هل يخطف كلوب موهبة الدوري الفرنسي من بايرن ميونيخ؟

منذ شهور يجري الحديث عن أن بايرن ميونيخ يريد الحصول على خدمات اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي نجم دفاع نادي "ليل"، صاحب المركز الثاني بالدوري الفرنسي. لكن ليس بايرن وحده هو من يسعى للتعاقد مع اللاعب، فهناك أندية عديدة كبرى في أوروبا، تجس النبض للتعاقد معه.

وتبقى الوجهة القادمة للاعب صاحب الأعوام الـ23 غير معلومة حتى الآن، فهو لم يؤكد سوى أنه سينتقل من "ليل" هذا الصيف، حسب موقع "شبورت 1" الألماني.

وقال سمير خياط، وكيل اللاعب، لراديو "ار تي ال: "لدينا الآن مفاوضات مع أندية، ولم نصدر قراراً بعد". متابعاً أنه لا يوجد حتى الآن فريق مفضل "سواء كان بايرن ميونيخ أو ناد آخر. نيكولاس لن يذهب إلى مكان والسلام، ونحن لم نقرر بعد الدوري"، الذي سينتقل إليه. وتبلغ قيمة اللاعب السوقية حاليا 40 مليون يورو.

بينما تدعي صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصادر من فرنسا أن "الريدز" تحدثوا مع ليل بشأن بيبي، وأن تشيلسي هو الآخر لديه اهتمام باللاعب بل وعرض 80 مليون يورو للحصول عليه، حسب موقع "تي أونلاين" الألماني.

يمكن لنيكولاس بيبي أن يعلب كجناح أو حتى كقلب هجوم، وساهم نجم منتخب كوت ديفوار، الذي ولد وتربى في فرنسا، في الأداء الكبير، الذي يقدمه نادي "ليل" هذا الموسم، وسجل في 36 مباراة 20 هدفا، وصنع 12 هدفا. ولا يسبقه في قائمة هداف الدوري الفرنسي سوى كيليان مبابي، نجم سان جرمان، الذي سجل حتى الآن 30 هدفا.

وقد أكد جيرارد لوبيز رئيس نادي "ليل" قبل بضعة أيام "أربعة وحتى خمسة لاعبين سيتركون النادي، ورحيل بيبي أمر واقع".

يذكر أن الحديث يحوم كثيرا حول رحيل ساديو مانيه ومحمد صلاح عن ليفربول، وربما يكون بيبى خيارا رائعا للمدرب يورغن كلوب، الذي لم يحقق حتى الآن أي لقب مع ليفربول منذ انتقاله إليه في عام 2015.

ص.ش/ أ.ح