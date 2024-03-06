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عالم الرياضة

هل يغادران.. أيام صعبة لأمرابط وأكرد في الدوري الإنجليزي؟

٦ مارس ٢٠٢٤

لا يقدم اللاعبان المغربيان نايف أكرد وسفيان أمرابط موسمًا مثاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقيهما ويست هام ومانشستر يونايتد، وسط تقارير عن إمكانية رحيلهما. فهل يكون الخليج وجهتهما على غرار لاعبين مغاربية آخرين؟

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Doha Katar | FIFA World Cup Qatar 2022 - Marokko v Spanien
صورة من: Ayman Aref/NurPhoto/picture alliance

لا يقدم اللاعبان المغربيان نايف أكرد وسفيان أمرابط موسمًا مثاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقيهما ويست هام ومانشستر يونايتد، وسط تقارير عن إمكانية رحيلهما.

نهاية الأسبوع الماضي شكلت كابوسًا لسفيان أمرابط الذي دخل في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة فريقه أمام الجار مانشستر سيتي، وعوض أن يدعم فريقه في محاولة هذا الأخير العودة في النتيجة، إلا أنه تسبب بالهدف الثالث بعدما قطع منه اللاعب الإسباني رودري الكرة ومررها بسهولة للاعب هالاند الذي سجل منها الهدف الثالث وبالتالي تأكيد انتصار فريق غوارديولا.

ولم يستطع أمرابط أن يضمن مكانًا له في التشكيلة الرئيسية لفريق الشياطين الحمر، وحضر في تشكيلة الفريق في منافسة الدوري 18 مرة سبع منها فقط لعبها كأساسي بينما شارك في ستة منها كاحتياطي ولم يشارك في خمسة أخرى، بينما شارك أربع مرات أساسياً من أصل خمس مرات حضر فيها في تشكيلة النادي في دوري أبطال أوروبا لكن جل هذه المشاركات الأساسية كانت بسبب إصابات اللاعبين الآخرين.

ويتحدث الكثير من النقاد على أن اللاعب الذي خطف الأنظار في كأس العالم واعتبر حينها من أفضل اللاعبين في المونديال، لم يستطع التأقلم مع طريقة مانشستر يونايتد خصوصًا في الارتداد السريع ونقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم عكس ما كانت عليه أدواره مع فريقه السابق فيورنتينا.

وقد لا يستمر سفيان مع مانشستر يونايتد خصوصًا أنه انتقل إلى الفريق هذا الموسم على سبيل الإعارة، وباتت إمكانية عدم تفعيل الشراء كبيرة للغاية. وأضحى المدرب تين هاغ يفضل عليه اللاعب الشاب ماينو الذي لا يتجاوز 18 عامًا.

بينما لعب نايف أكرد احتياطيًا المباراة الثانية على التوالي من دكة البدلاء وهما المباراتان اللتان انتصر فيهما فريقه متلقيا ثلاثة أهداف، بينما في آخر ثلاث مباريات شارك فيها أكرد، انهزم فيها الفريق وتلقى في المجموع 11 هدفًا، ستة منها في مباراة واحدة أمام أرسنال.

وقدم أكرد أداءً مميزا الموسم الماضي وساهم في تتويج فريقه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما لعب بشكل جيد خلال بداية هذا الموسم، لدرجة أن صفحة الدوري الإنجليزي الممتاز وضعت صورته كصورة غلاف في إحدى الجولات، لكن مستواه تراجع خصوصًا بعد العودة من منافسات كأس أفريقيا التي أقصي منها منتخب المغرب في دور الثمن.

وبدأت بعض المواقع في توقع أن ويست هام سيغادر الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة خصوصًا مع الأخبار المتواترة التي تشير إلى اهتمام خليجي باللاعب، لاسيما مع انتقال مجموعة من اللاعبين المغاربة للعب مع أندية السعودية كالحارس ياسين بونو والمدافع رومان سايس.

إ.ع/ع.ج.م

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