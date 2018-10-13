 هل يصمد ائتلاف ميركل أمام ارتدادات زلزال بافاريا الانتخابي؟ | أخبار | DW | 14.10.2018

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أخبار

هل يصمد ائتلاف ميركل أمام ارتدادات زلزال بافاريا الانتخابي؟

رغم أن المستشارة ميركل لم تكن مرتاحة لمعظم مواقف حليفها المسيحي البافاري، فإن فقدانه للأغلبية المطلقة في الولاية سيؤثر سلبا على حكومتها الاتحادية. وما زاد الطين بلة هو الخسارة التاريخية لشريكها الآخر في الائتلاف الحاكم.

Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles (picture-alliance/AP/M. Sohn)

شهد حزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" الحليف المحافظ الأساسي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تراجعا تاريخيا في انتخابات برلمان ولاية بافاريا، التي جرت  الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، إذ فقد الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها منذ عقود.

ورغم هذا التراجع، حافظ "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" شقيق حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" بزعامة ميركل، والذي يهيمن على هذه الولاية منذ خمسينات القرن الماضي، المركز الأول بـ 37,3% من الأصوات، لكن هذه النتيجة تعتبر هزيمة سياسية، بحسب النتائج الأولية غير الرسمية، التي أعلنت عنها التلفزة الألمانية.

وتشكل النتيجة خسارة بنحو 10,4 نقطة مقارنة مع نتائج العام 2013 وبالتالي خسارة للغالبية المطلقة وضرورة للبحث عن ائتلاف غير مريح مع حزب أو أحزاب أخرى.

رئيس بافاريا: تلقينا تكليفا واضحا بحكم الولاية

مختارات

تشير انتخابات برلمان ولاية بافاريا الألمانية إلى نسبة مشاركة أكبر من مثيلتها عام 2013. ويشارك في الانتخاب نحو 10 ملايين شخص، ويتوقع أن يفقد الحزب المسيحي الاجتماعي، حليف ميركل، الأغلبية المطلقة في الولاية. (14.10.2018)

بدأ الناخبون في ولاية بافاريا اليوم الأحد بالتوجه إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات قد تقلب موازين القوى السياسية ليس فقط في ولاية بافاريا، بل أيضاً في مصير الإئتلاف الحاكم ببرلين. (14.10.2018)

ورغم خسارته الواضحة، أعرب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، عن اعتقاده بأن حزبه المسيحي الاجتماعي تلقى "تكليفا واضحا بحكم الولاية". وقال زودر، في ميونيخ مساء الأحد "من الضروري الآن هو تشكيل حكومة مستقرة. ونحن نقبل بهذا التكليف".

في الوقت نفسه، اعترف زودر بأن اليوم لم يكن يوما سهلا بالنسبة لحزبه لأنه لم يحرز "نتيجة جيدة"، وأضاف "نحن نقبل بهذا التكليف بتواضع ويتعين علينا أن نأخذ الدروس من هذا". ورأى زودر أن حزبه كافح بجهد كبير حتى اللحظة الأخيرة من الانتخابات.

والنبأ السيء الآخر لميركل هو الضربة القوية، التي تلقاها حليفها الآخر في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصل وفق هذه النتائج على 9,5% من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة في تاريخه. وبذلك خسر شريك ميركل في الائتلاف أكثر من نصف قاعدته الانتخابية في ولاية بافاريا بعدما كان قد حصد 20,6% من جملة الأصوات في الانتخابات الماضية التي أقيمت عام 2013.

حزب الخضر المعارض .. الرابح الأكبر

أما الرابح الأكبر في هذه الانتخابات فهو حزب الخضر المعارض، الذي حل في المرتبة الثانية بحصوله على 17,8% من الأصوات. وجاء الناخبون الأحرار في المرتبة الثالثة بـ 11,6% فيما حل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في المرتبة الرابعة بحصوله على 10,7% من الأصوات.

وليس من شأن هذه النتائج أن تطمئن المستشارة الألمانية وحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي سيواجه اقتراعا صعبا آخر في 28 تشرين الأول/أكتوبر في ولاية هيسن التي يحكمها حزبها المحافظ ضمن ائتلاف مع حزب الخضر. وقالت أليس فايدل، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "البديل" اليميني الشعبوي: "من صوّت لمصلحة البديل لألمانيا في بافاريا صوّت أيضا لرحيل ميركل".

والسؤال الذي بات المراقبون يرددونه بعد هذا الزلزال الانتخابي البافاري: إلى متى سيصمد الائتلاف الكبير في برلين برئاسة ميركل، خصوصا بعد تضعضع مكانة الحزب الاشتراكي وخسارته المذلة في بافاريا، وكذلك فقدان الاتحاد الاجتماعي المسيحي لاغلبيته المطلقة في الولاية؟

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Landtagswahl Bayern CSU (Reuters/M. Dalder)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    برلمان بافاريا ونتائج تاريخية

    أسفرت انتخابات برلمان ولاية بافاريا الألمانية التي نُظَّمت الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) عن خسارة تاريخية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري) وكذلك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان الشريكان لحزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي في الحكومة الألمانية.

  • Bayern Landtagswahl Schulze, Söder und Aiwanger (picture-alliance/dpa/L. Barth-Tuttas)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    خسارة تاريخية للحزب البافاري

    خسر الاتحاد المسيحي الاجتماعي الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها على مدار 50 عاما، وحصل في انتخابات 2018 على 37,3% من جملة الأصوات، أي بخسارة 10,4% عن انتخابات عام 2013، وفقا للنتائج الأولية. وتعد هذه أسوأ نتيجة للحزب في تاريخه وقال رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر (منتصف الصورة) إنها خسارة "مؤلمة" و "نقبل نتيجة الانتخابات بتواضع".

  • Landtagswahl in Bayern | Reaktion Natascha Kohnen SPD (Reuters/M. Rehle)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    أكبر خسارة في تاريخ الاشتراكيين

    أما الخاسر الأكبر للانتخابات في بافاريا فكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصد 9,6% وهي أسوأ نتيجة انتخابات في تاريخه، فقد كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الماضية في بافاريا 20,6%. وأصبح الحزب الذي قادته مرشحته الرئيسية في بافاريا ناتاشا كونن (الصورة) خامس قوة في البرلمان البافاري.

  • Bayern Landtagswahl Hartmann und Schulze | Jubel (Reuters/A. Gebert)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    الخضر يحققون فوزا تاريخيا

    أما الفائز الأكبر فهو حزب الخضر المعارض. فقد حقق الخضر نسبة 17,8%، أي بزيادة تبلغ نسبتها 9,2% عن انتخابات عام 2013. وبتلك النتيجة أمسى الخضر ثاني أكبر قوة في برلمان بافاريا، وهي سابقة في تاريخ الحزب في الولاية. وقالت المرشحة الرئيسية للحزب كاتارينا شولتسه (الصورة) وهي تصف تلك اللحظة "لقد قفز قلبي" من الفرحة.

  • Bayern Landtagswahl 2018 | AfD Wahlparty (DW/H. Kiesel)

    انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

    الشعبويون يحصدون الأصوات من لاشئ

    كما سجل حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، انتصارا كبيرا حيث حصل على 10,6% من الأصوات، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في الانتخابات في بافاريا. وبذلك يكون رابع قوة في البرلمان، خلف الناخبين الأحرار، الذين حصدوا 11,5 من جملة الأصوات. غير أن حزب البديل محكوم عليه بالبقاء في المعارضة فكافة الأحزاب الأخرى ترفض إقامة تحالف معه لتشكيل الحكومة.

    الكاتب: صلاح شرارة


 

مختارات

انتخابات بافاريا 2018.. فشل تاريخي لحلفاء ميركل

كانت التوقعات تشير إلى حدوث زلزال انتخابي في ولاية بافاريا، وهو ما قد وقع فعلا، فقد خلط ناخبو بافاريا الأوراق حيث سجلت أحزاب خسائر تاريخية ونجحت أخرى في تحقيق مكاسب تاريخية في انتخابات برلمان بافاريا لعام 2018. (14.10.2018)  

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