 هل يستطيع الاتحاد الأوروبي فرض حصار بحري لوقف الهجرة؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 26.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

هل يستطيع الاتحاد الأوروبي فرض حصار بحري لوقف الهجرة؟

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى تشكيل مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة، وذلك قبل زيارة مشتركة لها إلى لامبيدوزا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. لكن هل يجيز القانون البحري ذلك؟

صارت المرافق الخاصة بالمهاجرين في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية مكتظة

صارت المرافق الخاصة بالمهاجرين في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية مكتظة

قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين يوم الأحد بزيارة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي وصل إليها آلاف المهاجرين الأسبوع الماضي من تونس.

وقبل الزيارة، قالت ميلوني في مقطع فيديو نُشر على موقع X - تويتر سابقًا- "إن إيطاليا بحاجة إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع حالة الطوارئ".

وقالت السياسية المنتمية لليميني المتطرف إن "ضغط الهجرة الذي تشهده إيطاليا منذ بداية العام لا يمكن تحمله". ومع انتشار  صور الفوضى في الجزيرة، تتعرض ميلوني حاليا لضغوط تسائل وفائها بوعد حملتها الانتخابية بخصوص الهجرة.

لسنوات عديدة، تلقت إيطاليا دعمًا ماليًا من الاتحاد الأوروبي لمراكز الاستقبال والتسجيل. لكن أكثر من 127 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، أي ما يقرب من ضعف الرقم في الفترة ذاتها من عام 2022. كما توفي أكثر من 2000 شخص أثناء العبور بين شمال إفريقيا وأوروبا، وفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

مهمة بحرية محدودة

تسعى ميلوني إلى جعل قضية الهجرة موضوعا أساسيا ضمن جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول . ودعت في رسالتها بالفيديو إلى تشكيل بعثة للاتحاد الأوروبي لمنع القوارب من مغادرة تونس.

المئات من المهاجرين يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الايطالية

المئات من المهاجرين يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الايطالية

لكن مثل هذا الإجراء من شأنه أن ينتهك القانون البحري الدولي، حيث لا يُسمح للسفن الإيطالية أو غيرها من سفن الاتحاد الأوروبي بالعمل في المنطقة الإقليمية البالغ طولها 12 ميلاً قبالة  الساحل التونسي، حيث تتمتع تلك الدولة وحدها بالولاية القضائية. وحتى خارج هذه المنطقة، لن يُسمح  للسفن البحرية  التابعة للاتحاد الأوروبي بالتدخل على الإطلاق طالما أن القوارب التي تحمل المهاجرين صالحة للإبحار.

ولا تستطيع إيطاليا من جهة أخرى أن تمنع القوارب من الرسو في موانئها بشكل دائم، على الرغم من أن السلطات هناك يمكنها في البداية رفض الوصول إلى القوارب الصالحة للإبحار لأسباب تتعلق بالسلامة وبعثها لموانئ أخرى. لكن يجب أن يتم تخصيص ميناء آمن للأشخاص الغرقى على متن قوارب الإنقاذ من قبل مركز تنسيق الإنقاذ الإيطالي في روما، على الرغم من أن هذا الميناء قد يكون بعيدًا في شمال إيطاليا.

محاولة عرقلة دون جدوى!

منذ بداية العام، تحاول الحكومة الإيطالية عرقلة عمل سفن الإنقاذ الخاصة. لكن لم يكن لذلك أي تأثير يذكر على عدد الوافدين، وفقًا لخفر السواحل، يقوم حوالي 90 بالمئة من المهاجرين بالعبور بمفردهم، ويتوقفون في مكان ما داخل أو خارج ميناء في إيطاليا.

مختارات

كانت للاتحاد الأوروبي العديد من المهام البحرية المشتركة  تحت القيادة الإيطالية في السنوات الأخيرة، مثل ماري نوستروم، وتريتون، وصوفيا. وتم إيقاف آخرها عام 2020 بناءً على طلب الحكومة الإيطالية، التي قالت إن التفويضات، التي تضمنت في البداية الإنقاذ البحري، تجاوزت ذلك.

زارت كل من ميلوني وفون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي تونس في يوليو/تموز، وبعد ذلك أعلنوا عن اتفاق بشأن الهجرة  مع الرئيس التونسي. تونس، وهي حاليا دولة العبور الرئيسية للمهاجرين الذين يغادرون شمال أفريقيا على متن القوارب، تمنع اللاجئين من العبور إلى أوروبا مقابل مساعدات اقتصادية تبلغ حوالي مليار يورو (1.07 مليار دولار).

لكن كيفية تحقيق هذا أمر غير واضح بعد، خاصة وأن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن بعد أسبوعين أن بلاده لن تكون بمثابة مخيم للاجئين الراغبين في الوصول للاتحاد الأوروبي.

ما مدى تقدم الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيات اللجوء؟

إن دعوة ميلوني لتنفيذ "الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء" للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن هو أمر من المرجح أن توافق عليه فون دير لاين. وفي كلمتها حول حالة الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الأربعاء، دعت إلى اعتماد التدابير التي تقترحها المفوضية الأوروبية  منذ سنوات. لكن رغم ذلك، لم يتمكن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي من التوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن الأحكام النهائية.

عند وصولهم إلى لامبيدوزا، يتعين على المهاجرين انتظار القوارب التي تنقلهم إلى المدن الإيطالية

عند وصولهم إلى لامبيدوزا، يتعين على المهاجرين انتظار القوارب التي تنقلهم إلى المدن الإيطالية

وإذا دخل الميثاق حيز التنفيذ خلال عام أو عامين، بعد العملية التشريعية اللازمة، فإنه سينص على إجراءات أسرع وترحيل أكثر لعدد محدود من المهاجرين. ومن الممكن أيضاً من حيث المبدأ توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء. لكنه بالتأكيد لن يوقف الهجرة، كما تأمل ميلوني.

وتواجه الاتفاقية أيضًا معارضة قوية من قبل الحكومتين القوميتين اليمينيتين في بولندا والمجر، على الرغم من أن كلاهما متحالفتان سياسيًا مع رئيسة الوزراء الإيطالية.

ميلوني تدعو إلى اتخاذ إجراءات استثنائية!

وأعلنت ميلوني أنه ستكون هناك قرارات بشأن "الإجراءات الاستثنائية" من قبل حكومتها يوم الاثنين. ويمكن أن يشمل ذلك الاحتجاز لفترات طويلة في انتظار الترحيل  ونشر الجيش في إدارة مراكز استقبال المهاجرين في إيطاليا. مع الإشارة إلى أن غالبية الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا  لا يقيمون في البلاد، بل ينتقلون شمالًا إلى فرنسا والنمسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وبموجب اتفاقية دبلن، فإن بلد الدخول الأول هو المسؤول عن التسجيل وإجراءات اللجوء الخاصة بالوافدين الجدد. ولم يتم تغيير هذه القاعدة المعمول بها منذ 30 عاما، لأنها تتطلب موافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بينما رفضت غالبية الدول التي ليست على الحدود الخارجية للاتحاد.

مهاجر نيوز 2023

  • لامبيدوزا أو مقبرة المهاجرين غير الشرعيين

    لامبيدوزا: المنفذ إلى أوروبا

    تستقبل جزيرة لامبيدوزا اللاجئين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا، بحثا عن حياة كريمة في القارة العجوز. السنغالي مامادو با يعيش في البرتغال منذ 1997. مامادو با زار الجزيرة الإيطالية، وجمع العديد من الصور تجسد مصير لاجئين غير شرعيين، وذلك ضمن نشاطه مع منظمة "SOS Racismo" الحقوقية.

  • لامبيدوزا أو مقبرة المهاجرين غير الشرعيين

    مقبرة السفن

    يتم تجميع بقايا هياكل السفن التي حملت الللاجئين من إفريقيا إلى أوروبا. المئات فقدوا حياتهم في البحر، وكانت أسوء حادثة تلك التي لقي فيها 366 مصرعهم في الثالث من أكتوبر من عام 1913. وفي 11 من يناير استطاعت قوات خفر السواحل الإيطالية إنقاذ حياة 200 لاجئ.

  • لامبيدوزا أو مقبرة المهاجرين غير الشرعيين

    البحث عن السراب

    باتت لامبودزا مقبرة لمئات اللاجئين. مامادو با يقول "يجبر الناس على الموت، لمجرد أنهم يبحثون عن حياة أفضل". في أكتوبر الماضي وحده، وصل عدد الضحايا إلى 400 شخص، غالبيتهم من إريتريا والصومال.

  • لامبيدوزا أو مقبرة المهاجرين غير الشرعيين

    رقم على قائمة المجهولين

    لا توجد معلومات كثيرة عن هؤلاء الضحايا. فقد تحولوا إلى أرقام ضمن قائمة لمجهولين لا صورة ولا أسماء لهم. لم تتعرف عليهم سوى حطام السفن التي حملتهم.

  • لامبيدوزا أو مقبرة المهاجرين غير الشرعيين

    أحلام بسيطة

    متحف صغير بني لتخليد أرواح الضحايا، وهو يضم بعضا من أغراضهم الشخصية، كجوازات السفر وصور خاصة بهم. إنها إلتفاتة "تبيّن أن اللاجئين أناس بسطاء لهم أحلام بسيطة" يقول مامادو با.

  • لامبيدوزا أو مقبرة المهاجرين غير الشرعيين

    وتستمر الحياة

    عندما ينجح المهاجرون في عبور البحر والوصول إلى اليابسة، فإنهم يستقرون في مكان معزول يأويهم بعض الوقت قبل أن يحددوا وجهتهم. لا أحد يعرف ما إذا كانت الأواني المستخدمة في طهي الطعام هي لهم، أم أنهم ورثوها عن زملائهم الذين رحلوا عن المكان.

  • لامبيدوزا أو مقبرة المهاجرين غير الشرعيين

    ذكريات حول الساحل

    على ساحل الجزيرة الذي يبلغ سبعة كيلومترات، "توجد بصمات تذكرنا بالضحايا" يقول مامادو با. ولأن لامبيدوزا تبعد 205 كيلومتر عن الجزيرة صقلية، و130 كيلومتر عن تونس، فإنها نقطة مثلى للعبور إلى أوروبا.

  • لامبيدوزا أو مقبرة المهاجرين غير الشرعيين

    سياسة الهجرة

    هذا الخندق من الحرب العالمية الثانية يرمز للمواقف المناهضة للاتحاد الأوروبي. وقد قام نحو 400 ممثل عن المجتمع المدني بتنظيم حملة تدعو إلى بلورة سياسة أوروبية لاستيعاب مهاجرين أفارقة، كما أنهم يطالبون باحترام حقوق المهاجرين.

  • لامبيدوزا أو مقبرة المهاجرين غير الشرعيين

    سكان لامبدوزا

    يحلم سكان الجزيرة الإيطالية بمستقل أفضل لهم وللوافدين عليهم، لكنهم لا يعتقدون أن أعداد هؤلاء المهاجرين ستقل، ولا مصيرهم المأساوي سيتحسن، طالما لم يغير الاتحاد الأوروبي سياسة الهجرة التي يتبعها.

    الكاتب: كارلا فيرناندس/ وفاق بنكيران


مواضيع ذات صلة

News Bilder des Tages September 15, 2023, Lampedusa: Migrants wait in Cala Pisana to be transferred to other places from the island of Lampedusa, southern Italy, 15 September 2023. A record number of migrants and refugees have arrived on the Italian island of Lampedusa in recent days. Lampedusa s city council declared a state of emergency on 13 September evening after a 48-hour continuous influx of migrants. In the morning of September 14, nearly 7,000 migrants were on the island. ANSA/CIRO FUSCO Lampedusa PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa110 20230915_zaf_a110_047 Copyright: xCiroxFuscox

اتفاق منع الهجرة.. و"لعبة شد الحبل" بين تونس والاتحاد الأوروبي 21.09.2023

ثبت أن التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة أمر صعب. ويبدو أن الحكومة التونسية تدرك قوتها، بيد أن الاتحاد الأوروبي يتمتع هو الآخر في المقابل بأوراق ضغط.

17.09.2023****European Commission President Ursula von der Leyen and Italian Prime Minister Giorgia Meloni attend a press conference at the airport after a visit to the hotspot, a reception centre for migrants, and later the port where they arrive, in Lampedusa, Italy, September 17, 2023. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY

لامبيدوزا ـ أوروبا في فخ غياب ميثاق هجرة موحدة! 22.09.2023

أعادت أزمة اللاجئين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية معضلة الهجرة في أوروبا إلى الواجهة وسط تنامي شعبية اليمين الشعبوي. ومرة أخرى يجد التكتل القاري نفسه ضحية انقساماته الداخلية وفق عدد من المعلقين الألمان والأوروبيين.

SFAX, TUNISIA, 05 July 2023: Migrants hides and leaving the City of Sfax on July 5, 2023. Racial tensions in the Tunisian coastal city of Sfax flared into violence targeting migrants from sub-Saharan Africa, dozens of whom were forcibly evicted from the city, witnesses said. as they flee to Tunis amid unrest in Sfax following the stabbing on July 3 of a Tunisian man in an altercation with migrants. (Photo by Hasan Mrad/DeFodi Images)

رايتس ووتش: "انتهاكات خطيرة" بحق مهاجرين أفارقة في تونس 19.07.2023

أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات التونسية ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.