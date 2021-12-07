 هل يحتل البشر قمة السلسلة الغذائية بين باقي الكائنات؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 08.12.2021

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علوم وتكنولوجيا

هل يحتل البشر قمة السلسلة الغذائية بين باقي الكائنات؟

تحدثت دراسات سابقة عن أن الإنسان أصبح هو المفترس الأكبر في كوكبنا وأنه يحتل قمة السلسلة الغذائية. لكن هل هذا التوصيف دقيق؟ وما الفارق بين الإنسان والقرش الأبيض الكبير والأسود والذئاب الرمادية؟

هل يحتل الإنسان قمة المفترسات في العالم

هل أصبح من الدقة أن يوصف الإنسان بأنه المفترس الأكبر؟

تشترك الأسود والذئاب الرمادية وأسماك القرش البيضاء الكبيرة في شيء واحد: إنها أكبر الحيوانات المفترسة. تتكون وجباتها الغذائية بالكامل تقريباً من اللحوم، وباستثناء حالات نادرة، ليس لهذه الحيوانات مفترسات طبيعية - عدا البشر. لذا، إذا كنا مفترسين لأهم الحيوانات المفترسة، فهل هذا يعني أن البشر يحتلون قمة السلسلة الغذائية؟

مختارات

تنانين كومودو تتمتع بأسلحة طبيعية من السم إلى العضلات القوية لتتمكن من قتل فريسة أكبر منها حجماً، ولا يوجد لها أعداء في الطبيعة سوى نفسها. فما هو سلاحها الخفي للإفلات من هجمات بنات جنسها المميتة؟

أكدت تحليلات جديدة قام بها باحثون في كينيا على اكتشاف أحد أكبر الحيوانات الثديية آكلة اللحوم التي كانت تعيش قبل قبل ملايين السنين على سطح الأرض. ما هو هذا الحيوان الضخم المنقرض وكيف تمكن الباحثون من التحقق من هويته؟

تعتمد الإجابة على كيفية تعريفنا لـ "المفترس"، أي ما إذا كنت تقتل لتأكل أو تقتل حيوانات أخرى فقط، وكذلك ما إذا كنت تتحدث عن البشر في عصور ما قبل التاريخ أو في العصر الحديث.

ويقول سيلفان بونهومو، عالم البيئة البحرية في IFREMER، وهو معهد للبحوث البحرية في فرنسا: "في علم البيئة ودراسة ارتباط الكائنات الحية ببعضها البعض وبيئاتها، فإن مكان البشر في السلسلة الغذائية لا يعتمد على ما نأكله أو لا نأكله، أو على ما نقتل.

واضاف العالم الفرنسي لموقع "لايف ساينس": "الأمر يعتمد كليًا على ما تأكله". بناءً على هذا التعريف، فالإجابة هي لا: البشر ليسوا من الحيوانات المفترسة لأننا لا نأكل كل شيء نقتله.

أعاد بونهومو وزملاؤه في المعهد تحديد موقع الإنسان في السلسلة الغذائية، إذ يسجل العلماء عادةً مستويات غذائية على مقياس من خمسة مستويات.

النباتات والكائنات الأخرى التي على شاكلتها، والتي تحصل على الطاقة باستخدام ضوء الشمس، تحتل المستوى الأول، والحيوانات العاشبة في المستوى الثاني. وفي الوقت نفسه، فإن الأنواع التي تقع في المستوى الثالث تأكل الحيوانات التي تتغذى على العواشب فقط، والأنواع في المستوى الرابع تأكل آكلات اللحوم من المستوى الثالث فقط - وهكذا دواليك.

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برنامج لإنقاذ أسماك السلمون في كاليفورنيا

يتم تسجيل الأنواع التي تحصل على طعامها من مستويات غذائية متعددة، مثل الحيوانات آكلة اللحوم، من خلال متوسط ​​المستوى الغذائي لما تأكله، بالإضافة إلى واحد. على سبيل المثال، فإن الحيوان الذي يأكل 50 في المائة من النباتات بالضبط و 50 في المائة من العواشب سيكون من النوع 2.5 - آكل للنباتات.

باستخدام بيانات من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول استهلاك البشر للغذاء في جميع أنحاء العالم، حدد علماء معهد "IFREMER" مستوى غذائي لكل طعام نأكله، ووجدوا أن البشر في المتوسط يحصلون على 80 في المائة من السعرات الحرارية اليومية من النباتات و20 في المائة من اللحوم والأسماك، وفقًا لنتائج دراسة الفريق عام 2013 ، المنشورة في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences.

هذا التقييم يضعنا عند مستوى غذائي متوسط ​​يبلغ 2.21 - في مكان ما بين سمك الأنشوجة والخنازير. لكن المستويات الغذائية للبشر تختلف في جميع أنحاء العالم. ففي بوروندي، على سبيل المثال، شكلت النباتات 96.7 في المائة من النظام الغذائي في عام 2009، مما أعطى البشر في ذلك البلد مستوى غذائياً قدره 2.04. وفي الوقت نفسه، بلغ مستوى التغذية في أيسلندا، حيث يتكون النظام الغذائي من حوالي 50 في المائة من اللحوم، 2.57.

بالطبع، يشكل البشر تهديدًا أكبر بكثير للحيوانات الأخرى مما تشكله الأنشوجة والخنازير. يجادل بعض العلماء بأن ضغط البشر على الأنواع الأخرى يجعلنا "مفترسين خارقين"، وهو مصطلح صاغه المؤلفون للإشارة إلى المعدل الذي يقتل به البشر الأنواع الأخرى.

ففي تقرير عام 2015  نُشر في مجلة "ساينس" المتخصصة، قارن العلماء في جامعة فيكتوريا بكندا بين نشاط الصيادين ونشاط الحيوانات المفترسة البرية والبحرية الأخرى، ووجدوا أن البشر يقتلون الفريسة البالغة بمعدلات تصل إلى 14 مرة أعلى من الحيوانات المفترسة الأخرى.

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عالمة بحار تسبح مع أسماك القرش وتداعبها

حول ذلك يقول بونهومو: "إذا أخذنا في الحسبان مدى تأثيرنا على الحياة البرية، فهو ضخم". ومع ذلك، لا يتفق الباحث الفرنسي مع التقييم القائل بأن البشر حيوانات مفترسة خارقة، وهو ما يفسره على أنه خلط مع مصطلح "المفترس الأعلى". ففي علم البيئة، لدى المفترس تعريف محدد: هو ذلك الكائن الذي يأكل ما يقتل. وتابع بونهومو بالقول: "أعتقد أن توصيف المفترس الأعلى مضلل".

وبحسب الدراسات، فنحن لا نقتل الحيوانات البرية لنأكلها. على سبيل المثال، الأسباب الرئيسية لانخفاض أعداد الأسود هي فقدان الموائل والاشتباكات مع البشر الذين لا يريدون أن تهددهم الأسود أو تهدد ماشيتهم. وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص الذين يصطادون في البحار والمحيطات يلقون ما بين 10 و20 في المائة من إجمالي ما قاموا بصيده في البحر مرة أخرى لأن اصطياده حصل بشكل عرضي غير مقصود، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 في مجلة Fish and Fisheries.

وغالبًا ما تتعرض الحيوانات التي يتم اصطيادها عن غير قصد لإصابات أو تموت، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. وكتب بونهومو وزملاؤه - في رد لم يتم نشره بعد على مقال مجلة "ساينس": "المفترس يبتلع ما يقتله". بدلاً من ذلك، يقترح العلماء إطلاق مصطلح "المستهلك الفائق" على الإنسان.

تاريخيًا، ربما كان هناك اختلاف أقل بين ما نأكله ومقدار القتل. راجع أحد العلماء، ويدعى بن دور، مع زملائه دراسات أجريت حول علم وظائف الأعضاء البشرية وعلم الوراثة وعلم الآثار وعلم الحفريات لإعادة بناء المستويات الغذائية لأسلافنا البليستوسين (عاشوا في الفترة بين 2.6 مليون إلى 11 ألفاً و700 سنة)، وخلصوا إلى أن البشر من المحتمل أن يكونوا من الحيوانات المفترسة في قمة الهرم الغذائي، الذين أكلوا اللحوم في الغالب لحوالي مليوني عام، حتى ما قبل 12000 عام، عندما انتهى العصر الجليدي الأخير، بحسب ما ذكر موقع "لايف ساينس".

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هذا ويجادل عرض نُشر في عام 2021 في المجلة الأمريكية للأنثروبولوجيا البيولوجية، بأن البشر لديهم أوجه تشابه فسيولوجية مع آكلات اللحوم أكثر من آكلات العشب، مثل المعدة شديدة الحموضة التي تقوم بتفكيك البروتينات المعقدة وقتل البكتيريا الضارة، ودهون الجسم العالية.

وأشار واضعو العرض أيضًا إلى أن تحليل نظائر النيتروجين المختلفة في البقايا البشرية القديمة، والتي تميل نسبتها إلى الزيادة مع اتباع نظام غذائي غني باللحوم، يكشف باستمرار عن نسب عالية من النيتروجين. هذا التحليل، في جوهره، هو دليل آخر على أن البشر القدامى كانوا يأكلون الكثير من اللحوم.

وأوضح بن دور وزملاؤه في مقالهم أن بعض التغييرات ربما تسببت في نزول البشر في ترتيب السلسلة الغذائية، وأقترحوا أن التغيير الأساسي كان اختفاء الحيوانات الكبيرة، مثل الماموث الصوفي. في الوقت نفسه، بدأ البشر في تطوير طرق سمحت لهم باستهلاك عدد أكبر من النباتات من خلال ابتكار أدوات حجرية لمعالجة الحبوب.

لكن حتى لو كنا في يوم من الأيام حيوانات مفترسة تتناول كماً هائلاً من اللحوم، فإن هذا لا يعني أن البشر المعاصرين يجب أن يحتلوا قمة السلم الغذائي، كما قال بن دور لـموقع "لايف ساينس"، مضيفا: "لا يعني ذلك بالضرورة لأننا كنا آكلين للحوم بشكل رئيسي في الماضي، أننا اليوم على قمة السلسلة الغذائية .. ومع ذلك، فإن حبنا للحوم له علاقة بماضينا البليستوسيني كآكلي لحوم".

ع.ح./ ي.أ

  • DW eco@africa - lions hanging out (picture-alliance/blickwinkel/H. Schmidbauer)

    حتى ملك الغابة ... مهدد بالانقراض!

    تحتل القمة في السلسلة الغذائية وتمتلك السلطة في المحيط الذي تعيش فيه. وقد تكون الأسود الإفريقية من أكثر الحيوانات اجتماعية، حيث تعيش مع بعضها في مجموعات/ زمر. كما يصعب على كثيرين تصديق أن هذا الحيوان، الذي يرمز إلى القوة والعظمة، مهدد بالانقراض.

  • Löwen in Afrika (Getty Images/C. Spencer)

    حتى ملك الغابة ... مهدد بالانقراض!

    عاشت الأسود في البراري في جميع أنحاء القارة الإفريقية من الجزائر إلى ليسوتو. أما الآن فتتواجد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأكثرها في تنزانيا، وفقا للصندوق العالمي للطبيعة. غير أنها عرضة للخطر أيضاً، حيث اختفوا من 12 دولة جنوب الصحراء الكبرى في العقود القليلة الماضية.

  • Löwe jagt zwei Gnus (Getty Images/D. Kitwood)

    حتى ملك الغابة ... مهدد بالانقراض!

    انخفض عدد الأسود بنسبة 43 في المئة عبر السنوات الـ21 الماضية، وفقاً لأرقام عام 2016. لذا تعتبر الآن مهددة بالانقراض. تلعب هذه الحيوانات دوراً مهماً في الطبيعة، ويُعد اختفاؤها خسارة للمراعي والغابات التي تجوبها. تساعد الأسود على الحفاظ على التوازن بين الحيوانات الأخرى.

  • Kenya gepflasterte Straße (Getty Images/AFP/T. Karuma)

    حتى ملك الغابة ... مهدد بالانقراض!

    يبلغ عدد سكان إفريقيا 1.2 مليار نسمة وفي ازدياد دائم. الأمر الذي يضغط على الموائل والحيوانات التي تعيش فيها. وقد انخفض عدد الأسود في تلك القارة، وأصبحت تعيش على 8 في المئة فقط من الأراضي التي كانت تشغلها في السابق، وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة. وأصبحت بعض المجموعات معزولة بسبب شبكة الطرق المتزايدة، وتوسيع المزارع والمدن، مما يؤثر على قدرتها على التكاثر ويحد من وصولها إلى الفريسة.

  • Burkina Faso Kühe bei Ouahigouya (Getty Images/AFP/I. Sanogo)

    حتى ملك الغابة ... مهدد بالانقراض!

    مع انتقال الناس إلى مناطق جديدة، فمن المرجح أن يكونوا على اتصال بهذه الفصيلة من القطط الكبيرة. وبطبيعة الحال، فإن معظمهم يخافون من الحيوانات المفترسة، فيكافح المزارعون لمقاومة الأسود التي تهاجم مواشيهم. كما من الممكن أن تنقل الماشية الأمراض المميتة إلى الأسود. تحاول جماعات الحفاظ على البيئة إقناع أولئك الذين يعيشون بالقرب من تجمعات الأسود للمساعدة في حمايتها.

  • Löwen Accessoires Vorleger aus Löwenfell (Getty Images/K. Sahib)

    حتى ملك الغابة ... مهدد بالانقراض!

    بالرغم من عظمة وقوة هذا الحيوان المفترس، إلا أنه خائر القوى في وجه الصيادين المسلحين بالفخاخ والسموم والبنادق. وكثيراً ما يقبض على هذه القطط في الأفخاخ، التي وضعت لحيوانات أخرى- مثل الحمار الوحشي- التي يتاجر بها. في بعض الحالات، يتم صيد الأسود لاستخدام كل ما فيها في الأدوية التقليدية، وبعض الطقوس.

  • Löwen in Afrika (Getty Images/C. Spencer)

    حتى ملك الغابة ... مهدد بالانقراض!

    لكن أعداد زمر الأسود ازدادت في بعض البلدان، مثل جنوب إفريقيا، وزيمبابوي، حيث كانت جهود المحافظين على البيئة مكثفة منذ سنوات. غير أن الأمر يتطلب جهوداً إفريقية، وكثيراً من الإرادة السياسية لإعادة الأسود من حافة الهاوية، وفقاً لحماة البيئة. جينيفر كولينز/ ريم ضوا.