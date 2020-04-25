 هل يزيد تلوث الهواء من خطورة فيروس كورونا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 03.05.2020

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صحة

هل يزيد تلوث الهواء من خطورة فيروس كورونا؟

أظهرت بعض الدراسات أنه كلما زادت نسبة الغبار الدقيق والعوادم في الهواء، ترتفع نسبة الوفيات بفيروس كورونا. لكن ما هي الدلائل العلمية على صحة هذه النتائج؟

التلوث في شنغهاي الصينية (ديسمبر 2015)

دراسات حديثة تربط بين زيادة نسبة تلوث الهواء وخطورة تفشي فيروس كورونا، لكن ما زالت هناك حاجة للمزيد من الأبحاث للتأكد من تلك الملاحظات.

لفت نظر بعض الخبراء أن منطقتي لومبارديا وإميليا رومانيا في إيطاليا هما الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد، وأنهما أيضاً الأكثر تلوثاً في البلاد. وأثارت هذه الملاحظة اهتمام العلماء الذين توقعوا وجود رابط بين الأمرين، وهو ما أكدته بالفعل دراسات حديثة وجدت أن فيروس كورونا يزداد خطراً كلما ارتفعت نسبة التلوث في الهواء بحسب ما نقل موقع "شبيكتروم" المتخصص في مواضيع الصحة والعلوم.

علاقة طردية بين التلوث وكورونا

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وبحسب الموقع، قامت مجموعة من العلماء بقيادة راشيل نيذري وتشاو وو بجامعة هارفارد الأمريكية بدراسة تأثير تلوث الهواء على نسبة الوفيات من فيروس كورونا في 3080 مقاطعة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأظهرت النتائج التي أعلنها الفريق قبل نشر الدراسة أن زيادة تقدر بميكروغرام واحد فقط من الغبار الدقيق في متر الهواء المكعب يرفع عدد حالات الوفاة بنسبة 15 بالمئة. وبحسب ما نقلت "غارديان" البريطانية راعت الدراسة عدة عوامل مثل معدلات الفقر في المناطق الخاضعة للدراسة، ومعدلات السمنة والتدخين لدى الحالات المدروسة.

  ولم تكن هذه الدراسة الوحيدة التي ربطت بين التلوث وكورونا، حيث توصلت للنتائج نفسها دراسة قام بها يارون أوغين من جامعة هاله فيتنبرغ الألمانية على عدة مدن أوروبية.

نتيجة منطقية

لا تمثل هذه النتائج مفاجئة كبيرة، فالعلاقة بين التلوث وعدوى الجهاز التنفسي أمر معروف في الدوائر العلمية. فبحسب "غارديان"، توصل العلماء لنتائج مماثلة عند دراسة فيروس سارس في 2003. كما يرجح بعض الخبراء أن تلوث الهواء كان له أثر كبير في جائحة الأنفلونزا في 1918 المعروفة أيضاً بالإنفلونزا الأسبانية، والتي تسببت في وفاة الملايين حول العالم.

و تظهر تجارب على الجرذان أن عوادم الديزل و ذرات الغبار الدقيق تزيد من استعداد الجهاز التنفسي للإصابة بالعدوى، كما تجعل هذه العوادم الأعراض المرضية للأنفلونزا أشد وأسوأ من المعتاد بحسب ما أظهرت بيانات تحليل حالات الأنفلونزا الموسمية.

ويبدو الأمر منطقياً بالنظر إلى أن تلوث الهواء يمثل خطراً على صحة الإنسان في جميع الأحوال حتى وإن لم تكن هناك جائحة. فالتلوث يهاجم الجهاز التنفسي بالأساس، ويتسبب التعرض له باستمرار في إلتهاب مزمن للشعيبات الهوائية والرئتين مما يعطل عملها ويسبب صعوبات في التنفس. توصلت إلى هذه النتائج الجمعية الألمانية لطب الجهاز التنفسي وأمراض الرئة (DGP) في دراسة نشرتها عام 2018 عن أثار تلوث الهواء.

شاب وفتاة يرتديان كمامات وأقنعة بسبب تلوث الهواء في العاصمة الصينية بيكين (ديسمبر 2015)

تلوث الهواء يسبب أضرارا كثيرة للبشر، لا تتعلق بالجهاز التنفسي فقط.

خطر غير مباشر

 وبحسب موقع شبيكتروم، توصلت نفس الدراسة إلى أن ذرات العوادم تتسبب في عدم قدرة الرئة على التخلص من الميكروبات والجراثيم بشكل فعال. يؤدي هذا في النهاية إلى ضعف الرئة بشكل عام، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي بجميع أنواعها. ونقل الموقع عن ديتريش بلاس من مكتب البيئة الإتحادي في ألمانيا قوله:" يتسبب تلوث الهواء في إرتفاع خطر إصابة مجموعات معينة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب. ويؤدي هذا بدوره إلى كونهم أكثر عرضة لأعراض مرضية شديدة في حالة الإصابة بعدوى."

ويعني ذلك أن التلوث لا يتسبب بشكل مباشر في إصابة الشخص بفيروس كورونا، بل يتسبب في إضعاف الجهاز التنفسي للمرء بشكل عام، مما يجعله غير قادر على مقاومة الأعراض المرضية لفيروس كورونا في حالة الإصابة به.

إلا أن ليوناردو ستي، وهو مسؤول عن دراسة شبيهة في إيطاليا، يختلف مع هذا الرأي، حيث يرى أنه عندما تلتقي قطرة من الرذاذ الحاملة للفيروس مع جزيئات هواء ملوثة تستطيع أن تبقى في الهواء لوقت أطول وتنتشر لمسافات أبعد، وهو ما يجعلها ناقلة للعدوى بشكل مباشر. ويصف ستي الأمر ل"غارديان":" جزيئات الهواء الملوثة مثل طائرة متناهية الصغر، وقطرات الرذاذ هم ركاب الطائرة."

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فيروس كورونا المستجد يلقي بظلاله على الحياة بشكل عام في العالم أجمع

بيانات غير كافية

ولا يؤثر التلوث فقط على الجهاز التنفسي، فهو المحطة الأولى فحسب. فالجزيئات الصغيرة والتي يقل حجمها عن 2،5 ميكرومتر تؤثر بشكل خاص على القلب، وقد تتسبب في مجموعة مختلفة من الأمراض مثل مرض القلب التاجي والجلطة القلبية. كما يرتبط التلوث بزيادة نسبة الوفيات بأمراض القلب والدورة الدموية بحسب ما نشرت الجمعية الألمانية لطب الجهاز التنفسي وأمراض الرئة.

بالرغم من تلك النتائج لا تزال البيانات التي تربط بين التلوث وفيروس كورونا غير مكتملة. فليس من المعروف بعد تأثير التلوث على مسار الجائحة بشكل شامل، أو الأثر الفعلي للتلوث على شدة الأعراض المرضية لدى المصابين. كما تتسم جائحة كورونا بوجود بؤر معينة للوباء، وهو ما يؤدي لتباين النتائج بشكل كبير إذا ما تم تضمين أو استبعاد هذه البؤر. فإذا جرت إحدى الدراسات عن تأثير التلوث على كورونا على سبيل المثال في عدة مدن بالولايات المتحدة الأمريكية ومنها نيويورك (وهي حالياً بؤرة الوباء في أمريكا) فإن البيانات الإحصائية والنتائج ستختلف تماماً عن البيانات في دراسة أخرى لا تشمل نيويورك.

كما أن الإرتباط لا يقتضي السببية، فالفيروس منتشر في المدن الكبرى حول العالم، وفي الوقت نفسه فإن أغلب المصانع التي تسبب التلوث تقع أيضاً في المدن، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا هو سبب انتشار كورونا في المدن الكبرى. فالمدن الكبرى تتميز بالإزدحام وتكثر فيها حركة التنقل والسفر، وهو الأمر الذي يسهل من انتشار العدوى بين الأشخاص، بحسب ما نقلت شبيكتروم.

ويقول الباحث بالمكتب الإتحادي للبيئة ديرك فينترماير للموقع:" مازلنا في بداية الجائحة، لذلك فأي معلومات مؤكدة ستكون ممكنة فقط بعد جمع البيانات الكافية." ويضيف فينترماير:"تلوث الهواء له أهمية في الحديث عن كورونا. لكن الإعتماد على الأرقام المتغيرة يومياً والقول بإن التلوث له تأثير كبير {على الجائحة} هو حكم متسرع."

  • Smog China Peking Stadt Symbolbild Umweltverschmutzung Luftverschmutzung Asien

    الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم

    بكين- الصين

    رغم كون بكين ليست واحدة من أكبر 10 مدن يوجد بها الهواء الكثيف، فالمدينة حالياً تغمرها سحابة من الضباب الدخاني.قد تصل نسبتها في بكين أكثر من 500 ميكروغرام لكل متر مكعب، في مدينة يتجاوز فيها المتوسط السنوي 121 ميكروغرام لكل متر مكعب، وهي نسبة غير صحيّة. ولا يستطيع الناس في بكين الخروج من البيت بدون أقنعة تنفس.

  • Bildergalerie Iran Land und Leute KW 8 / 12

    الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم

    الأهواز- إيران

    تُتصدّر مدينة الأهواز، عاصمة ومركز محافظة خوزستان شمال غرب إيران، في الوقت الحاليّ قائمة أقذر مدن العالم، بسبب نسبة الضبخان (خليط من الدخان والضباب يتكون فوق المدن والمناطق الصناعية) المرتفع بها. ويعود ذلك إلى الصناعات الثقيلة في محيط المدينة، ومعالجة النفط، والمعادن، والغاز الطبيعي.

  • Mongolei Luftverschmutzung in Ulan Bator

    الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم

    أولان باتور-منغوليا

    لا تُعتبر عاصمة منغوليا فقط أبرد عاصمة في العالم، لكنها أيضاً ثاني مدينة في العالم ذات نسبة كبيرة من الضبخان. فخلال فصل الشتاء القارس يلجأ السكان إلى التدفئة التقليدية باستخدام الفحم والخشب، ما يجعل المدينة تغرق في الضباب الدخاني بنسبة 60 إلى 70 بالمئة.

  • Pakistan Nebel in Lahore

    الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم

    لاهور- باكستان

    في باكستان يُعتبر تلوث الهواء واحداً من بين أبرز القضايا البيئية الرئيسية، خصوصاً في لاهور التي تُعدّ ثاني أكبر مدينة في البلاد. ومن بين العوامل التي تقف وراء ذلك، ارتفاع حركة المرور وحرق النفايات، إضافةً إلى الغبار الطبيعي القادم من المناطق الصحراوية المحيطة بها.

  • Straßenverkehr in Neu Delhi

    الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم

    نيودلهي- الهند

    في نيودلهي التي يعيش فيها حوالي عشرة ملايين شخص، ارتفع عدد السيارات والدرجات النارية في غضون 30 سنة الماضية إلى 3،5 مليون سيارة وشاحنة ودرجة نارية. كما تتسبب محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في تلوث الهواء، حيث تعتبر مصدر 80 في المئة من الانبعاث الهوائية الضارة بالبيئة.

  • BdT Saudi-Arabien Sandsturm über Riad

    الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم

    الرياض- المملكة العربية السعودية

    تزيد العواصف الرمليّة في عدد من المدن، كما هو الحال في الرياض، في تزايد نسب الدخان الضبابيّ. إضافةً إلى ذلك، تحوّل أشعة الشمس القوية الغازات العادمة التي تصدر عن الصناعة وحركة المرور إلى هواء ملوث في الأوزون.

  • Satellitenschüsseln in Kairo

    الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم

    القاهرة- مصر

    الهواء السيئ في القاهرة يتسبب في عدد من الأمراض كأمراض الجهاز التنفسي المزمن أو سرطان الرئة. ويموت سنوياً جراء ذلك ما بين 10 آلاف إلى 25 ألف شخص. ومن بين أسباب تلوث الهواء في العاصمة المصرية ارتفاع حركة المرور من خلال وسائل النقل وأيضا بسبب التطور السريع للصناعة.

  • Straßenverkehr in Dhaka

    الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم

    دكا- بنغلاديش

    وفقاً لدراسة أجراها معهد ماكس بلانك في مدينة ماينز ولاية هيسن، فإن 500 ألف شخص في نيويورك وطوكيو يموتون بسبب تلوث الهواء. وفي عاصمة بنغلاديش دكا، التي يعيش فيها سبعة مليون نسة، فإن ما يقارب 150 ألف شخص يموتون فيها بسبب التلوث . وفي دكا قام الباحثون بقياس أعلى تركيز في العالم من ثاني أكسيد الكبريت.

  • NO FLASH Russland Waldbrände Smog in Moskau

    الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم

    موسكو-روسيا

    تختلف أسباب تلوث الهواء في المدن الكبرى من دولة لأخرى. ففي موسكو، يعود تلوث الهواء إلى ارتفاع نسبة المواد الهيدروكربونية. غير أن الرياح الغربية تجعل الهواء غرب موسكو أنظف وأعذب نسبياً.

  • Mexico City Smog

    الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم

    مكسيكو سيتي- المكسيك

    يرجع مشكل الضباب الدخاني في مكسيكو سيتي إلى موقعها الجغرافي . فالمدينة يحيط بها بركان يصل علوه إلى 5 آلاف متر. ويفرز ذلك نسباً عالية من ثاني أكسيد الكبريت والهواء الذي يحتوي على الهيدروكربون. وكانت مكسيكو سيتي لفترة طويلة أقذر مدينة في العالم.

  • Skyline New York City

    الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم

    نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية

    نيويورك ا تصل نسبة الغبار الناعم فيها 21 ميكروغرام لكل متر مكعب. وتعمل المدينة على تحديث المركبات والحد من التلوث من خلال أنظمة الترشيح، واستخدام وقود الديزل الحيوي واستعمال وسائل النقل العام على نطاق أوسع.

    الكاتب: يوليا فرجين/ عبد الرحمان عمار


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