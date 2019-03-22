 هل يمكن للضحك تحسين نظرتنا لأجسامنا؟ | عالم المنوعات | DW | 02.04.2019

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منوعات

هل يمكن للضحك تحسين نظرتنا لأجسامنا؟

تظهر الأبحاث أنه كلما استخدم الشخص مواقع التواصل الاجتماعي، ساء شعوره تجاه جسمه، خصوصاً فيما يتعلق بنشر صور السيلفي مثلاً. دراسة حديثة تقدم نظرة مختلفة وأكثر تفاؤلاً عن علاقتنا بمواقع التواصل الاجتماعي.

Bildergalerie Persische Redaktion Beziehung Humor (imago/CHROMORANGE)

يركز الباحثون والجمهور العام على حد سواء لسنوات على الجوانب السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، سواءً فيما يتعلق بكيفية شعور الأشخاص تجاه أوزانهم. وكانت الأبحاث سابقاً تظهر أنه كلما استخدم الشخص مواقع التواصل الاجتماعي، ساء شعوره تجاه جسمه، خاصة فيما يتعلق بنشر الصور السيلفي.

مختارات

ونقل موقع "سايكولوجي توداي" عن باحثين من مركز أبحاث المظهر البريطاني وجامعة ماكواري الأسترالية دراسة حديثة تقدم نظرة مختلفة وأكثر تفاؤلاً عن العلاقة بمواقع التواصل الاجتماعي وبين المستخدمين. وتساءل الباحثون عن إمكانية أن يكون لمواقع التواصل الاجتماعي آثار إيجابية على انطباعنا عن أجسامنا، وبالأخص هل يمكن أن تجعلنا المحاكاة التهكمية نشعر بشكل أفضل تجاه أجسامنا؟

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هل جربت أن تودع الأحداث الحزينة.. بالضحكات؟

ويقول الباحثون إن السخرية تساعدنا في تغيير منظورنا، فبدلاً من مشاهدة صور المشاهير والعارضات بطريقتنا العادية (ونقوم مثلاً بعمل مقارنات مع أجسامنا)، فإن مشاهدة الصور الساخرة يساعدنا في التوقف وإدراك كم أن الصور الأصلية غير حقيقية، إلى جانب أن رؤية امرأة متوسطة الحجم، مثل سيليست باربر، التي تقوم بتقليد صور المشاهير بطريقة ساخرة والتي قد تكون تمتلك جسداً مشابهاً لنا، يمكنها أن تخلف "أثراً مريحاً" يتجاوز الآثار السلبية للتعرض لصور المشاهير والعارضات. وأوضحت الأبحاث أن الضحك هو أيضاً "دواء" جيد فيما يتعلق بالانطباع عن الجسم.

جدير بالذكر أن هذه الدراسة هي الأولى التي تنظر في الآثار الإيجابية للسخرية على الشعور العام بالمظهر والوزن. هذه النتائج مهمة أيضاً، إذ تظهر أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مفيدة، إذ أن من غير الواقعي توقع أن يتوقف الأشخاص عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن متابعة حسابات إيجابية ساخرة قليلة تعتبر وسيلة سهلة للترويج للرضا عن الجسم.

س.إ/ ي.أ (د.ب. أ)

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    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يؤكد الخبراء أن الضحك كفيل بتحسين المزاج الداخلي خصوصا في الأوقات الحرجة. فالضحك ولو كان مصطنعا يساعد الجسم على الاسترخاء والتخلص من الأفكار السلبية.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يدفع الضحك الجسم إلى إفراز هرمونات الإندورفين المسؤولة عن الشعور بالسعادة. ويعتمد المتخصصون على طرق للتغلب على الاكتئاب عبر ما يسمى "يوغا الضحك" في مجموعات.

  • Welttag des Lachens Weltlachtag (picture-alliance/dpa)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    من بين إيجابيات الضحك تخفيف الوزن، فأثناء الضحك تنشط حوالي 53 عظلة في وجه الانسان ما يؤدي إلى حرق سعرات الحرارية والتخلص من الدهون.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تشير الدرسات أن الأطفال يضحكون 400 مرة في اليوم بينما الكبار 15 مرة. وهو عدد قليل جدا، حسب الخبراء. كما كشفت الدراسات أن النساء يضحكن أكثر من الرجال.

  • Deutschland | Angela Merkel (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تعد الابتسامة إحدى لغات التواصل التي يسخدمها السياسيون للرفع من شعبيتهم والدخول إلى قلوب الناس، كما هو حال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

  • Flash-Galerie Handbuch für Chefs (Fotlia/Nick Freund)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    كما هو الحال في الصور العادية ينصح خبراء التواصل بالابتسامة أثناء التقاط صور السلفي للتأثير بشكل إيجابي على المتلقي وزيادة عدد المهتمين بصاحب السلفي.

  • Mann mit zwei Partnerinnen (Imago/Imagebroker)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    أكدت نتائج دراسات علمية أن النساء اللواتي لا تفارقهن الابتسامة أكثر جاذبية. وتفوقت النساء المبتسمات على النساء اللواتي لجأن إلى الماكياج من أجل جذب الأنظار إليهن.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/University of Portsmouth)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يقتصر الضحك على الانسان بل يشمل الحيوانات أيضا. فالقردة مثلا تتأثر بالمداعبات وتتفاعل معها بالضحك عبر إصدار صحكات شبيهة بعمليات التنفس.

  • Kaiserschnittgeburt Betäubung (Imago/P. Widmann)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ورغم الفوائد الكثيرة للضحك يجب تفاديه في بعض اللحظات. فالأشخاص الذين أجروا علميات جراحية في البطن مثلا أو القلب يجب عليهم تفادي الضحك حتى يتماتلوا للشفاء

  • Frau Lachen (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يخلو الضحك من دلالات مختلفة حسب المواقف. ويمكن أن يفهم على أنه تهكم أو سخرية. لهذا السبب يجب اختيار الوقت المناسب للضحك لتفادي أي سوء فهم.

  • Charlie Chaplin in Goldrausch (picture-alliance / akg-images)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ومن أجل ضمان لحظات مليئة بالضحك تعود بالفضل على الصحة ينصح المتخصصون بالذهاب إلى المسرح الكوميدي أو مشاهدة أفلام كوميدية في السينما أو البيت.

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


مختارات

اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

تشدد الأبحاث العملية على أهمية الابتسامة وايجاياتها على الصحة النفسية وعلى التواصل مع الآخرين. هذه الجولة المصورة تستعرض بعض الحقائق العلمية حول الضحك. (07.05.2018)  

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هل جربت أن تودع الأحداث الحزينة.. بالضحكات؟  

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