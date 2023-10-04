هل يعيش النباتيون حياة أطول حقاً؟

تقلع أعداد متزايدة من البشر عن تناول اللحوم. البعض لأسباب أخلاقية: التخفيف من معاناة حيوانات، والبعض الآخر لأسباب صحية.

مما لا شك فيه أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ إذ أنهم يستهلكون كميات أقل من الدهون الحيوانية والكوليسترول. وتشير أدلة على أن استهلاك اللحوم يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان البروستات. وصنفت منظمة الصحة العالمية اللحوم الحمراء والمصنعة على أنها من المواد الغذائية المسببة للسرطان منذ عدة سنوات، كما أورد الموقع الإعلامي الألماني RedaktionsNetzwerk Deutschland.

دراسات متضاربة

تقدم الدراسات نتائج متناقضة بما يخص مساهمة النظام الغذائي النباتي في إطالة العمر. قارنت دراسة من جامعة أكسفورد معدل وفيات حوالي 60 ألف إنسان. وشملت الدراسة الذين تناولوا اللحوم بشكل متكرر، وأولئك الذين تناولوا القليل من اللحوم، وأولئك الذين استعاضوا عن اللحوم بالأسماك، والمجموعة الأخيرة كانت من النباتيين. ولم تجد الدراسة اختلافات في معدل الوفيات الإجمالي بين المجموعات الأربعة.

لكن دراسة أمريكية حللت بيانات حوالي 70 ألفاً من السبتيين، وهم أعضاء في كنيسة مسيحية منتشرة حول العالم، توصلت لنتائج مختلفة: كان لدى النباتيين منهم معدل وفيات أقل بنسبة 12% مقارنة بآكلي اللحوم. وكان النباتيون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة. ولكن فيما يخص السرطان، لم تكن هناك فروق بين النباتيين وآكلي اللحوم.

إلى جانب الامتناع عن أكل اللحم، يتجنب النباتيون المنتجات الحيوانية مثل البيض والحليب، ما قد يؤدي إلى نقص فيتامين ب12، المهم للجهاز العصبي والتمثيل الغذائي، وزيادة مخاطر نقص الحديد والسيلينيوم واليود وفيتامين (د). والحديد والسيلينيوم مهمان جداً للجهاز المناعي.

ولكن عند دراسة تأثير تناول اللحوم تبرز مشكلة: يميل النباتيون إلى اتباع أسلوب حياة صحي أكثر من غيرهم؛ إذ أنهم أنشط بدنياً ويشربون الكحول ويدخنون أقل من غيرهم. وهذا لا يسهل على الباحثين معرفة ما إذا كانت فوائد النظام الغذائي للنباتيين مرتبطة بالنظام الغذائي الخالي من اللحوم أو بوعيهم الصحي العالي بشكل عام.

ويقول طبيب التغذية في جامعة ميونخ التقنية هانس هونر: "في المتوسط، يتمتع النباتيون بوزن أقل، وباحتمال أقل لخطر الإصابة بمرض السكري، وبضغط دم أفضل. ولهذا تأثير إيجابي بشكل عام على الصحة وكذلك على متوسط ​​العمر المتوقع".

ومن الواضح أن النظام الغذائي النباتي في حد ذاته لا يضمن حياة أطول. بل يعتمد الأمر على مدى تناول النباتين للطعام الصحي من عدمه.

بشكل عام، اتباع نظام غذائي متوازن مع الكثير من الفواكه والخضروات والقليل من الكحول يمكن أن يطيل العمر.

خ.س