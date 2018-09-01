هل يساعد حساب السعرات الحرارية في خسارة الوزن؟

خسارة الوزن الزائد والمحافظة على الوزن المثالي والجسم الرشيق مشكلة يعاني منها الكثيرون ويحاولون بكافة الوسائل السيطرة عليها. قد يلجأ البعض إلى اتباع نظام غذائي صارم دون جدوى، أو قد لا يتمكنوا من الالتزام بالحمية المختارة أو تخونهم الإرادة أمام تنوع الأطعمة. وقد تكون المهمة الأصعب في حال ضيق الوقت والرغبة بخسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة خلال مدة قصيرة قبل مناسبة معينة. غير أن الحل قد يكون بسيطاً ومتاحاً عبر مراقبة السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، فكيف ذلك؟
من الممكن جعل مراقبة السعرات الحرارية عملاً روتينياً يومياً عبر التطبيقات الذكية الكثيرة التي أطلقتها بعض الشركات لتوفير الوقت والاستغناء عن الحساب التقليدي بالقلم والورقة. وعلى الرغم من اختلاف التطبيقات المتنوعة التي طرحت للكشف عن السعرات الحرارية بطرق مختلفة وتحديثها المستمر، غير أن الأمر غير معقد، فوفقاً لبحث جديد نشر في مجلة "أوبسيتي" العلمية، يحتاج الناس لقضاء 14.6 دقيقة يومياً فقط في مراقبة السعرات الحرارية الخاصة بهم من أجل الحصول على وزن صحي.
شارك في الدراسة نحو 142 شخصاً طلب منهم تسجيل كل ما يأكلون يومياً لمدة 6 أشهر بشكل مفصل يشمل السعرات الحرارية، وحجم الوجبات المتناولة، وكمية الدهون، وطريقة التحضير. وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين نجحوا بخسارة الوزن وفقدوا أكثر من 10 في المئة من وزنهم، كانوا الأشخاص الذين التزموا بالمراقبة الذاتية، واستخدموا أحد التطبيقات لتسجيل ما يأكلون حوالي 3 مرات يومياً.
وتبين بحلول نهاية البرنامج، أنهم كانوا يقضون أقل من 15 دقيقة فقط في تسجيل نشاطهم. وهذا يؤكد نتائج دراسات سابقة مماثلة. إذ قالت جين هارفي، رئيسة قسم التغذية والغذاء في جامعة فيرمونت بالولايات المتحدة الأميركية، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "لم نندهش من النتائج التي توصلنا إليها... لكننا فوجئنا بعض الشيء من الوقت القصير الذي يستغرقه التسجيل". بحسب ما نشره موقع "فوربس" الأميركي.
ويعتقد الباحثون أن النتائج ستحفز العديد من الأشخاص على تجربة المراقبة الذاتية للأنظمة الغذائية، نظراً لفعاليتها وسهولة تطبيقها في وقت قصير.
ر.ض/ع.ش
-
عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
يُمكن للحميات القاسية أن تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسرعة كبيرة، غير أن معظم هذه الحميات تتكون فقط من الماء ومن مغذيات للكتل العضلية. وسيقوم الجسم بإعادة تجديد الدهون التي تخلص منها بمجرد الإنتهاء من اتباع النظام الغذائي. وتعمل هذه الدهون كمخزون احتياطي للجسم يلجأ إليها في الحالات الطارئة.
-
عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يُصرون على المحافظة على أوزان أجسامهم نلاحظ أن وجباتهم اليومية تتألف بشكل أساسي من الفواكه والخضار. ومعظم تلك الوجبات تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والماء وهي ذات محتويات منخفضة من السعرات الحرارية. يجب عليك أن تشرب الكثير من الماء بغرض تحفيزعملية الهضم.
-
عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
ليست الدهون وحدها هذ المسؤولة وحدها عن زيادة الوزن، بل النشويات المُضَنَعة والمكررة مثل منتجات الدقيق أيضاً، والوجبات السريعة التي تحتوي على كميات عالية من السكرأيضاً. كما يجب تفادي الإفراط في تناول الكحوليات لأنها تحتوي على ضعف السعرات الحرارية الموجودة في البروتين أو السكر.
-
عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
يكمن سر حمية غذائية ناجحة في اتباع نظام غذائي صحي ومنتظم. لذا ينصح خبراء الصحة بتناول ثلاث وجبات عادية في اليوم، تكون فيها وجبة الإفطار هي الأكبر حجماً. كما ان تناول الطعام ببطء يجعلك تشعر بسرعة بالشبع. توقف عن تناول الطعام قبل أن تشعر بالشبع تماماً، ولا تنسى استخدم الصجون الصغيرة لأن ذلك سيجعلك تشعر أنك أكلت بما فيه الكفاية.
-
عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
ممارسة التمارين الرياضية العادية ضروري جداً في عملية التخلص من الوزن الزائد. التماريم الرياضية تساعد الجسم على حرق الدهون واستهلاك السعرات الحرارية. وينصح خبراء الصحة بالرياضات المائية التي تعمل على تخفيف الضغوط على المفاصل والعمود الفقري، كما يُمكن في مراحل متقدمة ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية والسباحة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.
-
عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
عندما لا تنام بقدرٍ كاف ستشعر بجوع شديد حين تستيقظ في اليوم التالي. كما سيعطل الهرمون الذي يسبب الرغبة بالحركة، في حين سينخفض معدل الأيض أو عملية التمثيل الغذائي في جسمك لأنك تأكل بمقدار أكثر، وسينخفض لديك معدل هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية استعداداً للبدء بعملية الهضم، كما سيزداد معدل هرمون الأوريكسين الذي يعمل على زيادة معدل الشهية.
-
عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
الاستحمام بالماء البارد يُحَفِز بدوره عملية حرق الدهون في الجسم. ويعمل الماء البارد على وجه الخصوص على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان عن طريق تفعيل الدهون البنية في منطقة الوركين. يجب أن يبدأ الإستحمام بماء تبلغ حرارته 20 درجة مئوية وينتهي بماء لا تقل حرارته عن 15 درجة مئوية. الإستحمام بماء بارد مدة 15 دقيقة في اليوم سينشط عملية التمثيل الغذائي وسيحفز طاقة جسمك طوال اليوم .
-
عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
تُشكل الكتلة العضلية حوالي الـ 40 في المائة من وزن الجسم، ويحرق الجسم الدهون حتى في حال عدم القيام بأي نشاط ويستهلك السعرات الحرارية بمعدل ثلاثة أضعاف استهلاكه للأنسجة الدهنية. وتقوم العضلات بإستهلاك السعرات الحرارية ليلاً ونهاراً ، والعضلات المُدربة هي أكثر قدرة مقارنة بالعضلات غير المُدَرَبة على حرق وإستهلاك الدهون. وكلما إزدادت الكتلة العضلية كلما إزادت عملية إستهلاك الطاقة وحرق الدهون.
-
عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
التوتر والإجهاد هما من العوامل النفسية الهامة في عملية زيادة الوزن وبالتالي فإنه من المهم التخفيف من حدة التوتر والإجهاد لمعالجة ذلك كله، كما يلعب هرمون الكورتيزول دوراً كبيراً في حياتنا اليومية، ويُمكن أن يؤدي إلى الإحساس برغبة شديدة غير منضبطة للطعام. والعيش بعيداً عن التوتر والإجهاد هو الأسلوب الأفضل للتخلص من الدهون و زيادة الوزن.
-
عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد
إذا كنت تشعر بالجوع إياك أن تذهب للتسوق لأنك في نهاية المطاف ستملأ السلة أو العربة بكل ما لن تحتاجه في نظامك الغذائي، لذا من الأفضل لك أن تتسوق وأنت تشعر بالشبع وبالتالي لن تكون فريسة لشتى أنواع الإغراءات التي لا تُعَد ولا تُحصى.
الكاتب: غالية داغستاني