 هل يساعد حساب السعرات الحرارية في خسارة الوزن؟ | عالم المنوعات | DW | 28.02.2019

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منوعات

هل يساعد حساب السعرات الحرارية في خسارة الوزن؟

أظهرت نتائج دراسة أميركية عن وجود حل سريع وفعال لتحقيق حلم خسارة الوزن الذي يسعى العديد من الأشخاص إلى تحقيقه والحصول على جسم رشيق. وذلك عبر حساب السعرات الحرارية التي تدخل الجسم وبخطوات بسيطة. كيف ذلك؟

Low-Carb Diät (Colourbox)

خسارة الوزن الزائد والمحافظة على الوزن المثالي والجسم الرشيق مشكلة يعاني منها الكثيرون ويحاولون بكافة الوسائل السيطرة عليها. قد يلجأ البعض إلى اتباع نظام غذائي صارم دون جدوى، أو قد لا يتمكنوا من الالتزام بالحمية المختارة أو تخونهم الإرادة أمام تنوع الأطعمة. وقد تكون المهمة الأصعب في حال ضيق الوقت والرغبة بخسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة خلال مدة قصيرة قبل مناسبة معينة. غير أن الحل قد يكون بسيطاً ومتاحاً عبر مراقبة السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، فكيف ذلك؟

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لا حاجة لاتباع حمية قاسية بعد اليوم. إذ أظهرت دراسة بريطانية أن تغيير موعد تناول وجبتي الفطور والعشاء قد يساعد في خسارة الوزن، دون التقييد بأصناف معينة من الطعام، أو حساب السعرات الحرارية. فكيف يكون ذلك؟ (01.09.2018)

من الممكن جعل مراقبة السعرات الحرارية عملاً روتينياً يومياً عبر التطبيقات الذكية الكثيرة التي أطلقتها بعض الشركات لتوفير الوقت والاستغناء عن الحساب التقليدي بالقلم والورقة. وعلى الرغم من اختلاف التطبيقات المتنوعة التي طرحت للكشف عن السعرات الحرارية بطرق مختلفة وتحديثها المستمر، غير أن الأمر غير معقد، فوفقاً لبحث جديد نشر في مجلة "أوبسيتي" العلمية، يحتاج الناس لقضاء 14.6 دقيقة يومياً فقط في مراقبة السعرات الحرارية الخاصة بهم من أجل الحصول على وزن صحي.

شارك في الدراسة نحو 142 شخصاً طلب منهم تسجيل كل ما يأكلون يومياً لمدة 6 أشهر بشكل مفصل يشمل السعرات الحرارية، وحجم الوجبات المتناولة، وكمية الدهون، وطريقة التحضير. وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين نجحوا بخسارة الوزن وفقدوا أكثر من 10 في المئة من وزنهم، كانوا الأشخاص الذين التزموا بالمراقبة الذاتية، واستخدموا أحد التطبيقات لتسجيل ما يأكلون حوالي 3 مرات يومياً.

وتبين بحلول نهاية البرنامج، أنهم كانوا يقضون أقل من 15 دقيقة فقط في تسجيل نشاطهم. وهذا يؤكد نتائج دراسات سابقة مماثلة. إذ قالت جين هارفي، رئيسة قسم التغذية والغذاء في جامعة فيرمونت بالولايات المتحدة الأميركية، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "لم نندهش من النتائج التي توصلنا إليها... لكننا فوجئنا بعض الشيء من الوقت القصير الذي يستغرقه التسجيل". بحسب ما نشره موقع "فوربس" الأميركي.

ويعتقد الباحثون أن النتائج ستحفز العديد من الأشخاص على تجربة المراقبة الذاتية للأنظمة الغذائية، نظراً لفعاليتها وسهولة تطبيقها في وقت قصير.

ر.ض/ع.ش

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Diät

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    يُمكن للحميات القاسية أن تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسرعة كبيرة، غير أن معظم هذه الحميات تتكون فقط من الماء ومن مغذيات للكتل العضلية. وسيقوم الجسم بإعادة تجديد الدهون التي تخلص منها بمجرد الإنتهاء من اتباع النظام الغذائي. وتعمل هذه الدهون كمخزون احتياطي للجسم يلجأ إليها في الحالات الطارئة.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlankmacher

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يُصرون على المحافظة على أوزان أجسامهم نلاحظ أن وجباتهم اليومية تتألف بشكل أساسي من الفواكه والخضار. ومعظم تلك الوجبات تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والماء وهي ذات محتويات منخفضة من السعرات الحرارية. يجب عليك أن تشرب الكثير من الماء بغرض تحفيزعملية الهضم.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Dickmacher

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    ليست الدهون وحدها هذ المسؤولة وحدها عن زيادة الوزن، بل النشويات المُضَنَعة والمكررة مثل منتجات الدقيق أيضاً، والوجبات السريعة التي تحتوي على كميات عالية من السكرأيضاً. كما يجب تفادي الإفراط في تناول الكحوليات لأنها تحتوي على ضعف السعرات الحرارية الموجودة في البروتين أو السكر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Essgewohnheiten

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    يكمن سر حمية غذائية ناجحة في اتباع نظام غذائي صحي ومنتظم. لذا ينصح خبراء الصحة بتناول ثلاث وجبات عادية في اليوم، تكون فيها وجبة الإفطار هي الأكبر حجماً. كما ان تناول الطعام ببطء يجعلك تشعر بسرعة بالشبع. توقف عن تناول الطعام قبل أن تشعر بالشبع تماماً، ولا تنسى استخدم الصجون الصغيرة لأن ذلك سيجعلك تشعر أنك أكلت بما فيه الكفاية.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Sport

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    ممارسة التمارين الرياضية العادية ضروري جداً في عملية التخلص من الوزن الزائد. التماريم الرياضية تساعد الجسم على حرق الدهون واستهلاك السعرات الحرارية. وينصح خبراء الصحة بالرياضات المائية التي تعمل على تخفيف الضغوط على المفاصل والعمود الفقري، كما يُمكن في مراحل متقدمة ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية والسباحة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlafen

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    عندما لا تنام بقدرٍ كاف ستشعر بجوع شديد حين تستيقظ في اليوم التالي. كما سيعطل الهرمون الذي يسبب الرغبة بالحركة، في حين سينخفض معدل الأيض أو عملية التمثيل الغذائي في جسمك لأنك تأكل بمقدار أكثر، وسينخفض لديك معدل هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية استعداداً للبدء بعملية الهضم، كما سيزداد معدل هرمون الأوريكسين الذي يعمل على زيادة معدل الشهية.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Baden

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    الاستحمام بالماء البارد يُحَفِز بدوره عملية حرق الدهون في الجسم. ويعمل الماء البارد على وجه الخصوص على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان عن طريق تفعيل الدهون البنية في منطقة الوركين. يجب أن يبدأ الإستحمام بماء تبلغ حرارته 20 درجة مئوية وينتهي بماء لا تقل حرارته عن 15 درجة مئوية. الإستحمام بماء بارد مدة 15 دقيقة في اليوم سينشط عملية التمثيل الغذائي وسيحفز طاقة جسمك طوال اليوم .

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Muskeln

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    تُشكل الكتلة العضلية حوالي الـ 40 في المائة من وزن الجسم، ويحرق الجسم الدهون حتى في حال عدم القيام بأي نشاط ويستهلك السعرات الحرارية بمعدل ثلاثة أضعاف استهلاكه للأنسجة الدهنية. وتقوم العضلات بإستهلاك السعرات الحرارية ليلاً ونهاراً ، والعضلات المُدربة هي أكثر قدرة مقارنة بالعضلات غير المُدَرَبة على حرق وإستهلاك الدهون. وكلما إزدادت الكتلة العضلية كلما إزادت عملية إستهلاك الطاقة وحرق الدهون.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Stress

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    التوتر والإجهاد هما من العوامل النفسية الهامة في عملية زيادة الوزن وبالتالي فإنه من المهم التخفيف من حدة التوتر والإجهاد لمعالجة ذلك كله، كما يلعب هرمون الكورتيزول دوراً كبيراً في حياتنا اليومية، ويُمكن أن يؤدي إلى الإحساس برغبة شديدة غير منضبطة للطعام. والعيش بعيداً عن التوتر والإجهاد هو الأسلوب الأفضل للتخلص من الدهون و زيادة الوزن.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Einkaufen

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    إذا كنت تشعر بالجوع إياك أن تذهب للتسوق لأنك في نهاية المطاف ستملأ السلة أو العربة بكل ما لن تحتاجه في نظامك الغذائي، لذا من الأفضل لك أن تتسوق وأنت تشعر بالشبع وبالتالي لن تكون فريسة لشتى أنواع الإغراءات التي لا تُعَد ولا تُحصى.

    الكاتب: غالية داغستاني


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عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

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