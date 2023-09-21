هل يخطط الدوري السعودي لضم الأسطورة الألماني أوليفر كان؟

فاجأ أوليفر كان، رئيس بايرن السابق (54 عاما)، قبل أيام قليلة العديد من المشجعين بصورة من المملكة العربية السعودية على منصة X (تويتر سابقا). وتبين الصور أوليفر كان مع النجم البرازيلي نيمار (31 عاما) الذي جاء من باريس في شهر أغسطس من هذا العام مقابل 90 مليون يورو.

وحسب الموقع الألماني "بيلد"، أفادت صحيفة «الشرق الأوسط» أن الرئيس التنفيذي السابق للفريق البافاري أوليفر كان تلقى عرضا لتولي منصب الرئيس التنفيذي لنادي الهلال. وأضاف الموقع أن السعوديين على ما يبدو حريصون على ضم حارس المرمى السابق وهم جادون في ذلك. وعندما سئل أوليفر كان من قبل الموقع الألماني "بيلد"، لم يرغب حارس المرمى الوطني السابق في التعليق على هذا الموضوع.

وعاد أوليفر كان، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، إلى ألمانيا عقب انتهاء زيارته إلى السعودية وتفقده للخطة الطموحة التي تنتهجها السعودية للارتقاء بالدوري المحلي، كما التقى خلال زيارته بعدد من النجوم أمثال السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائي النصر، والبرازيلي نيمار نجم الهلال.

وكتب أوليفر كان عبر حسابه على شبكة "إكس" (تويتر سابقا) "سيكون من المثير مشاهدة كيفية تطور الدوري السعودي للمحترفين في المستقبل". وأوضح كان أنه تفقد المركز التدريبي لنادي النصر وحضر تمارين الفريق، ونشر صور له رفقة رونالدو وماني.

وشهدت الأشهر الأخيرة التحاق عدد من نجوم كرة القدم، من أقوى دوريات العالم، منها الإسباني والفرنسي والإنجليزي والألماني، بنواد سعودية. فهل جاء اللآن الدور على عمالقة الساحرة المستديرة لضمهم كمدربين أو أطر تقنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم؟

ع. اع. /ع.ج.م DW