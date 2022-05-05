 هل يستطيع الساموراي الياباني منافسة التنين الصيني في أفريقيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.08.2022

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سياسة واقتصاد

هل يستطيع الساموراي الياباني منافسة التنين الصيني في أفريقيا؟

في ظل متغيرات جيوسياسية وأزمة طاقة تعصف حتى بأكبر اقتصاديات العالم، تستضيف تونس مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيا (تيكاد8)، فما مدى قدرة اليابان على منافسة الصين ودول أخرى ذات حضور واسع في القارة السمراء؟

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أضحت الصين أهم شريك تجاري في أفريقيا، بينما يتراجع دور الغرب في القارة السمراء مقارنة بالدور الصيني

كأحد محاربي الساموراي الذين يمتازون بالثقة، تسعى اليابان إلى تعزيز حضورها داخل حلبة التنافس الاقتصادي والاستثماري في القارة السمراء وأن كان بوتيرة يراها مراقبون بطيئة مقارنة بالصين رغم السمعة الجيدة التي تحظى بها اليابان وشركاتها في أفريقيا. وفي ذلك، تستضيف تونس مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيا المعروف اختصارا بـ "تيكاد" السبت المقبل إذ تعد تونس ثاني دولة أفريقية تستضيف "تيكاد" بعد كينيا عام 2016.

مختارات

"اليابان لن تبدأ من الصفر"

يعد الحضور الياباني في مجال الاستثمار في أفريقيا ليس بالجديد، فعلى مدى أكثر من ثلاثين عاما، كرس ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكثير من الجهود في توفير مساعدات اقتصادية للعديد من البلدان الأفريقية وهو الأمر الذي دفع ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي وعضو الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الاوسط، إلى القول بأن "اليابان لن تبدأ من الصفر" في أفريقيا.وفي مقابلة معDW  عربية، أضاف بأن "اليابان ليست غريبة عن الاستثمار في أفريقيا حيث بدأ مؤتمر تيكاد قبل 29 عاما لكن التحول حصل في عام 2013 بعقد القمة كل ثلاث سنوات بالتناوب بين طوكيو وإحدى دول أفريقيا."

احتياطات الغاز الطبيعي في افريقيا

احتياطات الغاز الطبيعي في افريقيا

منافسة الصين؟

 ويبدو أن اليابان من خلالها تعزيز استثماراتها في أفريقيا، تضع الصين في الاعتبار خاصة وأن بكين قد زادت في السنوات الأخيرة من نفوذها هناك.

ووفقا لموقع صحيفة "نيكي آسيا" فقد وصل إجمالي حجم الواردات والصادرات، أي حجم التجارة الخارجية اليابانية مع افريقيا عام 2018  إلى قرابة 17 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمار الياباني المباشر في إفريقيا 4.8 مليار دولار في عام 2020. بيد أن هذه الأرقام لا تتماشى مع نظيراتها الصينية حيث تعد الصين من أكبر المستثمرين في إفريقيا إذ بلغ إجمالي الاستثمار الصيني في القارة السمراء نحو 43 مليار دولار في نفس السنة وفقا لوسائل إعلام رسمية. وفي ضوء هذه المعيطات، يرى ناصر قلاوون أن اليابان ليس بمقدورها منافسة الصين في أفريقيا، مضيفا "مهما فعلت اليابان وزادت من الاستثمارات في عموم أفريقيا فلن تستطيع في المدى القصير أن تتفوق على الصين".

شراكة مع أفريقيا

في المقابل، يرى جوناثان بيركشاير ميلر، الزميل البارز في "المعهد الياباني للشؤون الدولية" في طوكيو، أن   عدم تنافس اليابان بشكل مباشر مع نقاط قوة الصين في افريقيا  خاصة حجم التجارة والاستثمار يحمل في طياته "ميزة نسبية لليابان". وفي مقابلة معDW  عربية، أضاف ميلر "ميزة طوكيو تكمن في توفير بنية تحتية عالية الجودة بما يتماشى مع أولويات مجموعة العشرين، وكذلك تمكين الشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص". وأشار إلى أن اليابان على مدى عقود ومن خلال "عملية تيكاد اتخذت خطوات كبيرة في تطوير مساعدتها للقارة من المساعدات التقليدية إلى نموذج شراكة أكثر مع الدول الأفريقية."

تونس أول بلد عربي أفريقي يحتضن المبادرة

وتحظى قمم "تيكاد" بمشاركة دولية كبيرة من منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وفي نسختها الثامنة بتونس، يشارك قرابة 50 من القادة الأفارقة إلى جانب أكثر من 200 من ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأفريقية وأكثر من مئة من رؤساء الوكالات الإقليمية والدولية في القمة يومي 27 و28 أغسطس آب الجاري. وتعتبر تونس اول بلد أفريقي عربي يحتضن القمة، وكان قرار احتضانها منذ ثلاث سنوات ضمن توجه صانعي السياسة الخارجية التونسية لتعزيز السياسة الأفريقية واستفادة تونس من الفرص الواعدة في القارة السمراء. وبعد مفاوضات شاقة مع الجانبين الأفريقي والياباني، تم اختيار تونس في اجتماع بطوكيو سنة 2019 لاحتضان المؤتمر لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. 

بيد أن المؤتمر يعقد والبلاد تجتاز ظروفا انتقالية صعبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وبرأي خميس الجهناوي وزير الخارجية التونسي السابق فان تونس رغم الصعوبات التي تجتازها يمكنها الاستفادة من فرصة احتضان تيكاد الذي يعتبر من أكبر المؤتمرات الدولية التي تحتضنها البلاد منذ استقلالها. لكنه لم يخف خشيته من تأثير "صورة تونس في ظل الظروف الحالية على مستوى المشاركة الأفريقية في المؤتمر وعلى القدرة على استقطاب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في البلاد".

أرشيف: خميس الجهناوي وزير الخارجية التونسي السابق في الأمم المتحدة سنة 2019

أرشيف: خميس الجهناوي وزير الخارجية التونسي السابق في اجتماع لمجلس الأمن بالأمم المتحدة سنة 2019

وفي حوار لـ DW عربية قال الجهناوي الذي يرأس حاليا المجلس التونسي للعلاقات الدولية (مجموعة غير حكومية للتفكير والدراسات) أن تونس رغم عدم  جاهزيتها بسبب انتقال سياسي واقتصادي صعب يمكنها أن تسعى لتقديم نفسها "كقاعدة للاستثمار"، وهو أمر يتطلب جهودا كبيرة من الجانبين الحكومي والقطاع الخاص. مشيرا إلى قطاعات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبنيات التحتية.

ومن جهته يرى قلاوون أن القاعدة الواسعة لمبادرة تيكاد تضفي إطارا دوليا على  التعاون الياباني في أفريقيا ، وهو ما يعد نقطة تفوق مقارنة بالقوى المتنافسة الاخرى في أفريقيا فضلا عن سمعة اليابان الجيدة في "تطبيق معايير الشفافية والحوكمة". ويتفق مع هذا الرأي عبد الحميد الجويني، خبير تونسي في شركة يابانية ومتخصص في استراتيجيات تطوير الأعمال في مجال الطاقة.

وفي حوار مع DW  عربية، أضاف الجويني "تمتلك اليابان فرص كبيرة للاستثمار في أفريقيا بالنظر إلى السمعة الطيبة للشركات والمنتجات اليابانية بالإضافة لما توفره القارة الافريقية من فرص هائلة للاستثمار في الطاقات المتجددة والمناجم والتكوين والرقمنة و التكنولوجيا الصناعية، وهي قطاعات متطوّرة جدا في اليابان".

وحول المجالات التي يمكن لتونس الاستفادة منها من خلال تيكاد 8، يعتقد الجهناوي أن المؤتمر يمكن أن يشكل فرصة أولا لجلب اهتمام اليابان للاستثمار في السوق التونسية وذلك عبر "منحها أفضلية كشريك وصديق تاريخي لتونس". وثانيا لإيجاد أرضية لتطوير التعاون الثنائي مع الشركاء الأفارقة.

ومن هذا المنطلق يمكن بلورة تصور لتعاون ثلاثي "ياباني أفريقي تونسي" يستنتج وزير الخارجية التونسي السابق، مشيرا إلى قطاعات تتميز فيها اليابان ويمكنها دعمها وتشكل آفاقا واعدة بالنسبة للأفارقة وحققت فيها تونس خبرة ونجاحات، مثل تكنولوجيا المعلومات والتنظيم العائلي والصحة ومد شبكات الكهرباء في المناطق القروية والنائية والتعليم، ولاسيما أن جامعات تونس تستضيف أكثر من سبعة آلاف طالب أفريقي.

شمال أفريقيا.. مخاوف سياسية

ومنذ وقت طويل، سعت اليابان إلى إحداث تغير جذري في علاقاتها مع البلدان الأفريقية بالتحول من تقديم المساعدات إلى إنشاء شراكة أكثر شمولية خاصة في مجال البنية التحتية.

وفي ندوة عقدتها مؤسسات من المجتمع المدني في تونس دعا خبراء صناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية وممثلي المجتمع المدني العرب والأفارقة واليابانيين الذين سيلتقون في مؤتمر تيكاد 8 بتونس، إلى "تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية والتنسيق الأمني والعسكري بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة بعيدا عن الإيديولوجيات والشعارات الفضفاضة". وحذر المشاركون من مخاطر وتداعيات حرب أوكرانيا كونها عمقت الأزمات الغذائية وضاعفت النفقات العسكرية والأمنية في القارة الأفريقية على حساب الاستثمار في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الخبيرة في الشؤون اليابانية ألفة الدبوسي، في الندوة التي نظمتها المؤسسة العربية الأفريقية للدراسات الإستراتيجية ابن رشد وجمعية "كفاءات تونسية" ومؤسسة "اجيكو" الدولية للاستثمار وشباب من خريجي الجامعات اليابانية والأوروبية والأمريكية، إن التعاون "شمال جنوب" يساهم "في القضاء على الأسباب الاقتصادية والسياسية والثقافية لاستفحال معضلات الهجرة غير النظامية والتطرف والعنف والجريمة المنظمة" .

وفي ذلك، أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي أن حكومته تخطط لإطلاق دفعة أكبر للنمو في إفريقيا فيما أشارت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى أن القمة "ستؤسس لمحطة جديدة على درب الشراكة الأفريقية - اليابانية".

بدوره، سلط ميلر، وهو أيضا زميل بارز في معهد "ماكدونالد- لورييه" في كندا، الضوء على أهمية منطقة شمال أفريقيا كمنطقة استثمارية واعدة لليابان ما يصب في صالح بلدان المنطقة. وأضاف "شمال أفريقيا يعد منطقة رئيسية للاستثمار الياباني ويمكن لبلدان المنطقة الاستفادة من الخبرة التكنولوجية اليابانية خاصة في مجال البنية التحتية عالية الجودة. ومع ذلك، لا تزال طوكيو حذرة بعض الشيء   من المخاطر السياسية في بعض المناطق  بسبب الاضطرابات الأمنية في ليبيا ومناطق أخرى في المغرب العربي ومنطقة الساحل."

من جانبه، يرى الجويني حاجة دول المنطقة إلى سن تشريعات تدعم الاستثمار و الحوكمة والشفافية من أجل بناء شراكات مستدامة مع اليابان. وقال إن العديد من بلدان المنطقة تتعامل مع المستثمرين الاجانب بصفتهم "مصادر تمويل وليسوا شركاء في برامج تنمية مستدامة تتجاوز تمويل المشاريع و الاقراض إلى نقل الخبرات و تطوير المهارات برؤية واضحة وفق مقاربة رابح رابح".

محمد فرحان/ م.س

  • MOROKKO TGV Zug wird angeliefert (Getty Images/AFP)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أسرع قطار في إفريقيا في المغرب

    أسرع قطار في القارة السمراء يتم بناءه شمال المغرب، وتحديدا بين طنجة والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقطار TGV الفرنسي يقطع المسافة بين المدينتين في ساعتين وعشر دقائق، عوض أربع ساعات و45 دقيقة كما هو الأمر بالنسبة للقطار العادي. وسرعته تفوق 320 كيلومترا في الساعة.

  • Sambia alte Lokomotive (Getty Images/AFP/S. de Sakutin)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أقدم قطار في الإسكندرية

    في عام 1856 افتتحت أول سكة حديد تربط بين الإسكندرية والقاهرة. وقاطرة البخار التي استخدمت آنذاك نقلت بداية القرن العشرين إلى زامبيا إلى أن أحيلت إلى المعاش في عام 1976. والآن يمكن مشاهدتها في متحف لسكك الحديد في عاصمة زامبيا ليفنغستون.

  • Nigeria Eröffnung Eisenbahnlinie zwischen Abuja und Kaduna (DW/U. Musa)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    الخط السريع بين أبوجا وكادونا

    منذ عام 2016 يوجد خط مباشر لسكة الحديد بين العاصمة النيجيرية أبوجا وكادونا، عاصمة إقليم كادونا، في النصف الشمالي للبلاد. طول هذا الخط 187 كيلومترا وسيكلف إنشاءه نحو 800 مليون يورو. وقدم البنك الصيني "بنك الإيراد والتصدير" قرضا بقيمة 50 مليون يورو لإنجاز المشروع.

  • Addis Abeba Äthiopien Bahn Straßenbahn Haltestelle (picture-alliance/dpaMarthe van der Wolf)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شبكة الترام في أديس أبابا

    في أيلول/ سبتمبر 2015، بني أول خط لشبكة ترام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقامت الشركة الصينية "رايل واي غروب" ببنائه. وإلى غاية 2020 ستظل هذه الشركة مسؤولة عن عملية التشغيل والصيانة، بعد ذلك ستنقل هذه المهمة إلى شركة محلية.

  • Kenia chinesische Investitionen in die Eisenbahnstrecke Mombasa-Nairobi (Reuters/N. Khamis)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شرق إفريقيا ينتفض

    نحو 25 ألف عامل كيني و3 آلاف عامل صيني سيشاركون في عملية بناء خط للسكة الحديدية بطول 472 كيلومترا بين ثاني أكبر مدينة في كينيا مومباسا والعاصمة نيروبي. 90 بالمائة من تكاليف المشروع بحجم 3,6 مليارات يورو، سيقدمها الصينيون. وهناك خطط لتوسيع هذه الشبكة لتضم مدنا ككمبالا وجوبا.

  • Namibia alte Bahnschwellen (picture-alliance/Ardea/K. Terblanche)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    تدهور السكة الحديدية بخروج المستعمر

    العديد من خطوط القطارات في إفريقيا تمّ بناءها من قبل المستعمر. وكان الهدف من ذلك نقل المواد الخام إلى المناطق الساحلية ليتم حملها عبر السفن إلى أوروبا. اليوم العديد من هذه الشبكات أضحت غير صالحة للاستخدام وأهملت بالكامل. والصورة تظهر الخط الذي كان يربط بين سفاكوبموند وواليس باي في ناميبيا، وتمّ استبداله في عام 1980 بخط جديد.

  • Infografik Bildergalerie Bahnstrecken in Afrika ENG

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    ما زال هناك عمل كثير!

    شدد تقرير البنك الإفريقي للتنمية لعام 2015 على دور القطارات في العملية التنموية، إذ أنه سيقوم بنقل البضائع بتكلفة أقل، كما أنه سيزيح الضغط الطرقي عن المدن الكبرى ومناطق الازدحام. وأشار التقرير أيضا إلى الوضعية المزرية لخطوط السكة الحديد في القارة السمراء، خاصة وأنه كثيرا ما لا توجد خطوط مباشرة تربط بين المناطق المختلفة للبلد الواحد.

  • Nov 27 2014 Cape Town South Africa View of the Gautrain inside Pretoria station Gautrain is (imago/ZUMA Press)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    جنوب إفريقيا في المقدمة

    قطار الضواحي الذي يربط بين بريتوريا وجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، سيتم توسيعه من 80 إلى 230 كيلومتر في العقدين القادمين. وجنوب إفريقيا تتوفر على ما مجموعه 21 ألف كيلومترا من السكك الحديدية. وهي بذلك صاحبة أطول خط قطارات في القارة تليها السودان بمعدل 7251 كيلومترا ومصر 5085 كيلومترا. الكاتب: أرني كيوبانيكي/ و.ب


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