هل يساعد حمض الهيالورونيك على مقاومة علامات الشيخوخة؟

قد يعتقد البعض أن مادة حمض الهيالورونيك مادة كيميائية، ولكن هذه معلومة غير صحيحة، فجسم الإنسان يحتوي على حمض الهيالورونيك، ومع التقدم في العمر تبدأ مستويات هذه المادة بالانخفاض، وهو ما نرى علاماته الخارجية بوضوح: فالبشرة تفقد المرونة والنضارة تدريجياً، وتبدأ أولى التجاعيد في الظهور.
لذلك من أجل مقاومة علامات التقدم في السن، يمكن إمداد البشرة بحمض الهيالورونيك لإعادة الرطوبة إليها مرة أخرى.
ما هو حمض الهيالورونيك؟
هو حمض موجود بشكل طبيعي في جسم الإنسان، ويحتاجه الجسم في عملية الأيض، أي العملية التي يقوم فيها الجسد بتحويل الغذاء إلى طاقة. كما يوجد حمض الهيالورونيك في المفاصل والسائل الدمعي للعين، وهو قادر على تخزين المياه بكميات كبيرة، مما يجعله مفيداً في ترطيب البشرة.
وبحسب موقع "msn lifestyle" كان الحمض يُستخرج في البداية من أمشاط الديوك، ثم بات يستخلص من عمليات الزرع الحيوي لأنواع من البكتيريا في المختبرات. يُضاف الحمض إلى الفيتامينات خاصة فيتامين (سي) و(دي) بالإضافة إلى مواد التجميل للحصول على بشرة نضرة.
ما تأثير حمض الهيالورونيك على البشرة والمفاصل؟
يحتوي الجسم على ما يحتاج من حمض الهيالورونيك، وذلك ما يعطي للشباب البشرة النضرة. بداية من سن 25 عاماً يبدأ مخزون الجسم من الحمض في التناقص وتظهر التجاعيد الأولى، كما تبدأ علامات الاستهلاك والتضرر تظهر على المفاصل.
ولكن استعمال حمض الهيالورونيك من مصدر خارجي قد يساعد في مواجهة هذه المشاكل. ومن فوائد الحمض العديدة: مواجهة تكوّن التجاعيد في البشرة، إعطاء رطوبة للأغشية المخاطية والعينين اللتان تعانيان من الجفاف، بالإضافة إلى حماية المفاصل من علامات الشيخوخة.
كيف يمكن استعمال حمض الهيالورونيك؟
يحتاج الحمض بعض الصبر حتى يظهر مفعوله. وبحسب موقع "msn lifestyle" يفضل عدم استعماله على مرات متقطعة، فالجسم يحتاجه على مدار مدة طويلة حتى تستطيع الخلايا تخزينه. من الممكن أيضاً استعمال منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الحمض، إلا أن التأثير في هذه الحالة سيكون سطحيا وليس بعيد المدى.
لذلك ينصح الموقع بتناول الكبسولات التي تحتوي على الحمض، و يظهر تأثيرها خلال عدة أسابيع على البشرة، وتحتاج لعدة أشهر حتي تؤتي بنتيجة على حالة المفاصل. لكن في هذه الحالة، يُنصح دائماً باستشارة الطبيب أولاً واتباع إرشادات المنتج.
س.ح/إ.ع/ع.ج.م
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