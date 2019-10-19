هل يشتري محمد بن سلمان نادي مانشستر يونايتد؟

ذكرت وسائل إعلام بريطانية وعالمية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعتزم شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ يستعد بن سلمان هذه المرة لتقديم عرض بقيمة 3.5 مليار يورو.
وأوضحت صحيفة"بيلد" الألمانية نقلا عن عدد من وسائل الإعلام البريطانية، أن كيفين غليزر، أحد مُلاك مانشستر يونايتد يريد بيع حصته في النادي، والتي تبلغ 13 في المائة. يشار إلى أن محمد بن سلمان تقدم في وقت سابق بعرضين لشراء فريق مانشستر يونايتد، بيد أن إدارة النادي الإنجليزي رفضت، حسب نفس المصدر.
وكانت العائلة المالكة للنادي قد اشترته قبل عدة سنوات بمبلغ 790 مليون جنيه استرليني. وفي حال قررت العائلة بيعها لفريق "الشياطين الحمر"، فإنها ستجني مبالغ ضخمة، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفي نفس السياق، أفادت مجلة "فوكس" الألمانية أن مانشستر يونايتد في أزمة مالية ورياضية، منذ اعتزال المدرب الأسطوري سير أليكس فيرغسون سنة 2013، حيث فقد الفريق الإنجليزي العريق الكثير من توهجه على الصعيد الرياضي.
أما على الصعيد المالي، فقد أضاف نفس المصدر أن ديون مانشستر يونايتد تصل إلى حوالي 237 مليون يورو، فيما دعت جماهير الفريق في أكثر من مرة إلى رحيل العائلة المالكة عن الفريق.
رغبة في المنافسة!
وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن محمد بن سلمان، يهدف من واء شراء فريق مانشستر يونايتد إلى المنافسة مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك فريق مانشستر سيتي، والذي استطاع تحويل "الأزرق السماوي" إلى واحد من أقوى الفرق في السنوات الأخيرة.
ففي السنوات الأخيرة، فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أكثر من مرة آخرها الموسم الماضي. كما استطاع "الأزرق السماوي" الظفر بألقاب محلية أخرى، فضلاً عن رغبة الفريق في الفوز بمسابقة دوري أبطال قريباً.
وتختلف توجهات محمد بن سلمان عن منصور بن زايد آل نهيان، فالأول يركز أكثر على السياسية. أما الثاني، فيهتم أكثر بعالم المال والأعمال، فضلاً عن الإعلام، حسب صحيفة "ذا صن".
مانشستر يونايتد يرد
من جهة أخرى، رد إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد عن أنباء بيع "الشياطين الحمر". وقال وودوار في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية إن عائلة غليزر المالكة للنادي، لا ترغب في بيع مانشستر يونايتد، مضيفاً أن العائلة لم تتلق أي عرض.
ر.م/ا.ف
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري