هل يمكننا الاستغناء بشكل تام عن تناول اللحوم؟

تبلغ نسبة النباتيين في ألمانيا نحو 10 بالمائة، وهؤلاء يستغنون عن اللحوم بالكامل. وهذا الرقم في تزايد سريع، إذ كانت أعداد النباتيين في ألمانيا عام 2016 أكثر من 1 بالمائة بقليل. أما في الهند فيصل عدد الذين يستغنون عن اللحوم إلى نحو 40 بالمائة من السكان، أي نحو 400 مليون شخص. لكن السؤال المهم في هذه الحالة، هل يؤثر الاستغناء عن تناول اللحوم على جسم الإنسان؟
بهذا الصدد تحدثت دراسة أجريت في الولايات المتحدة عن العلاقة بين النظام الغذائي والوفاة. وكانت نتائج الدراسة واضحة جدا كما نقل عنها اتحاد النباتيين "برو فيغ" الألماني. وذكرت الدراسة أن النباتيين يتمتعون مقارنة بآكلي اللحوم بمتوسط عمر أطول، ويعانون بصورة منخفضة من أمراض السرطان، حسب تقرير لصحيفة "ميركيشه الغيماينه " الألمانية عن الموضوع.
البدائل
غالبا ما يقال عن النباتيين إنهم يعانون من نقص غذائي ومن الفيتامينات بسبب ابتعادهم عن اللحوم، لكن يمكن للجسم البشري تعويض هذا النقص وحتى دون تناول أقراص الفيتامينات المكملة، كما ذكرت شركة التأمين الصحي الأكبر في ألمانيا " AOK".
كما بحثت هذه الدراسة ولعدة سنوات آثار النظام الغذائي دون تناول اللحوم على الجسم، وتبين أنه يمكن للجسم أن يمتص العناصر الغذائية المفيدة ذات الإنتاج الحيواني، ولكن إذا اهتم المرء بتغذيته فيمكنه تعويض ذلك. فاللحم يحتوي على البروتينات، وكذلك على الفيتامينات المختلفة. ويمكن استبدال البروتين الحيواني على سبيل المثال عبر البقوليات وعن طريق استهلاك كميات كافية من الكربوهيدرات. وفيتامين "دي" يوجد في الأطعمة الحيوانية وفي الأسماك وفي الكبد. ويمكن أيضا الحصول عليه عبر تناول البطاطا الحلوة أو الفطر أو التعرض بصورة كافية لأشعة الشمس.
أما فيتامين "بي6" المسؤول عن الأحماض الأمينية والمقوي لجهاز المناعة فيمكن الحصول عليه عبر البطاطا والسبانخ والموز والأفوكادو، حسب ما ذكرت صحيفة "ميركيشه الغيماينه ". وحتى بعض الأحماض الموجودة في اللحوم والأسماك مثل حمض "ألفا – اللينولينيك" وهي المسؤولة عن بناء الخلية ومرونتها في الجسم، وتعد من الصعب استبدالها أو العثور عليها في الخضار والفواكه، لكنه يمكن العثور عليها في زيوت الجوز وزيت السلجم.
ز.أ.ب/ ع.ج
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الهندباء العظيم
واحدة من أكثر النباتات التي يمكن التعرف عليها بسهولة - الهندباء - تستحق اهتماما كبيرا. جذوره القوية يمكن أن تفتت التربة الصلبة وتساعد على توفير المواد الغذائية للنباتات ذات الجذور الأقصر. النبات بأكمله صالح للأكل ويقال أن له خصائص طبية. تعتبر أزهاره الصفراء الزاهية مصدرًا أساسيًا للرحيق- كما يمكن استخدامها لصنع نبيذ الهندباء.
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من الحقل إلى طبقك
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الطبيعة الملهمة
قد تتعرف على هذا النوع من النبات الذي يعرف بـ" أرقطيون " فهو تلك الكريات الشائكة الصغيرة التي تعلق بالملابس أحيانا. قدرته الفريدة على الالتصاق تجعله ممتازًا في تفريق البذور. أوحى هذا النبات الفريد للمهندس السويسري، جورج دي ميسترال بابتكار اللاصق الذي يعرف بـ " سكوتش" أو "فيلكرو"،والذي ظهر في الأسواق في أواخر الخمسينيات.
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جامح و حر
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القَراص الذكي
يدخل نبات القراص في صناعة الشاي والحساء وحتى الجبن. يمكن أيضًا استخدام أليافه في الغزل والنسيج واستخدامه في صناعة النسيج. نباتات "القراص"غنية بالنيتروجين، مما يجعلها سمادًا جيداً للنباتات الأخرى- كما أنها ملاذ للطيور أيضًا. توفر الشعيرات الرفيعة على أوراق نبات القراص بيئة مثالية لوضع البيض الخاص ببعض الحشرات.
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علاج الطبيعة
لا يمكننا أن نذكر القراص اللاذع دون أن نذكر نظيره المهدئ، نبات المَرسى. إذا شعرت لدغك القراص، يمكن أن يساعدك فرك ورقة المَرسى على الجلد المصاب بالإلتهاب. تحتوى أوراق المرسى تحتوي على "مضادات الهستامين الطبيعية".
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آفات قوية
تعد صفير الماء من أكثر أنواع النباتات عدوانية، إذ تنتشر بسرعة في أجزاء من أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا. يمكن أن يكون لها آثار كارثية على المجاري المائية، لكن بعض المزارعين تمكنوا من تسخير قوتها من أجل إنتاج الأسمدة وصنع الورق وحتى استخدام النبات كأساس للحدائق العائمة.
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علاج الفراشات
زهور حمراء وبرتقالية من عشب الفراشة ممتلئة بالرحيق وحبوب اللقاح تجذب الكثير من الحشرات النافعة. تعرف أيضًا باسم عشب الحليب البرتقالي، والتي تنمو في أمريكا الشمالية. في الماضي ، كان الأمريكييون الأصلييون يحصدونها لنسج القماش من أليافها وتناولها كنوع من الشاي لعلاج التهابات الصدر.
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البرسيم الأبيض
غالبًا ما يتم استخدام البرسيم الأبيض المرن كغطاء للأرض، فهو يُصلح النيتروجين في التربة وتساعد تركيبة جذوره على تفتيت الأرض ومنع التكتلات. كما يعمل على حماية التربة من التآكل والحفاظ على المواد الغذائية في مكانها. يستخدمه كثير من المزارعين في حقولهم لتحسين جودة التربة - كما أنه غذاء مفضل للحياة البرية والحشرات، ما يعزز التنوع البيولوجي. لافداي رايت/ س.إ