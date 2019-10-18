 هل يعتبر حزب البديل مشاركا في المسؤولية عن الهجوم في هاله؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.10.2019

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سياسة واقتصاد

هل يعتبر حزب البديل مشاركا في المسؤولية عن الهجوم في هاله؟

يلقي سياسيون وخبراء باللوم على حزب البديل من أجل ألمانيا في هجوم نفذه يميني متطرف على معبد يهودي ومطعم شرقي في مدينة هاله، أسفر عن مقتل شخصين. ومن جانبه يرفض الحزب الاتهامات محاولاً النأي بنفسه عن اليمين المتطرف.

Deutschland Halle nach Anschlag auf Synagoge (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

موجة غضب ضد اليمينيين الشعبويين المنتمين إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، شهدها البرلمان الألماني (البوندستاغ) الخميس الماضي. فقبل أن يبدأ النقاش الفعلي في جلسة البرلمان حول "معاداة السامية" استهل رئيس البوندستاغ فولفغانغ شويبله كلمته بتعبير شديد اللهجة، قال فيه إن حزب البديل من أجل ألمانيا يلعب على وتر "الإقصاء"، من خلال تغريداته على تويتر. تلك التغريدات التي جاءت ردا على هجوم على كنيس يهودي في مدينة هاله. وأكد شويبله أنه أمر أصبح "لا يطاق"، مضيفاً أن من يقوم بمثل ما يفعله حزب البديل سيكون واقفا خارج "التوافق الأساسي" للبرلمان.

وفي لهجة واضحة وصريحة عبر سياسيون آخرون عن استيائهم . وتحدث رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي، رولف موتزينيتش عن النواب الذين نشروا "تعليقات مثيرة للاشمئزاز" على ضحيتي الهجوم وذكر أنه يمكن أن يكون مرتكب الجريمة قد تصرف من تلقاء نفسه، "لكنه استمد دوافعه من نظام من التحريض والتعصب القومي والتطرف اليميني، و حزب البديل من أجل ألمانيا هو جزء من هذا النظام".

وسبب تلك الاتهامات هو قيام عضو حزب البديل من أجل ألمانيا  شتيفان براندنر، وهو في الوقت نفسه رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الألماني، بإعادة نشر تغريدة على موقع "تويتر"، يتسائل كاتبها الأصلي بلهجة غير إنسانية قائلاً: لماذا "تَسَكَّع" السياسيون بالشموع في المساجد والمعابد اليهودية، ما دام أن هناك ضحية ألمانية.

Deutschland l Bundestag - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله

اتهام بالـ"تحريض الذهني" 

يرى كثير من السياسيين أن حزب البديل من أجل ألمانيا هو"المحرض ذهنياً" لهجوم هاله الإرهابي. وفي منتصف هذا الأسبوع، قال نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس: "لا ينبغي أن يتظاهر حزب البديل من أجل ألمانيا وكأن لا علاقة له بكل هذا".

في يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، حاول شتيفان ب. المدجج بالسلاح الهجوم على المعبد اليهودي في مدينة هاله الألمانية لإحداث مذبحة هناك. وعندما فشل في ذلك، أطلق النار في محيط المعبد فقتل شخصين. واعترف بهذا الفعل وبدوافعه المعادية للسامية وكرهه الأجانب.

من الناحية القانونية، لا تقع مسؤولة هذا الهجوم على حزب البديل من أجل ألمانيا، ولكن أخلاقيا، يتحمل الحزب المسؤولية، كما يرى عدد من السياسيين الألمان.

على الحزب أن ينأي بنفسه عن اليمين المتطرف

مختارات

بعد أسبوع من هجوم هاله على معبد يهودي ومطعم شرقي، يتم الكشف يوميا عن مزيد من التفاصيل عن المهاجم، حيث ظهر أن "شتيفان ب." تطوع للخدمة العسكرية في الجيش الألماني، إلا أنه سحب طلبه واكتفى بالخدمة فيه لبضعة أشهر فقط. لماذا؟ (16.10.2019)

يرجح أن يكون منفذ هجوم مدينة هاله من "الذئاب المنفردة"، أي أنه نفذ جريمته التي كانت بدوافع يمينية متطرفة وأودت بحياة شخصين اثنين، بشكل منفرد. لكن "الذئاب المنفردة"، ورغم تنفيذها وتخطيطها لجرائمها لوحدها، لا تكون منعزلة. (12.10.2019)

المدير التنفيذي للحزب الديموقراطي الحر (الليبرالي) في البرلمان، ماركو بوشمان قال لـ DW بأن "الجاني كان يبحث عن "كبش فداء"، وهذا هو السبب في أن كل أولئك الذين يسعون علانية لخلق نظريات حول كبش الفداء يشاركون طبعا في تشجيع مثل هؤلاء الناس (مثل القاتل) في معتقداتهم". لذا يجب على حزب البديل من أجل ألمانيا بشكل واضح أن يهتم بوضع حدود مع المشهد اليميني المتطرف، لكن أشخاصاً مثل بيورن هوك، من حزب البديل من أجل ألمانيا، لم يفعلوا ذلك، يضيف السياسي الليبرالي. 

هناك أيضاً "تقاطعات" مع يسمى بـ"حركة الهوية"، التي تصنف من قبل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) على أنها حركة يمينية متطرفة. كما تخضع منظمة الحزب الشبابية لمراقبة هيئة حماية الدستور.

ولكن هل يتحمل حزب البديل من أجل ألمانيا مسؤولية هجوم هاله؟ تطرف مرتكب هجوم هاله كان واضحاً على الإنترنت من خلال زيارته لمواقع الألعاب المختلفة والمجموعات المتطرفة على الإنترنت. ومن هنا جاءت دوافعه. ولكن يبقى من غير تأكيد، ما إن كانت لديه صلة بحزب البديل من أجل ألمانيا.

كيمنيتس ودعوة اليمين المتطرف للاقتتال

في حديثه لـ DW، قال هانس يوآخيم فونكه، الباحث في معاداة السامية واليمين المتطرف، إن حزب البديل من أجل ألمانيا هو "المحرض الذهني" بل وحتى هو "المسؤول عن تكوين مناخ معاد للسامية و ملئ بالاستياء". كما يرى "تواطؤ" حزب البديل من أجل ألمانيا في هجوم هاله، مشيراً إلى المسيرة الصامتة في مدينة كيمنتس صيف العام الماضي ردا على مقتل مواطن ألماني، والتي تواجد بها سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا مع مثيري الشغب واليمينيين المتطرفين المعروفين، "كانت ملهمة ودعوة، دعوة للاقتتال ساهم من خلالها حزب البديل في تسخين الأجواء الاجتماعية".

Hajo Funke Politikwissenschaftler Rechtsextremismus Experte Archiv 2013 (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

هانس يوآخيم فونكه، الباحث في معاداة السامية واليمين المتطرف

رفض الاتهامات

دافعت العضوة بحزب البديل من أجل ألمانيا، بياتريكس فون شتورش، عن حزبها ضد الاتهمات الموجهة له وقالت في مقابلة مع DW: "من العبث إلقاء اللوم على حزب البديل من أجل ألمانيا في ظهور مثل هذه الأوساط (العنصرية)". وأوضحت فون شتورش أن الأرض الخصبة لمعاداة السامية يمثلها "اليساريون والدعاة الذين يشجبون دولة إسرائيل" ، حسب قولها.

Deutschland AfD - Europawahlversammlung in Riesa | Beatrix von Storch (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

العضوة بحزب البديل من أجل ألمانيا، بياتريكس فون شتورش

الجدل داخل البرلمان الألماني كشف عن انقسامات عميقة. يعلو التصفيق، في كل مرة ينتقد فيها أحد الأعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا. ويعم الصمت والتذمر والصراخ في صفوف أعضاء حزب البديل، في محاولة  للدفاع عن النفس . في النهاية، يدعو وزير الداخلية، هورست زيهوفر، زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا ألكساندر غولاند إلى النأي بنفسه عن إعادة التغريدة اللاإنسانية لزميله في الحزب. لكن غاولاند يرفض الطلب ويرد بلهجة غاضبة: "مادام أن أحد أعضاء الحكومة يستطيع القول إن حزب البديل من أجل ألمانيا هو الذراع السياسي للإرهاب اليميني، فلن أعتذر".

في حين أن زميله براندنر نفسه كان رد فعله مختلفًا، وهو الذي أغضبت إعادة تغريدته الكثير من البرلمانيين. وبعد ساعات من النقاش في البرلمان حول معاداة السامية، اتجه براندنر نادما نحو المنصة وقال: "أنا آسف!"

فولكر فيتينغ/ إ.م

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

شهدت كيمنتس تحولا كبيرا منذ إعادة توحيد ألمانيا بدءًا بعودة اسمها الأصلي إلا أنها أمست رمزا للخوف على ديمقراطية ألمانيا وانقسام المجتمع بعدما وقعت جريمة قتل لرجل ألماني، يشتبه أن مرتكبيها هما اثنان من طالبي اللجوء العرب. (31.08.2018)  

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