هل يقي تناول الفاكهة خلال منتصف العمر من اكتئاب الشيخوخة؟

بعد دراسة شارك فيها 13 ألف شخص على مدار 20 عامًا، توصل باحثون إلى أن تناول الفاكهة خلال منتصف العمر يساعد على مقاومة أعراض الاكتئاب لاحقًا. فهل يؤثر استهلاك مواد غذائية معينة على الصحة النفسية عند التقدم في السن؟

مع التقدم في العمر يصاب الكثيرين بالاكتئاب، والتي تشمل أعراضه انعدام المتعة وتراجع في العمليات المعرفية وفقدان الشهية والأرق وضعف التركيز وزيادة الشعور بالتعب.

وفي محاولة للبحث عن حلول للوقاية من الاكتئاب في أواخر العمر، اكتشف علماء الدور الكبير الذي تلعبه العوامل الغذائية فيالحماية من الاكتئابخلال الشيخوخة.

فبعد دراسة طويلة المدى أجرتها كلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية بمشاركة أكثر من 13 ألف شخص، وجد الباحثون أن "المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الفاكهة في وقت مبكر من حياتهم أظهروا احتمالاً أقل للإصابة بأعراض الاكتئاب في وقت لاحق من حياتهم"، وفقًا لموقع ديلي ساينس العلمي.

امتدت الدراسة لنحو 20 عاماً حيث تتبعت المشاركين بداية من مرحلة منتصف العمر ووصولًا إلى مراحل لاحقة من حياتهم. ودرس الباحثون تأثير مجموعة مكونة من 14 نوعاً من الفاكهة الأكثر استهلاكاً في سنغافورة.

وتوصل الباحثون إلى أن استهلاك معظم الفواكه، مثل البرتقال واليوسفي والموز والبابايا والبطيخ والتفاح، يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بالاكتئاب. وفسر الباحثون الأمر باحتمال ارتباطه بالمستويات العالية من مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات في الفاكهة.

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وقال الأستاذ ببرنامج أبحاث الصحة الانتقالية في كلية الطب بجامعة سنغافورة والباحث الرئيسي في الدراسة، كوه وون بواي: ”تمكن المشاركون الذين تناولوا 3 حصص من الفاكهة على الأقل يومياً، مقارنةً بمن تناولوا أقل من حصة واحدة في اليوم، من تقليل احتمالية الإصابة بالاكتئاب المرتبط بالتقدم في العمر بنسبة 21% على الأقل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تناول حصة إلى حصتين من الفاكهة بعد كل وجبة”.

من ناحية أخرى، تبين أناستهلاك الخضروات ليس له علاقة باحتمالية الإصابة بأعراض الاكتئاب، وفقًا لموقع كلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية.

د.ب.