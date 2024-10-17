سمك سلمون المزارع خطوة نحو صحة أفضل واستدامة بيئية؟

دراسة جديدة تكشف إمكانية استبدال الأعلاف البحرية بأعلاف نباتية في مزارع السلمون، وتوضح كيف يمكن لبعض البكتيريا المفيدة في أمعاء السلمون إنتاج فيتامينات ب الأساسية وتعزيز جودة التغذية والاستدامة البيئية.

يتغذى سمك السلمون عادة على الحشرات ويرقات الحشرات والأسماك الصغيرة والقشريات والرخويات البحرية. أما في مزارع الأسماك، فإن نظام تغذية السلمون يعتمد بشكل أساسي منتحات تحتوي على مسحوق وزيت السمك، مما يزيد من الاعتماد على موارد طبيعية مكلفة وكثيفة الاستهلاك.

نُشرت دراسة حديثة في مجلة Nature Microbiology أعدها باحثون من جامعة كوبنهاغن وجامعة العلوم الحياتية النرويجية تتناول إمكانية استبدال الأعلاف البحرية بأعلاف نباتية في مزارع السلمون، ويُتوقع أن يُسهم هذا التغيير في تحسين صحة السلمون المستزرع، مما ينعكس بشكل إيجابي على السلمون الذي يصل إلى أطباقنا.

وأوضح مورتن تونسبرغ ليمبورغ، الأستاذ المشارك في معهد جلوب بجامعة كوبنهاغن وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة، أن "هذا الابتكار سيساعد في تحسين الجودة الغذائية لسمك السلمون المستزرع، مما يضمن للمستهلكين الحصول على أسماك أكثر صحة وغنى بالعناصر الغذائية المفيدة."

استراتيجيات لتعزيز صحة سمك السلمون المستزرع

وفقًا للمجلة، قام الباحثون برسم خريطة للجينات الخاص بـ 211 كائنًا حيًا دقيقًا موجودًا في أمعاء سمك السلمون الأطلسي.

قال ليمبورج إن "تحليل جينات الكائنات الدقيقة يساعد في فهم أعمق لأمعاء سمك السلمون ، مما يساعد على اكتشاف البكتيريا المفيدة التي تسهم في تفكيك واستخدام العناصر الغذائية الموجودة في العلف".

وأضاف أنه "بفضل هذه الدراسة، أصبح لدينا تصور أفضل لكيفية عمل الميكروبات في أمعاء السلمون، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية ويدعم الجهاز المناعي. وهذا سيمكننا من تطوير أعلاف تتناسب مع المكونات النباتية وقدرات السلمون على الهضم."

كما أشار ليمبورج إلى أهمية الدراسة في تقديم معلومات حول مقاومة المضادات الحيوية في سمك السلمون المستزرع. موضحًا: "على عكس الاعتقاد السائد، يتم استخدام كميات قليلة جدًا من المضادات الحيوية في تربية سمك السلمون في النرويج. نحن نبحث الآن في إمكانية انخفاض مقاومة المضادات الحيويةلدى بكتيريا الأمعاء في دراسة متابعة."

تُظهر النتائج الدراسه أن استبدال الأعلاف البحرية بأعلاف نباتية قد يؤدي إلى تحسين جودة تغذية السلمون، مما يساهم في إنتاج غذاء أكثر استدامة وصحة للمستهلكين.

تربية مستدامة للأسماك To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

طريق نحو إنتاج غذاء مستدام

وأشار مورتن تونسبرج ليمبورج إلى أنه مع تزايد الطلب على الغذاء بسبب الزيادة السكانية، أصبح من الضروري إعادة تقييم مكونات أعلاف الأسماك. واضاف تعتبر تربية السلمون فرصة لتقديم مصادر غنية بالبروتين، خاصة في ظل تراجع مخزونات الأسماك البرية.

تُعد تربية الأحياء المائية المستدامة حلاً فعّالًا لإنتاج المزيد من المأكولات البحرية دون الإفراط في الصيد. يأمل ليمبورج أن تسهم المعرفة المكتسبة حول ميكروبيوم السلمون وقدرته على هضم الأعلاف النباتية في تطوير أعلاف مستدامة للحيوانات الأخرى في الزراعة، مما يعزز استدامة هذه الأنظمة.

ويضيف ليمبورج أن "أحد الاكتشافات المثيرة في دراستنا هو أن بعض البكتيريا المفيدة في أمعاء السلمون يمكن أن تنتج فيتامينات ب الأساسية. وهذا سيمكننا من تصميم أعلاف تعزز من نمو هذه البكتيريا المنتجة للفيتامينات بدلاً من الاعتماد على إضافة الفيتامينات باهظة الثمن إلى الأعلاف."

ن.ف.د/ع.ج.م (DW)