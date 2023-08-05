هل يصبح البحر الأسود جبهة جديدة في الحرب الروسية-الأوكرانية؟

أصيبت ناقلة نفط روسية بأضرار في مضيق كيرتش اثر استهدافها من قبل طائرات أوكرانية مسيّرة، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، في إطار من التوتر المتزايد في البحر الأسود.

جاء ذلك غداة إعلان أوكرانيا أن إحدى مسيّراتها أصابت سفينة حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود، فيما أعلنت روسيا أنّها أرسلت مقاتلة لاعتراض مسيّرة أمريكية بدون طيار من طراز "ريبر" فوق هذا البحر.

وتوعدت روسيا اليوم السبت (الخامس من آب/ أغسطس) أوكرانيا بالعقاب لاستخدامها زورقا مسيراً في مهاجمة ناقلة وقود "مدنية" بالقرب من مضيق كيرتش فيما وصفته بأنه "عمل إرهابي" عرض حياة طاقم الناقلة للخطر وهدد بحدوث "كارثة بيئية واسعة النطاق".

وقال الجانبان إن زورقا أوكرانيا مسيراً يحمل متفجرات اصطدم بناقلة وقود روسية الليلة الماضية بالقرب من جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، في ثاني هجوم من نوعه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو سترد على الهجوم.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة فرانس برس السبت إن أوكرانيا نفذت ضربة بمسيرة على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش. وأضاف "قام جهاز الأمن الأوكراني ليلاً بتفجير SIG، وهي ناقلة نفط كبرى تابعة للاتحاد الروسي كانت تنقل الوقود للقوات الروسية" مشيراً إلى أن الجهاز "نفذ عملية خاصة أخرى ناجحة بالتعاون مع البحرية". وأشار إلى أنّ هذه "العملية الخاصّة" الجديدة نُفّذت "بنجاح" بالتنسيق مع البحرية في المياه الإقليمية الأوكرانية بواسطة مسيّرة بحرية ومتفجّرات، مؤكداً أنّ السفينة "كانت محمّلة جيّداً بالوقود بحيث أمكن 'رؤية المفرقعات تنفجر' من بعيد".

البحر الأسود...ساحة "صراع" جديدة؟

ميدفيديف يهدد أوكرانيا بـ"كارثة بيئية"

في ذات السياق أرسلت روسيا طائرة مقاتلة من طراز سوخوى-30(سو-30) بسبب وجود طائرة أمريكية مسيرة من طراز (إم كيو - 9 إيه ريبر) في البحر الأسود ، وفقاً لوزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة إن الطائرة المسيرة اقتربت من الحدود الروسية. وعقب المناورة، ابتعدت الطائرة المسيرة وعادت الطائرة المقاتلة إلى قاعدتها. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "تحليق الطائرة المقاتلة الروسية تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة وامتثالاً للإجراءات الأمنية".

وأشارالرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف في وقت سابق اليوم إلى أن موسكو ستشن مزيداً من الضربات على الموانئ الأوكرانية رداً على هجمات نفذتها كييف على سفينتين روسيتين في البحر الأسود، وهدد بالتسبب في "كارثة بيئية" لأوكرانيا.

يشار إلى أن ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية غير معترف به بموجب القانون الدولي، ولكن هذا هو سبب تكرار مثل هذه الحوادث.

ع.أ.ج/ خ.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)