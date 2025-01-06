هل يرحل مرموش عن آينتراخت فرانكفورت في الميركاتو الشتوي؟

منذ شهور والأنظار تتجه بشدة لنجم آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش، وسط تكهنات قوية بإمكانية رحيل الدولي المصري عن آينتراخت فرانكفورت في فترة الانتقالات الشتوية. فكيف يبدو وضع مرموش؟ وماهي الفرق الراغبة في الحصول على خدماته؟

يعيش عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت واحدة من أفضل الفترات في مسيرته الكروية، فالدولي المصري يحتل وصافة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 13 هدفا، ويبتعد بهدف واحد فقط عن هداف "البوندسليغا" هاري كين (14 هدفا).

وساهمت أهداف مرموش بشكل واضح في تألق فريقه آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، والذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "البوندسليغا". ويُسيل تألق مرموش لُعاب عدة أندية أوروبية كبيرة ترغب في الحصول على خدمات الدولي المصري المميز، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن إمكانية مغادرة مرموش لفريقه آينتراخت فرانكفورت في فترة الانتقالات الشتوية.

وفي هذا الشأن، كشف موقع "شبورت" أن رحيل عمر مرموش عن آينتراخت فرانكفورت في فترة الانتقالات الشتوية ليس بالأمر المُستبعد تماما. وأضاف الموقع الألماني أنه لا يوجد حتى الآن أي عرض ملموس لعمر مرموش للرحيل عن الفريق. وأردف أن الأمور قد تتغير سريعا في حال وصول عرض مالي كبير لفريق آينتراخت فرانكفورت من أجل الحصول على خدمات مرموش.

وأشار الموقع الألماني بالاعتماد على معلومات مُستقاة من شبكة "إر تي إل" الألمانية أن وجهة عمر مرموش المُقبلة قد تكون على الأرجح الدوري الإنجليزي لكرة القدم. يذكر أن شبكة "فوت ميركاتو" كشفت مؤخرا أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات عمر مرموش.

ويرتبط عمر مرموش (25عاما) بعقد مع آينتراخت فرانكفورت يمتد حتى صيف 2027. وتبلغ القيمة السوقية للنجم المصري حاليا حوالي 60 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفر ماركت" المُهتم بالشؤون الرياضية.

ولفتت صحيفة "بيلد" الألمانية أن آينتراخت فرانكفورت لم يقدم أي عرض لمهاجمه الهداف من أجل تمديد مقامه في الفريق. وأضافت أن دائرة الفرق المهتمة بخدمات الدولي المصري ازدادت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة الماضية.

ويثير عمر مرموش اهتمام أرسنال وليفربول وتوتنهام. بالإضافة إلى فريقي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، حسب ما أوردته شبكة "فوت ميركاتو" .