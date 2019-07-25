 هل يغير ساسة اليمين القومي الشعبوي النظام الدولي القائم؟ | سياسة واقتصاد | DW | 25.07.2019

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سياسة واقتصاد

هل يغير ساسة اليمين القومي الشعبوي النظام الدولي القائم؟

منذ أن قالت بريطانيا نعم لبريكست في عام 2016، برزت ظاهرة اليمين القومي المتطرف بقوة: ترامب في أمريكا وسالفيني في إيطاليا وأخيرا فوز جونسون في بريطانيا. فهل ينجح الشعبويون في تغيير النظام الدولي القائم؟

Italien Mailand Treffen von Europas Rechtspopulisten (picture-alliance/AP Photo/L. Bruno)

زعماء أحزاب اليمين الشعبوي في اوروبا عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية

يواصل نادي المسؤولين الدوليين ذوي الخطابات التي تتسم غالباً باللهجة الشعبوية والمعادية للمنظومات القائمة، توسعه مما يؤثر على العلاقات الدولية ويضرّ بنهج التعددية والتعاون. ويعتبر عدد من المراقبين أنّ "الموجة الشعبوية" التي تجتاح دولاً ديموقراطية سجّلت أول انتصاراتها الباهرة مع فوز خيار الـ"نعم" في استفتاء بريكست البريطاني في حزيران/يونيو 2016، حتى قبل فوز الملياردير الجمهوري دونالد ترامب برئاسة البيت الأبيض في العام التالي.

على هذه الخلفية، يبدو أنّ اختيار حزب المحافظين البريطاني لبطل بريكست بوريس جونسون، ليكون رئيساً لوزراء المملكة المتحدة، يندرج في هذا السياق الذي كان شهد أيضاً في أوقات سابقة صعود اليمين المتطرف في البرازيل ممثلاً بجاير بولسونارو، أو في إيطالياً من خلال ماتيو سالفيني.

مختارات

أظهر استطلاع حديث أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المعادي للمهاجرين سيكون أقوى حزب في ولاية براندنبورغ بشرق ألمانيا، فيما يتوقع أن يكون حزب ميركل المحافظ رابع الأحزاب السياسية في الولاية. (17.07.2019)

احتفلت الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة بدول أوروبية كبرى مثل فرنسا وإيطاليا بانتصارها في الانتخابات الأوروبية. فهل يمكن لهذه الأحزاب وحلفائها في أوروبا التأثير على السياسة المستقبلية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة؟ (28.05.2019)

ويشير مدير مجموعة أوراسيا للاستشارات يان بريمر إلى أنّ "مسؤولي نحو نصف دول مجموعة العشرين (...) باتوا بالإجمال مؤيدين لترامب". ويضيف أنّ "عدداً من بينهم وصلوا إلى السلطة بعده".

ويذكّر ببريطانيا والبرازيل وإيطاليا واستراليا في عهد سكوت موريسون. ويشير أيضاً إلى زعماء متواجدين في السلطة منذ مدة (مثل رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، الأرجنتيني ماوريسيو ماكري والتركي رجب طيب أردوغان)، وكذلك زعماء آخرين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كما يجب أن لا ننسى ايضا فيكتور أوربان في المجر وبعض زعماء أوروبا الشرقية المتحالفين معه.

غير أنّ جونسون يبقى متمايزاً بعض الشيء. فبرغم أوجه التقارب مع ترامب، إلا أنّه قد يجد نفسه سريعاً "غير مرتاح" في هذا "النادي غير الليبرالي"، وفق توماس رايت من مركز بروكينغز في واشنطن. ويشرح رايت لفرانس برس أنّ رئيس وزراء بريطانيا الجديد "شعبوي وراديكالي بشأن بريكست" بالتأكيد "ولكنه ليس كذلك بما يخص مواضيع أخرى".

تناقض المصالح الوطنية مع القضايا الدولية

ويلفت إلى مسائل مثل "التغيّر المناخي وإيران" أو أيضاً "نهج التعددية الدولية"، ويقول إنّ جونسون "أكثر اعتدالاً" بهذا الخصوص وقد يجد نفسه سريعاً في موقف محرج مع الرئيس الأميركي المفترض أنّه حليفه الرئيسي. ولا يلغي تعدد السياقات واختلاف الشخصيات بين هؤلاء المسؤولين، أوجه الشبه الكثيرة.

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لماذا صعد اليمين الشعبوي للبرلمان الأوروبي؟

ويقول لويجي سكازييري من مركز الإصلاح الأوروبي في لندن: "يجمعهم الأسلوب الشعبوي، وهم بوضوح جزء من ظاهرة واحدة وأوسع". ويضيف أنّ "الناخبين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو في إيطاليا يختارون سياسيين يتصفون بمشاعر معادية للهجرة وبخطاب يكون قومياً بصورة أو بأخرى، إضافة إلى رفض النخب التقليدية التي يجسدّها التكنوقراط والخبراء".

وتجد هذه الظاهرة جذورها في تفاقم انعدام المساواة وسط شعور بالتراجع يتخطى الطبقات الشعبية ليطال الطبقات المتوسطة. يقترن كل ذلك مع استخدام "فعّال بشكل لا يصدق" لوسائل التواصل الاجتماعي التي يرى يان بريمر أنّ "بولسونارو وسالفيني وترامب وجونسون من مخلوقاتها الحقيقية". ويقول إنّ هذه العوامل مجتمعة تشرح الصعود "البنيوي (...) للشعبوية".ويستدرك في الوقت نفسه بأنّ هذه الموجة بعيدة عن التفشي.

 

وأدى بروز هؤلاء الفاعلين الجدد إلى ظهور "تبعات عميقة على الشؤون العالمية"، وفق لويجي سكازييري الذي يعيد ذلك إلى "تشويههم صورة المؤسسات الدولية المتهمة بتقويض المصالح الوطنية والسيادة"، حسب الخطاب اليميني الشعبوي المتطرف.

أمريكا أولا...

ويبدو ممكناً الاستعانة بشعار دونالد ترامب "أميركا أولاً" ليصبح "البرازيل أولاً" و"إيطاليا أولاً" "بريطانيا أولا...

ويعدّ نهج العمل الدولي متعدد الأطراف أول الضحايا، وباتت إنجازاته منذ عام 1945 عرضة لطعنات من الرئيس الأميركي ومن عدد من نظرائه. وتتعرض الاتفاقات والنصوص والمؤسسات المتحكمة بالنظام الدولي لهجمات مستمرة، من اتفاق باريس بشأن المناخ وصولاً إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

Kongress junger Rechtspopulisten (DW/K.-A. Scholz)

مؤتمر دولي لشبيبة اليمين الشعبوي المتطرف في روما 2019

تشابه كبير واختلاف أكبر

ولكن يبقى من الصعب الحديث عن "تحالف" مسؤوليين "قوميين"، "شعبويين" أو "معادين للمنظومات القائمة". فهم بالتأكيد يمثّلون مجموعة على حدة، ولكنّها غير متجانسة وغير موحّدة. وتبرز كمثال على ذلك استحالة تشكيل مجموعة برلمانية مشتركة عقب الانتخابات الأوروبية الأخيرة، لأنّ المسائل الاقتصادية أو العلاقات مع روسيا مثلاً تنقسم بشأنها الأحزاب الآتية من أقصى يمين المشهد السياسي.

ويقول يان بريمر "لديهم رايات مختلفة، وكذلك مصالح وطنية مختلفة". ويضيف "من السهل الوقوف في وجه العولمة والهياكل الدولية القائمة أو في وجه (مبدأ) التبادل الحر، ولكن ذلك لا يجمعهم حول شيء، بل يدفعهم بالأخص إلى (الدعوة ل) تشديد الحدود الوطنية وزيادة الرسوم الجمركية". ويلخّص لويجي سكازييري بأنّها "لعبة بلا نتيجة" تؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص التعاون الدولي.

ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب)

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


مختارات

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

حزب "البديل من أجل المانيا" أول حزب يميني شعبوي يدخل البوندستاغ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يصف بعض خبراء السياسة القياديين في الحزب بتوجهاتهم اليمينية المتطرفة أو اليمينية الأصولية أو الشعبوية، فهل هم كذلك؟ (31.10.2017)  

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