 هل يمكن لبايدن تجاهل ولي العهد السعودي ودوره ونفوذه في المملكة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.02.2021

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سياسة واقتصاد

هل يمكن لبايدن تجاهل ولي العهد السعودي ودوره ونفوذه في المملكة؟

قرر الرئيس الأمريكي إعادة "تنظيم" علاقة واشنطن مع الرياض ويكون العاهل السعودي محاوره. لكن مراقبين يشككون في إمكانية تجاهل ولي العهد الذي يعتبر الحاكم الفعلي! فهل يمكن لإدارة بايدن تجاوزه في حل قضايا المنطقة؟

صورة مركبة للرئيس الامركي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

هل يمكن لإدارة الرئيس بايدن تجاهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يعتبر الحاكم الفعلي وتجاوزه في حل مشاكل المنطقة؟

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة تقييم علاقته مع السعودية، ولهذا يبدو أنه سيحاول الاستغناء عن ولي العهد محمد بن سلمان، ويقوي علاقته مع والده الملك سلمان بن عبد العزيز، في استراتيجية مختلفة عن سلفه دونالد ترامب.

وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، أن "إدارة بايدن كانت واضحة منذ البداية في رغبتها بإعادة ضبط علاقة واشنطن بالرياض".

مختارات

قرار السعودية بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول جاء عقب مجموعة قرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة مؤخرا بشأن المملكة والحرب التي تخوضها في اليمن منذ سنوات. ما الرسالة التي تسعى السعودية لتوجيهها إلى إدارة جو بايدن؟

قلب الرئيس الأميركي جو بايدن استراتيجية الولايات المتحدة بشأن اليمن رأسا على عقب بعدما سحب الدعم الأميركي للسعودية، لكن الطريق لا يزال رغم ذلك طويلا لإنهاء النزاع المتواصل منذ أكثر من ست سنوات.

يترقب العالم نتائج الانتخابات الأمريكية التي يعتبرها البعض الأهم في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. لكن نتائج الانتخابات تكتسب أهمية خاصة لدى ولي العهد السعودي الذي ينتظر تسلم مقاليد الحكم من والده في أي وقت.

وتذكر صحيفة "كوريير Kurier" النمساوية (16 شباط/ فبراير 2021)، نقلاً عن خبراء، أنه رغم كون محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي للمملكة، ولكن سمعته تضررت كثيرا بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقي، والذي دفع حكومة بايدن لاتخاذ نهج جديد في التعامل مع السعودية، خاصة أن الإدارة الأمريكية الحالية حاولت حث المملكة على إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، من بينها إطلاق سراح الناشطات والتشطاء المعتقلين بسبب دفاعهم عن حقوق المرأة والإنسان في المملكة.

ويؤكد موقع بلومبرغ هذا قائلا إن العلاقة بين البلدين لم تنكسر، مشيراً إلى أن مسؤولين أمريكيين لازالوا يرغبون بتقديم المساعدة للسعودية للدفاع عن نفسها ضد إيران، متوقعين أن تعمل الولايات المتحدة عن كثب مع سلطات المملكة للمساعدة في إنهاء الحرب التي تقودها في اليمن المجاور.

وبحسب ساكي فإن واشنطن ستدفع بوزير الدفاع لويد أوستن للتعامل مع ولي العهد، والذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في توجه يضع بن سلمان في منزلة مختلفة عما كان عليه في ولاية ترامب، فيما يسمى بـ"قنوات أكثر تنظيماً وروتينية".

هذه الخطوة اعتبرها الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمسؤول السابق في قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية، آرون ديفيد ميللر، "صفعة لمحمد بن سلمان، الذي تعتبره الإدارة الأمريكية الحالية متهوراً وعديم الرحمة"، حسب ما نشر موقع بلومبرغ.

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أنباء عن طلب الرياض حصانة أمريكية لولي عهدها.. ماذا وراءها؟

كيف رفع ترامب من شأن بن سلمان؟

لطالما انتقد ترامب المملكة السعودية قبيل انتخابه، إذ خرج في فترة دعايته يطالبها بدفع مبالغ مالية للولايات المتحدة، "مقابل الحماية"، والذي تحقق له لاحقاً بعد أن كانت الرياض أول عاصمة يزورها  في بداية ولايته.

ولكن في فترة رئاسته، تغير الموقف سريعاً، وترى المحللة جاكي نورثام في لقاء إذاعي مع محطة NPR الأمريكية عام 2019، أن هذا التغيير "لا يعود فقط إلى الاستثمار المالي السعودي في الولايات المتحدة فقط، بل إلى استثمارها المال فيالشركات الخاصة بترامب"، مضيفة أن "المال هو ما جمع الطرفين".

وكان ترامب قد استقبل ولي العهد السعودي في البيت الأبيض عام 2018، وسعى وقتها إلى إظهار عمق العلاقات السعودية الأمريكية، من خلال تشديده على علاقات "صداقة كبيرة" بينهما، قائلاً "نفهم بعضنا البعض"، في إشارة إلى بن سلمان، وذلك رغم تشوه سمعته في الأوساط الرسمية في واشنطن عقب مقتل خاشقجي. واستطاع ترامب أن يحمي بن سلمان من أي عقوبات كان من الممكن أن تواجهه بعد اغتيال خاشقي، وذلك حسب ما كتب موقع بوليتيكو. من جهة أخرى، فإن علاقة وثيقة  جمعت بين صهر ترامب جاريد كوشنر ومحمد بن سلمان، استمرت حتى نهاية ولاية ترامب.

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واشنطن تعلن عزمها وقف دعم الحرب في اليمن...هل اقترب الحل؟

ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لليمن؟

من أولى القرارات التي اتخذها بايدن بعد دخوله البيت الأبيض، هو وضع حد للدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، والتي اعتبر أنها تسببت بـ "كارثة إنسانية واستراتيجية".

وتعد رغبة بايدن بإعادة "تنظيم العلاقة" مع بن سلمان، كمحاولة "لإرسال إشارة بأن الرئيس الأمريكي يريد أشياء معينة من ولي العهد، من بينها إنهاء الحرب في اليمن"، كما يذكر مارتن انديك، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط سابقا.

وبالنظر إلى ديناميكيات اليمن المعقدة، يقول محللون إن قرارات بايدن تعيد الزخم للحل الدبلوماسي، وقد تكسبه دعم النشطاء الحقوقيين، الذين يريدون من الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية شخصية على بن سلمان.

فيما يرى آخرون أن فريق الرئيس الأمريكي ليس لديه خيار سوى إشراك ولي العهد، إن كان يريد تحقيق أهداف مثل إنهاء الحرب في اليمن، إذ أن محمد بن سلمان هو الزعيم السعودي الفعلي، فالملك، نظرا لسنه، "لا يتعامل مع القضايا اليومية، وفي النهاية سيرغبون بالتحدث مباشرة مع ولي العهد"، حسبما ذكر موقع بولتيكو الأمريكي نقلاً عن رجل الأعمال المقرب من العائلة المالكة علي الشهابي.

وكانت واشنطن قد أعلنت عن خفض الدعم الأمريكي المحدود بالفعل للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ووعدت في الوقت ذاته بمساعدة السعوديين على تعزيز دفاعاتهم ضد المتمردين الحوثيين في اليمن ومسانديهم في إيران، البلد الذي يراه السعوديون يشكل تهديدا حقيقيا. كما عيّن بايدن الدبلوماسي المخضرم تيم ليرنكينغ مبعوثاً خاصاً يركز على إنهاء الحرب في اليمن.

وكالات - م.ش/ غ.ج

  • Saudi Arabien - Donald Trump zu Besuch in Riad (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السلاح الأمريكي في الصدارة

    بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.

  • US Manöver im Baltikum Lettland (Reuters/I. Kalnins)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    3 مليار دولار في بداية عام 2018!

    واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    أكبر مشتري للسلاح البريطاني

    العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    الزيارة التاريخية إلى روسيا

    شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.

  • Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer (Ralph Orlowski/Getty Images)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    مد وجزر

    يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.

  • Saudi-Arabien Riad Besuch Emmanuel Macron (picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السعودية والسلاح الفرنسي

    زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.


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