 هل يخطف برشلونة بديل سواريز من بايرن ودورتموند؟ | عالم الرياضة | DW | 20.11.2018

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عالم الرياضة

هل يخطف برشلونة بديل سواريز من بايرن ودورتموند؟

مع تقدم السن بمهاجم برشلونة لويس سواريز بات العملاق الكاتالوني يجد في بحثه عن البديل المناسب له مبكراً، لكن خيارات برشلونة المحتملة قد تحرم قطبي الدوري الألماني "بوندسليغا" من ثلاثة أهدافٍ يحاولان الفوز بخدماتهم.

UEFA Champions League FC Barcelona vs. Atletico Madrid Luis Suarez (Reuters/S. P. Livepic)

لم تنقطع التقارير الصحفية عن بحث برشلونة الدائم عن بديل مستقبلي لمهاجمه لويس سواريز، الذي سيبلغ في كانون الثاني/ يناير المقبل عامه الـ32. ويكشف موقع "شبورت" الألماني أن العملاق الكاتالوني وضع عينيه نصب قطبي الدوري الألماني "بوندسليغا" لإيجاد ضالته.

وبحسب تقرير لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية العالمية فإن مهاجم اينتراخت فرانكفورت الصربي الواعد لوكا يوفيتش بات على رادار برشلونة، حيث يبدي مسؤوليه إعجابهم الكبير بتألق المهاجم الصربي الشاب بعد أن سجل 12 هدفاً منذ انطلاق البوندسيلغا والدوري الأوروبي. ولا ننسى هنا خماسيته في مرمى فورتونا دوسلدورف (7-1) في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

كما ينقل موقع "موزارت سبورت" أن النادي أرسل كشافيه مسبقاً إلى مباراة دوري الأمم الأوروبية بين صربيا والجبل الأسود نهاية الأسبوع الماضي لمتابعة المهاجم الشاب. لكن مجلة "كيكر" قالت أن اسم لوكا يوفيتش موجود هو الآخر على لائحة بايرن ميونيخ. وبحسب المجلة فإن رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أولي هونيس والمسؤولون في النادي يدرسون إمكانية انتقال يوفيتش إلى القلعة البافارية. كما أن مدرب بايرن الحالي نيكو كوفاتش، الذي سبق له أن درب اللاعب الشاب حين كان مدرباً لفرانكفورت اينتراخت، يدفع برادار البافاري صوب المهاجم الشاب.

Fußball Bundesliga 11. Spieltag | Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 (Getty Images/A.Grimm)

يُذكر أن لوكا يوفيتش انتقل من بنفيكا البرتغالي إلى فرانكفورت اينتراخت على سبيل الإعارة لكن النادي الألماني يملك بنداً لأحقية الشراء. وشارك يوفيتش مع فريقه الألماني حتى الآن بالموسم الحالي في تسع مباريات وسجل فيها تسعة أهداف، ليلفت أنظار الأندية الأوروبية الكبيرة.

نيكولاس بيبي

إضافة إلى لوكا يوفيتش فإن مهاجم ليل الفرنسي نيكولاس بيبي يحظى هو الآخر باهتمام برشلونة. ويتربع لاعب منتخب ساحل العاج على قائمة أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى بـ15 هدفاً. وليس مصادفة أن يلفت ذلك أنظار بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وشالكه.

وبحسب تقرير "إي إس بي إن" فإن برشلونة وأندية أوروبية أخرى تتطلع للفوز بمهاجم ليل. وعلى الرغم من أن بيبي يتألق كثيراً في اللعب على الجناحين، إلا أن برشلونة يمكنه أيضاً الاستفادة منه لشغل مركز قلب الهجوم.

Fußball Frankreich Saint Germain Angers (picture alliance/AP Photo/D. Vincent)

ورغم أنه أعرب عن سعادته باهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بضمه خلال الفترة المقبلة، إلا أن المهاجم الشاب (23 عاماً) لا يولي كل هذه الشائعات عن انتقاله أهمية كبيرة. فقد قال مؤخراً في خوار مع تلفزيون "تيليفوت": "لا أفاضل بين دورتموند وبايرن وأرسنال. كلها أندية عظيمة. لم أسمع بهذه الشائعات. لكن من الجميل أن أكون محط اهتمام الأندية الكبرى. وبحسب "إي إس بي إن" فإن صفقة انتقاله قد تبلغ 50 مليون يورو.

يُذكر أن برشلونة أرسل كشافيه منذ عدة أشهر لمتابعة بيبي عن كثب على أمل تعزيز خط هجومه بدماء جديدة.

مسدس جنوة كريستوف بياتيك

أما خيار برشلونة المحتمل الثالث فهو البولندي كريستوف بياتيك (23 عاماً)، مهاجم جنوة الإيطالي، الذي فرض البولندي نفسه نجماً يُحسب له ألف حساب، ما دفع مواطنه الأسطورة زبيغينييف بونييك إلى تحذير الإيطاليين قائلاً: "بياتيك قوي جيداً".

وخطف مهاجم جنوة الجديد الأضواء في مستهل هذا الموسم من الدوري الإيطالي وحتى قبل انطلاق "سيري A"، وذلك بتسجيله 10 أهداف في المباريات التحضيرية للفريق الذي قدم إليه هذا الصيف من كراكوفيا مقابل 4 ملايين يورو فقط. ثم واصل تألقه في أول مباراة رسمية بتسجيله رباعية في مرمى ليتشي (درجة ثانية) قبل حتى الوصول إلى نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين في مسابقة الكأس الإيطالية في 12 آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يبدأ اللاعب الذي أطلق عليه لقب "بيستوليرو"، أي المسدس لأنه يحتفل بأهدافه وكأنه يطلق النار، تألقه ضد فرق الدرجة الأولى الإيطالية.

وبعد سبع مراحل على انطلاق الدوري الإيطالي (ثماني فعلياً لكن جنوة يملك مباراة مؤجلة)، وجد البولندي طريقه إلى الشباك 9 مرات من 13 تسديدة فقط! وسجل في كل من المباريات التي شارك فيها، ليتصدر بذلك ترتيب الهدافين بفارق ثلاثة أهداف عن مهاجم نابولي لورنتسو إنسينيي.

Fußball Juventus FC Genoa CFC Krzysztof Piatek (picture alliance/Sportphoto24/M. Canoniero)

وبعد أسابيع معدودة فقط على بدء مشواره في جنوة، بدأ الحديث في وسائل الإعلام الإيطالية عن اهتمام بايرن ميونيخ ودورتموند الكبير بالمهاجم البولندي.

وبحسب موقع calciomercato فإن أولي هونيس معجب بالتشابه الكبير بين مهارات نجمه روبرت ليفاندوفيسكي ومهارات المهاجم الشاب، وبات يأمل بالفوز بخدماته نهاية الموسم. أما دورتموند فسيحاول قدر جهده خطف الموهبة الشابة في هذا الشتاء. ويُقدر أن صفقة انتقاله ستصل إلى 35 مليون يورو.

لكن رغم هذه الأنباء الكثيرة عن بحث برشلونة عن بديل له، إلا أن سواريز لا يبدي اهتماماً بها. وقال عن ذلك مؤخراً: "حين يقولون إن برشلونة يحتاج إلى لاعب رقم 9 جديد، فليس الأمر غريباً. من الطبيعي أن النادي يود الفوز بخدمات لاعبين جدد".

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  • Deutschland BG Bundesliga | RheinEnergieStadion (picture alliance/dpa/C. Gateau)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

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  • Deutschland BG Bundesliga | Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El Saqqa)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال

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  • Deutschland BG Bundesliga | Tolisso FC Bayern (picture-alliance/Rauchensteiner/Augenklick)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل

    حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.

  • Deutschland BG Bundesliga | Jubel und Tanz der Frankfurter Spieler (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب

    على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

  • Deutschland BG Bundesliga | Arena auf Schalke (picture-alliance/imageBROKER/H. Blossey)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة

    الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.


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