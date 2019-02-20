هل يخطف كلوب موهبة الدوري الفرنسي من بايرن ميونيخ؟

منذ شهور يجري الحديث عن أن بايرن ميونيخ يريد الحصول على خدمات اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي نجم دفاع نادي "ليل"، صاحب المركز الثاني بالدوري الفرنسي. لكن ليس بايرن وحده هو من يسعى للتعاقد مع اللاعب، فهناك أندية عديدة كبرى في أوروبا، تجس النبض للتعاقد معه.
وتبقى الوجهة القادمة للاعب صاحب الأعوام الـ23 غير معلومة حتى الآن، فهو لم يؤكد سوى أنه سينتقل من "ليل" هذا الصيف، حسب موقع "شبورت 1" الألماني.
وقال سمير خياط، وكيل اللاعب، لراديو "ار تي ال: "لدينا الآن مفاوضات مع أندية، ولم نصدر قراراً بعد". متابعاً أنه لا يوجد حتى الآن فريق مفضل "سواء كان بايرن ميونيخ أو ناد آخر. نيكولاس لن يذهب إلى مكان والسلام، ونحن لم نقرر بعد الدوري"، الذي سينتقل إليه. وتبلغ قيمة اللاعب السوقية حاليا 40 مليون يورو.
بينما تدعي صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصادر من فرنسا أن "الريدز" تحدثوا مع ليل بشأن بيبي، وأن تشيلسي هو الآخر لديه اهتمام باللاعب بل وعرض 80 مليون يورو للحصول عليه، حسب موقع "تي أونلاين" الألماني.
يمكن لنيكولاس بيبي أن يعلب كجناح أو حتى كقلب هجوم، وساهم نجم منتخب كوت ديفوار، الذي ولد وتربى في فرنسا، في الأداء الكبير، الذي يقدمه نادي "ليل" هذا الموسم، وسجل في 36 مباراة 20 هدفا، وصنع 12 هدفا. ولا يسبقه في قائمة هداف الدوري الفرنسي سوى كيليان مبابي، نجم سان جرمان، الذي سجل حتى الآن 30 هدفا.
وقد أكد جيرارد لوبيز رئيس نادي "ليل" قبل بضعة أيام "أربعة وحتى خمسة لاعبين سيتركون النادي، ورحيل بيبي أمر واقع".
يذكر أن الحديث يحوم كثيرا حول رحيل ساديو مانيه ومحمد صلاح عن ليفربول، وربما يكون بيبى خيارا رائعا للمدرب يورغن كلوب، الذي لم يحقق حتى الآن أي لقب مع ليفربول منذ انتقاله إليه في عام 2015.
ص.ش/ أ.ح
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
كورينتين توليسو ـ 41,5 مليون يورو
انتقل لاعب خط الوسط كورينتين توليسو من أولمبيك ليون إلى بايرن ميونيخ مقابل 41,5 مليون يورو في صفقة تعتبر لحد الآن الأغلى في تاريخ الدوري الألماني. وقدم الدولي الفرنسي موسما جيدا مع موناكو سجل فيه 14 هدفا، وذلك بالرغم من أنه يلعب في وسط المعب وليس مهاجما.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
خافيير مارتينيزـ 40 مليون يورو
كان خافيير مارتينيز يبلغ من العمر 23 عاما عندما استقطبه فريق بايرن ميونيخ من أتليتيكو بلباو الإسباني مقابل 40 مليون يورو. وظلت هذه الصفقة الأغلى في تاريخ البوندسليغا قبل أن تتجاوزها صفقة كورينتين توليسو.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
ماريو غوتسه ـ 37 مليون يورو
دفع بايرن ميونيخ 37 مليون يورو لدورتموند في موسم 2013/2014 مقابل الاستفادة من خدمات جوهرة الكرة الألمانية في ذلك الوقت وصاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل، ماريو غوتسه.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
أرتورو فيدال ـ 37 مليون يورو
وفي عام 2015 أيضا دفع بايرن ميونيخ مبلغا ضخما للتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال. صفقة فيدال كلفت بايرن ميونيخ 37 مليون يورو ضخها في خزينة يوفنتوس آنذاك.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
يوليان دراكسلر ـ 36 مليون يورو
في المركز الرابع ضمن قائمة أغلى الانتقالات في البوندسليغا تأتي صفقة انتقال نجم الكرة الألمانية الصاعد يوليان دراكسلر من شالكه إلى فولفسبورغ مقابل 36 مليون يورو.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
هوميلس ـ 35 مليون يورو
اهتمام بايرن ميونيخ بصخرة الدفاع الألماني ماتس هوميلس جعله يدفع 35 مليون يورو لغريمه دورتموند. ومنذ 2016 والدولي الألماني يحمل ألوان بايرن ميونيخ بعد أن كان في السابق قائدا لفريق دورتموند.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
ريناتو سانشيز ـ 35 مليون يورو
البرتغالي ريناتو سانشيز لا يتعدى عمره 19 عاما إلا أن موهبته الكروية كبيرة وهو ما شجع بايرن ميونيخ موسم 2016ـ2017 على دفع 35 مليون يورو لفريق بنيفكا البرتغالي مقابل الاستفادة من خدمات هذا اللاعب. ويرتبط سانشيز بعقد مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2021.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
ماريو غوميزـ 35 مليون يورو
عام 2009 انتقل مهاجم المنتخب الألماني ماريو غوميز من شتوتغارت إلى بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو. لعب غوميز أربعة مواسم مع بايرن ميونيخ قبل أن ينتقل في عام 2013 إلى فيورينتينا الإيطالي. وهو يلعب حاليا مع فريق فولفسبورغ الألماني.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
آندري شورله ـ 32 مليون يورو
انضم الألماني اندريه شورله عام 2015 لفريق فولفسبورغ الألماني قادما إليه من تشيلسي الإنجليزي مقابل 32 مليون يورو. ولعب شورله قبل ذلك بفريق ليفركوزن قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام 2013. حاليا يحمل شورله قميص دورتموند.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
بريل إيمبولوـ 27 مليون يورو
الدولي السويسري من أصول كاميرونية بريل إيمبولو انتقل في موسم 2016/2017 من بازل السويسري إلى شالكه الألماني مقابل 27 مليون يورو. ابن 19 عاما مرتبط بعقد مع شالكه يمتد إلى 2021.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
هينريك مخيتاريان ـ 26 مليون يورو
في موسم 2013 دفع فريق دورتموند 26 مليون يورو لفريق شاختار دونيتسك الأرميني من أجل التعاقد مع الأرميني هينريك مخيتاريان. واستفاد دورتموند آنذاك من الأموال التي حصل عليها من صفقة بيع عقد ماريو غوتسه إلى بايرن ميونيخ. يذكر أن مخيتاريان يلعب حاليا بمانشستر يونايتد.
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أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة
مهدي بنعطية ـ 26 مليون يورو
بعد إصابة المدافع خافيير مارتينيز بتمزق في أربطة الركبة صيف 2014، بحث بايرن ميونيخ عن مدافع جديد وتعاقد مع الدولي المغربي مهدي بنعطية مقابل 26 مليون يورو دفعها النادي البافاري لفريق روما الذي كان يلعب فيه بنعطية. الدولي المغربي لعب ببايرن ميونيخ موسمين فقط قبل أن ينتقل ليوفنتوس الإيطالي. الكاتب: هشام الدريوش
الكاتب: هشام الدريوش