 هل يستفيد داعش من الحرب في أوكرانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.05.2022

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سياسة واقتصاد

هل يستفيد داعش من الحرب في أوكرانيا؟

على وقع الحرب في أوكرانيا، أعلن تنظيم داعش أنه سوف يستغل حقيقة مفادها أن الغرب بات منشغلا بالصراع مع روسيا. وإزاء ذلك، يرى مراقبون أن استفادة التنظيم من الحرب قد ترتبط بتفاقم الأوضاع الاقتصادية.

تعد الهجمات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً في باريس عام 2015 واحدة من أعنف الهجمات التي شنها داعش

تعد الهجمات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً في باريس عام 2015 واحدة من أعنف الهجمات التي شنها داعش

أصدر تنظيم داعش تهديدا في منتصف أبريل / نيسان الماضي، إذ نُسب إلى المتحدث باسمه إطلاق حملة "ثأرًا" لمقتل زعيمه السابق "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" في غارة أمريكية في شمال سوريا في فبراير /شباط.

ودعا داعش إلى استغلال انشغال أوروبا بالحرب الدائرة في أوكرانيا إذ حث المتحدث في التسجيل الجديد مناصري التنظيم إلى استغلال "الفرصة المتاحة.. فأوروبا على صفيح ساخن" لاستئناف شن عمليات فيها. في المقابل، اقترحت مجلة تابعة لتنظيم القاعدة على أنصارها أن يجدوا طريقة للحصول على بعض من الأسلحة التي يُجرى تسليمها إلى المدنيين في أوكرانيا وبعد ذلك يستخدمونها لشن هجمات ضد البلدان الأوروبية.

ويبدو أن الدول الأوروبية لم تنتبه كثيرا بالطرح الخاص بإمكانية استغلال التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وداعش انشغال الغرب بالحرب لشن هجمات رغم أن داعش ينضوي تحت لوائه حوالي 12 جماعة في مناطق مختلفة من آسيا إلى إفريقيا التي باتت الآن مركزا لأعمال عنف تُتسب إلى التنظيم المتطرف. وفي هذا الصدد، دق خبراء ناقوس الخطر إزاء وجود طريقة أخرى يمكن أن تستفيد منها التنظيمات المتطرفة جراء الحرب في أوكرانيا.

استغلال الاضطرابات الاجتماعية

ففي مقال نشره مركز "تريندز للبحوث والاستشارات"، كتب عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة "الأهرام ويكلي" المصرية، إنه "في ظل توقع موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع تكلفة المعيشة في المجتمعات المتضررة بشدة من الجائحة ثم تداعيات الأزمة في أوكرانيا، فإن الجماعات المتطرفة والإرهابية يتوقع أن تسعى لاستغلال الموقف لصالحها في المرحلة المقبلة".

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كذلك حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من أن التنظيمات المتطرفة مثل داعش قد تستغل تداعيات الحرب في أوكرانيا وأيضا تداعيات ظاهرة التغير المناخي وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" في مراكش بالمغرب في مايو / أيار الجاري.

الجدير بالذكر أن الحرب في أوكرانيا أضافت أعباءً جديدة على الدول التي تعاني من أزمات سابقة فعلى سبيل المثال أدت الحرب إلى نقص في الحبوب وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية مع ارتفاع معدلات التضخم في دول مثل لبنان وسوريا وتونس وليبيا واليمن.

وإزاء ذلك، يرى الخبراء أنه من الممكن مع استمرار الحرب، أن تتفاقم الأوضاع والأزمات في الدول التي تعصف بها حالة من عدم الاستقرار وهو ما قد يصب في صالح داعش، إذ قد تدفع الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية المزيد من السكان في هذه البلدان إلى الانضمام إلى جماعات متطرفة مثل داعش في خيار قابل للحياة.

تردي الوضع الاقتصادي والتطرف

يشار إلى أنه في عام 2015، شكل التونسيون أكبر عدد من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى داعش فيما انضم إلى التنظيم عناصر من جميع أنحاء العالم مع تنامي قوته. وقد ذكرت مجموعة "صوفان" للاستشارات الأمنية أنه في ذاك العام انضم إلى داعش ستة آلاف تونسي مقارنة بقرابة 2500 من روسيا و 2400  من السعودية و 1700 من فرنسا و 760 من ألمانيا.

وقال خبراء إن هناك عدة أسباب دفعت الكثير من العناصر الأجنبية إلى الانضمام إلى داعش في ذاك الوقت، مشيرين إلى أن من بين الأسباب أن العديد من العناصر الأوروبية التي انضمت إلى التنظيم كانت ترى أن فكرة قيام "دولة إسلامية" قضية جذابة في ظل التهميش الذي يقولون أن المجتمعات المسلمة تتعرض له في أوروبا.

وكان المال أيضا من بين الأسباب وراء انضمام عناصر من دول مجاورة إلى داعش، وفقا لمقابلات أُجريت مع مسلحين سابقين من التنظيم.  ُ

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وفي ذلك، قالت آن سبيكهارد، مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف ومقره الولايات المتحدة، إن "المشاكل المرتبطة بالاقتصاد في تونس دفعت الكثير من الشباب إلى الانضمام إلى داعش". وفي مقابلة مع DW، قالت سبيكهارد، التي أجرت مقابلات مع مسلحين سابقين من داعش، إن العديد من الشبان التونسيين لم يمتلكوا أموالا و لم يحصلوا على وظائف فضلا عن عدم تمكنهم من الزواج والاستقلال عن أسرهم. وأضافت "في المقابل، كان تنظيم داعش يوفر لهم وظائف وسكن مجاني وزوجات ناهيك عن عبيد الجنس المحتجزات لدى التنظيم".

مختارات

الغضب واليأس ومصير الشباب

وبرزت على الواجهة في الوقت الحالي بعض المؤشرات التي تشير إلى أن داعش شرع في استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الشرق الأوسط في تكرار للسيناريو الذي نفذه إبان ذروة قوته عام 2014. فقد وردت أنباء تفيد "باختفاء" أكثر من 40 شابا في وقت سابق من العام الجاري من مدينة طرابلس اللبنانية، فيما عرف ذويهم بمكان تواجد أبنائهم عندما قتل البعض منهم في معسكرات تدريب تابعة لداعش في المناطق الصحراوية بالعراق. وقال مسؤولون للصحفيين إن داعش عرض 500 دولار كراتب شهري فيما يئن لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة.

ويبدو أن الأمر تكرر في أفغانستان حيث ذكرت تقارير أن ما يُعرف بـ "تنظيم ولاية خراسان- داعش" المعادي لحركة طالبان، قد عرض على الأفغان العاطلين عن العمل في المناطق الحدودية ما بين 270 دولارا إلى 450 دولارا كراتب شهري مقابل الانضمام إلى التنظيم.

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استراتيجية طويلة الأمد

يشار إلى أن تنظيم داعش استغل في السابق الأوضاع السياسية غير المستقرة والفراغ في السلطة فضلا عن الأزمات الاقتصادية لجذب عناصر جديدة. وفي ذلك، قال تشارلي وينتر، محلل الإرهاب  ومدير الأبحاث في " شركة"إكستراك" البريطانية غير الحكومية التي تراقب عنف التنظيمات المسلحة، إن قضية تحديد كيف تستفيد التنظيمات المتطرفة من الحرب في أوكرانيا سوف تستغرق بعض الوقت. وفي مقابلة مع DW، قال "قد تكون للحرب في أوكرانيا تأثيرات من الدرجة الثانية أو الثالثة، لكن من الصعب الربط بين ذلك وبين قدرات تنظيم داعش على ضم عناصر جديدة".

وأضاف وينتر - الباحث البارز في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ومقره هولندا- أنه عقب تفشي وباء كورونا، أصدر داعش بيانات مشابهة حيث زعم أن الوباء سوف يستنزف موارد "الأعداء" مع تحويل الإنفاق بعيدا عن الجوانب الأمنية ما يوفر فرصة للمتطرفين. وقال الخبير إن قادة داعش رأوا في ذلك خطة طويلة الأجل، محذرا من أن "تفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية خاصة في المناطق التي يتواجد فيها داعش قد تصب في صالح التنظيم".

بيد أن وينتر يشير إلى وجود عقبات قد تعيق داعش عن تحقيق أهدافه، لا سيما أن التنظيم بات في الوقت الحالي أصغر عما كان عليه في السابق فضلا عن قلة موارده المالية وأيضا تراجع عدد مسلحيه فضلا عن زوال "خلافته المزعومة" التي كانت تجذب عناصر إليه.

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وتتفق في هذا الرأي آن سبيكهارد، مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف ومقره الولايات المتحدة. وفي ذلك، أشارت إلى أن تنظيم داعش "أظهر معدنه الحقيقي البعيد كل البعد عن الإسلام فضلا عن أن الكثيرين اكتشفوا طبيعته الفاسدة وابتعدوا عن الانخداع به".

ورغم ذلك، حذر وينتر مما وصفه بـ "السيناريو الأسوأ" المتمثل في أن الحرب في أوكرانيا قد تجعل "عددا قليلا من الناس أكثر ميولا لأن يناصروا داعش. وأضاف "لكنني أعتقد أنه من غير المرجح حدوث تعبئة على نطاق يشبه ما رأيناه في السنوات الماضية."

 

كاثرين شاير / م ع

 

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


 

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