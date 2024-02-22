هل يتولى زين الدين زيدان تدريب بايرن ميونيخ؟

ككرة ثلج، تتسارع الأخبار بشأن هوية المدرب الذي سيتولى مهمة تدريب بايرن ميونيخ خلفا لتوماس توخيل نهاية الموسم. تقرير يكشف أن زين الدين زيدان متشوق للعودة إلى التدريب، ويتابع جيدا الدوري الألماني لكرة القدم.

بمجرد إعلان فريق بايرن ميونيخ انفصاله عن مدربه توماس توخل نهاية الموسم الحالي، بدأت الأسماء المرشحة لخلافته تتداول بقوة على وسائل إعلام ألمانية وأوروبية مختلفة.

ومن بين الأسماء المطروحة مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، الذي قاد "الأبيض الملكي" لمنصات التتويج المحلية والقارية، في فترة وُصفت بـ"الذهبية" بالنسبة لريال مدريد.

وأشار موقع "شبورت" الألماني، بالاعتماد على معلومات مُستقاة من قناة "شبورت 1"، أن زيدان يرى أن هناك أوجه تشابه بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، فكلا الناديين له ماض كبير وظروف عمل رائعة. وأضاف أن المدرب صاحب الـ 51 عاما مُتشوق للعودة إلى عالم التدريب، بعد أكثر من عامين من الراحة.

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن زين الدين زيدان لا يستبعد تدريب بايرن ميونيخ، إذ أن تدريب الفريق البافاري يروق له. وأضافت أن المدرب الفرنسي يتابع باهتمام الدوري الألماني لكرة القدم.

ولفت موقع "شبورت" أن زين الدين زيدان لديه ثلاثة خيارات تدريبية: المنتخب الفرنسي، فريق يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني. وأردف أن زيدان لا يريد خوض تجربة تدريبية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأفاد موقع "شبورت" أن زيدان شخص منظم للغاية ويهتم بأدق التفاصيل. بالإضافة إلى تمتعه بالطموح وعمله بجد، حيث لا يترك أي شيء للصدفة.

وأوضح المصدر ذاته أن زيدان يريد العمل في البلدان التي يتحدث لغتها، والألمانية ليست من بينها. بيد أن المدرب الفرنسي لايستعبد تدريب الفريق البافاري.

يُشار إلى أن زين الدين زيدان، كان يُمني النفس بتدريب المنتخب الفرنسي بعد مونديال قطر الأخير، بيد أن الاتحاد الفرنسي قرر تمديد عقد المدرب الحالي ديدييه ديشامب عقب وصول فرنسا إلى النهائي، حسب ما تناقلته أكثر من وسيلة إعلام فرنسية.