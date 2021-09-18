 هل يمكن أن تصبح الطحالب المكون الأساسي في مطبخ المستقبل؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 18.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

هل يمكن أن تصبح الطحالب المكون الأساسي في مطبخ المستقبل؟

تتمتع الأعشاب البحرية بالعديد من الفوائد الصحية، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية. وفي الوقت الحالي تبحث العديد من الدراسات في إمكانية أن تكون الطحالب بديلاً غذائياً في المستقبل.

Eco India Sendung

الأعشاب البحرية غنية بالعناصر الغذائية

دراسات كثيرة تدور حول الفوائد الغذائية المتعددة للطحالب، والتي تمثل أحد أهم المكونات الأساسية في النظام الغذائي الآسيوي، وقد تكون بديلاً غذائياً أكثر استدامة في المستقبل، فهي تعتبر مصدراً غنياً بالمواد الغذائية الضرورية وتحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم واليود، بحسب العديد من الدراسات. كما تشكل الطحالب أيضاً مصدراً للبروتين وقد تكون بديلاً جيداً عن اللحوم الحمراء، التي يُنسب لها التسبب في أمراض خطيرة. إضافة إلى ذلك، فهي غنية جداً بمضادات الأكسدة ومضادات الفيروسات والمواد الخافضة للضغط التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في الصحة.

مختارات

أظهرت دراسة جديدة أن الطحالب البحرية الصغيرة يمكنها أن تتطور بسرعة تمكنها من مواكبة تغير المناخ في مؤشر على أن بعض الكائنات البحرية قد تكون أكثر قدرة على التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الحموضة في المياه.

كشف علماء ألمان عن إمكانية صناعة وقود للطائرات صديق للبيئة مصنوع من الطحالب البرية خلال بضع سنوات، ويسعى العلماء إلى البحث عن نوع خاص من الطحالب يجعل تكلفة الوقود أقل تكلفة.

اتباع نظام عذائي يعتمد على الطعام النباتي غير المطهي، له الكثير من الفوائد. لكن هل هذا النظام الغذائي يناسب الجميع؟ وما الأثار السلبية على الصحة التي قد يتسبب فيها؟ باحثون يقدمون الإجابة.

ولطالما كانت الطحالب مكوناً واسع الانتشار في المطبخ الآسيوي لعدة قرون. وتعد اليابان والصين وكوريا أكبر مستهلكين للأعشاب البحرية اليوم. ولكن نظراً لانتشار المطبخ الآسيوي في جميع أنحاء العالم، فإن التوجه إلى استخدام الأعشاب البحرية في إعداد الطعام يشهد تزايداً ملحوظاً في مطابخ العالم. وباتت الأعشاب البحرية، التي تعرف بـ "طحالب النوري"، اللازمة لتحضير وجبة السوشي اليابانية الشهيرة، رمزاً للمطبخ الياباني. بحسب ما نشره موقع (فود إنغريندينتس) الأمريكي.

وإلى جانب السوشي، هناك استخدامات كثيرة ومتعددة للأعشاب البحرية، سواء في أطباق الحساء أو الأرز أو الكريمات والسلطات والمعكرونة وغير ذلك، مما يضيف إلى الوجبة العديد من العناصر الغذائية.

ولأن الطحالب تعيش في المياه المالحة والعذبة، فإنها لا تتطلب تكاليف زراعية باهظة، ولا تتطلب استخدام الأسمدة. كما تتمتع الطحالب بعمر افتراضي طويل ويسهل نقلها. وبالتالي، فإن الزراعة المستدامة ممكنة - على نطاق واسع. ومع ذلك، فهي تمثل تحدياً لا يمكن إنكاره، كما تظهر التجربة الأولية. وتتطلب جودة مياه جيدة ومعدات مناسبة والكثير من المعرفة المتخصصة.

مشاهدة الفيديو 07:21

الطحالب - صغيرة، لكن فوائدها كبيرة

ويبقى السؤال قائماً حول ما إذا كان غذاء المستقبل سيأتي بشكل أساسي من البحر. ولكن ما يمكن قوله مبدئياً إن اختيار الطحالب يشهد قبولاً كبيراً ومتزايداً، وهناك إبداعات جديدة بشكل مستمر. بحسب ما نشره موقع (سبيكتروم) الألماني.

ر.ض/ ي.أ

  • Kelpwald im Pazifischen Ozean vor Kalifornien.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    التنفس بعمق

    أمر واحد واضح وهو أن الحياة كما نعرفها اليوم ليست ممكنة بدون طحالب. فالطحالب هي أقدم النباتات في العالم وجلبت قبل نحو ثلاثة مليارات سنة الأوكسجين إلى الأرض. وهي تنتج حتى يومنا هذا بين 50 و 80 في المائة من مجمل الأوكسجين.

  • Cyanobakterien-Blüte im Eriesee.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    نظرة من الفضاء

    الطحالب توجد في البحار والأنهار والبحيرات والمستنقعات. وبعض الأنواع بإمكانها تطوير أزهار هائلة حيث يمكن رؤيتها من فوق. ونمو الزهرة على هذه الصورة من مؤسسة ناسا لا يعود للطحالب، بل للبكتيريا. والطحالب تنمو أيضا فوق طوب السقوف وواجهات البنايات. وكضفيرة هي تعيش في تجانس مع فطريات مثلا فوق الأشجار أو الجدران.

  • Heute gibt es fast 500.000 Algenarten auf der Welt, aber nur etwa 20 Prozent davon sind bis heute bekannt - noch weniger benutzt. Sie kommen am häufigsten in der Lebensmittelindustrie vor, aber auch im Baugewerbe, Pharmazie-, Textil und in der Bioenergieindustrie. Algen sind Multitalente, und die Wissenschaftler nehmen an, dass es noch mehr Talente gibt, wie zum beispiel beim COVID-19 helfen!

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    مواهب خفية

    يفترض باحثون أنه يوجد أكثر من 400.000 نوع من الطحالب عالميا. ومعروف منها إلى حد الان فقط نحو 20 في المائة، علما أن الطحالب نافعة في كثير من الأشياء. وهي تُستخدم في الغالب في صناعة المواد الغذائية وحتى في قطاع البناء وصناعة الصيدلة والنسيج والطاقة البيولوجية. وينطلق علماء من حقيقة أن الطحالب لها مواهب خفية أكثر.

  • Eine Doktorandin schaut sich eine Algenkultur in einer Petrischale an

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    ضد كوفيد 19

    الطحالب تُستخدم أيضا في الطب. فبعض مكونات الطحالب الحمراء تمتلك مفعولا مضادا للفيروسات ومهدئة للالتهاب ومضادة للأورام ونافعة للجهاز المناعي. وقد تكون نافعة أيضا في معالجة كوفيد 19. وكانت الطحالب الحمراء حسب دراسة نافعة ضد وباء انفلوينزا H1N1، كما أكدت منظمة الصحة العالمية.

  • Ein Teller mit einem asiatischen Gericht aus Algenblättern

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    ليست للطبخ الآسيوي فقط

    وتقدم الطحالب العديد من العناصر الغذائية مثل البروتينات والمغنيزيوم والكالسيوم وفيتامينات A و B12 و C. وحتى لو لا يعجبك الطبخ الآسيوي، فمن المؤكد أنك أكلت بعض الطحالب: فهي كمادة تماسك مكون هام في الحليب النباتي واللبن وتُستخدم كمثبت في السمن والأجبان.

  • Brot, dessen inneres türkis leuchtet.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    خبز مزركش من المانيا

    نعم المنظر يبدو مسموما. لكن يمكن أكل هذا الخبز وهو صحي جدا. فالخبز المزركش طورته ثلاث طالبات في شعبة دراسة المحيط البيئي بجامعة أنهالت وعرضناه في يناير 2020. واللون الأزرق يأتي من طحالب سبيرولينا بلاتينسيس/ Spirulina platensis. وهو صباغ طبيعي مرخص يقوي في آن واحد نظام المناعة وله مفعول ضد الالتهاب.

  • Eine senkrechte Pflanzkonstruktion, die Algen enthält - der Algenbaum von Toulouse.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    تجربة الطحالب ضد تلوث المدن

    "شجرة الطحالب" هذه أُقيمت في سبتمبر 2020 في مدينة تولوز الفرنسية لتنظيف الهواء. وهدف التجربة يكمن في تصفية 200.000 متر مكعب من الهواء عن طريق الطحالب الرقيقة وبالتالي تجميع طن واحد من ثاني أوكسيد الكربون. وإذا ما تأكدت الآمال في الحصول على هواء أنظف، فإن أشجار الطحالب داخل المدن لن تكون ربما قريبا ظاهرة نادرة.

  • Das Algenhaus in Hamburg

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    بيت طحالب مستدام

    هل بإمكان الطحالب أن تشكل مستقبل صناعة البناء؟ ففي هامبورغ يوجد منذ عام 2013 هذا البيت من الطحالب. الواجهة الخضراء مكونة من خلايا بيئية تحتوي على طحالب رقيقة. وفي المكونات الزجاجية للواجهة المملوءة بالماء يتم تربيتها وبيعها كمواد غذائية. والطاقة المستخرجة من الطحالب تساعدة من جهة أخرى في تدفئة البناية.

  • Ein Mann fährt mit Fahrrad auf einem asphaltierten Weg.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    الطحالب في حركة المرور

    باحثون فرنسيون اكتشفوا أنه من الممكن إنتاج الأسفلت من الطحالب. فالنباتات تعوض القطران الذي يحتوي على النفط. ومن تم يمكن الحفاظ على مخزون النفط. وليس هذا وحده فقط: ففي اليابان تسير حافلة منذ 2014 بديزل الطحالب. فهذا الوقود يمكن أن يقلص الانبعاثات المضرة بالمناخ بأكثر من النصف، كما حسب باحثون.

  • Ein Mann hält Flip Flops aus einem algenhaltigen Kunstoff in die Kamera.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    الطحالب عوض البلاستيك

    الطحالب البنية يتم تجفيفها وتقطيعها وطحنها وفي الختام مزجها مع خيوط سيلولوز. وهذه المادة تُسمى سيسيل/ Seacell ويمكن إنتاج الألبسة منها. ومن زيت الطحالب يمكن أيضا إنتاج حذاء بلاستيكي.

  • Eine Frau mit einer kosmetischen Gesichtsmaske aus Creme.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    الحفاظ على الشباب!

    الطحالب لا تمنع أن نتقدم في السن، لكن ربما أن يظهر ذلك علينا. فنحو 50 نوعا من الطحالب تُستخدم في أعمال التجميل داخل فنادق الاستجمام وصالونات التجميل. فالمواد الطبيعية للطحالب هي مادة جد واعدة ضد تقادم الجلد والتجاعيد.