungen in Basra (Reuters/E. al-Sudani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    تكتيك غير مسبوق!

    مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

  • Ayatollah Ali Khamenei Tehran (picture-alliance/abaca/Salam Pix)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "إيران بره بره".. وخامنئي يرد

    كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

  • Irak Bagdad Proteste (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع!

    بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

  • Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    مقتدى الصدر يسحب دعمه!

    شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

  • Irak Demonstration auf dem Tahrir Square (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "بغداد حرة حرة"..

    اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م


مختارات

احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

رغم استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعمال العنف والاحتجاجات في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية مستمرة للشهر الثالث على التوالي وسط تساؤلات عما ينتظر العراق بعد استقالة عبد المهدي؟ (02.12.2019)  

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