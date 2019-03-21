 هل يتم التعامل مع طالبي اللجوء الإيرانيين بشكل غير عادل في ألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 30.03.2019

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سياسة واقتصاد

هل يتم التعامل مع طالبي اللجوء الإيرانيين بشكل غير عادل في ألمانيا؟

هل نسبة رفض طالبي اللجوء الإيرانيين في ألمانيا أعلى مقارنة بمواطني الدول الأخرى، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟ هذا كان جوهر السؤال الذي طُرحه برلمانيون عن حزب اليسار على الحكومة الألمانية في نهاية شهر شباط/فبراير الفائت.

Deutschland Abschiebung abgelehnter Asylbewerber | Flughafen Leipzig-Halle (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

في عام 2018 تلقى 11.430 إيرانياً قرارات بشأن طلبات لجوئهم إلى ألمانيا، ومن بين هؤلاء لم يحصل سوى 2619 على الموافقة، وفقًا لما ذكرته صحف مجموعة فونكه الإعلامية ووكالات أنباء أخرى. وبالإضافة إلى ذلك تم رفض أكثر من 5000 طلب لجوء تقدم به إيرانيون كما تم إيقاف البت بما يقرب من 4000 طلب، والآن غادر طالبو اللجوء ألمانيا أو سحبوا طلباتهم.

وتعليقاً على ذلك قالت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب "اليسار"، أولا يلبكه، إن هذا دليل على أن "ممارسة فحص طلبات اللجوء المقدمة من إيرانيين في الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين يشوبها الكثير من الأخطاء"، مطالبة بإجراء بعض التغييرات في عمليات البت بطلبات اللجوء.

إعادة الإيرانيين إلى بلدهم الأصلي تعرّضهم لمخاطر

المجموعة البرلمانية لحزب اليسار تشير إلى أن الأقليات الدينية في إيران (بما في ذلك أولئك الذين يدّعون بأنهم ملحدون والذين اعتنقوا المسيحية) يتعرضون للاضطهاد. وبحسب حزب اليسار فمن الممكن أن يتعرض أولئك الذين يعتنقون المسيحية للسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة، مضيفة أن التخلي عن الإسلام في إيران عقوبته الإعدام. وفقًا لتقرير صدر عن منظمة العفو الدولية في عام 2018 استشهدت به المجموعة البرلمانية، فقد حكم على شخصين على الأقل بالإعدام في إيران لمحاولتهما الدفاع عن حرية الدين والمعتقد.

Berlin - Iranische Flüchtlinge im Hungerstreik (DW)

لاجئون إيرانيون يضربون في برلين احتجاجا على عدم قبول طلبات لجوئهم

بالنسبة لأولئك الذين فشلوا في إقناع السلطات الألمانية بصحة ادعاءاتهم حول تعرضهم للاضطهاد في بلدهم الأم بسبب معتقداتهم الدينية، أو عدم إيمانهم بأي دين، فقد يواجهون مشاكل عند عودتهم لبلادهم سواء أكانت هذه العودة قسراً أو طوعاً، حسبما قالت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، مشيرة إلى أنه قد يتم سجن الكثير من هؤلاء في إيران حتى تقتنع السلطات هناك بأن العائدين لم يكونوا ناشطين سياسياً ضد النظام أثناء وجودهم في الخارج وأنهم لن يشكلوا تهديدًا بعد عودتهم.

ووفقاً لحزب اليسار فمن الممكن لمن اعتنقوا المسيحية بعد مغادرتهم إيران أن يكونوا معرضين للخطر، حيث يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي في إيران وقد يتم استجوابهم أو سجنهم. وتعتقد الحكومة الألمانية بأن حرية العقيدة تمثل مشكلة خاصة في إيران.

ويعتبر التمييز ضد المثليين وثنائيي الجنس أمرا شائعا ويعاقب عليه القانون في إيران. تقول الكتلة البرلمانية لحزب اليسار إن المثليات والمثليين يخضعون لعقوبات جسدية وقد يتم إعدامهم أيضاً إذا ما أدينوا بالكشف عن ميولهم الجنسية. وعلى الرغم من إعدام شابين إيرانيين في عام 2005 بسبب "علاقتهما المثلية"، كما تقول الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، إلا أن عددًا أكبر من الإيرانيين الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاضطهاد بسبب نشاطهم الجنسي رُفضت طلبات لجوئهم لأن السلطات الألمانية ساورتها شكوك حول صحة مزاعمهم. وفي إجابتها على سؤال من برلمانيي حزب اليسار، قالت الحكومة الألمانية إنه لا يُطلب من طالبي اللجوء الإيرانيين إثبات ميولهم الجنسية أثناء عملية البت بطلبات لجوئهم.

مختارات

وجه كاتب وباحث في الشؤون الإسلامية من أصول إيرانية انتقادا للحكومة الألمانية داخل قاعة البرلمان الألماني في ذكرى إقرار الدستور بسبب سياستها تجاه اللاجئين، مطالبا بتعديل قانون اللجوء السياسي وفتح باب الهجرة الشرعية. (23.05.2014)

إنهم يفرون من البوليس السري في طهران ويعتنقون المسيحية. في ألمانيا، يتحول الكثير من اللاجئين من إيران ومن بلدان أخرى إلى الديانة المسيحية. وفي حين تفرح الكنائس، تثير تلك المسألة الشكوك لدى سلطات الهجرة. (25.12.2016)

يرى رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن الإعلان عن موعد عمليات الترحيل يعيق تنفيذ تلك العمليات. وانتقد المسؤول الألماني بعض المنظمات غير الحكومية لمساعدتها في عرقلة عمليات الترحيل. (25.03.2019)

وتقر الحكومة الألمانية بأن الأمور بالنسبة للمثليين أو ذوي الميول الجنسية الثنائية قد تكون الأمور صعبة، إن لم تكن خطيرة، في إيران. وبحسب هؤلاء فإن خروجهم إلى المجتمع غير ممكن، رغم أنه لا يوجد الكثير من الحالات المعروفة لأشخاص تمت محاكتهم بهذا السبب. أما المتحولون جنسياً فإنهم أفضل حالاً في إيران بحسب ما قالوا. وفي الواقع، فإن قرار تغيير الجنس هو أمر مقبول ومسموح به سواء قرر الشخص أن يكون رجلاً أو امرأة.

قصة إيمان التي لم يصدقها أحد

قصة إيمان هي أحد الأمثلة عن قصص طالبي اللجوء مثليي الجنس والتي لم تصدقها السلطات الألمانية. ظهرت قصته في مجلة مجتمع المثليين "مانشافت" في تموز/يوليو 2018. في المقال المنشور، يحكي إيمان قصة صورة التقطت له خلال تقبيله رجلاً آخر في إيران، بينما كانا يخدمان في الجيش. يدّعي إيمان أنه -وبسبب هذه الصورة- نُقل إلى السجن وترك لعدة أيام في زنزانة شديدة البرودة حتى أصيب بحمى وكان يرتجف كثيرًا حتى فقد وعيه وتم نقله إلى المستشفى. وأثناء إعادته من المستشفى إلى السجن، واتته الفرصة للهروب من الحراس، وواصل طريقه إلى شمال إيران وبمساعدة مهرب هناك توجه إلى أوروبا.

Deutschland Berlin Taufe Flüchtlinge aus Iran (Imago/epd)

لاجئون إيرانيون يعتنقون المسيحية في ألمانيا ويأملون بالحصول على إقامة فيها بعد ذلك

يختتم إيمان روايته بالحديث عن أكبر موقف ساخر في حياته: ففي بلده، كان عليه أن يخفي توجهه الجنسي، وعندما وصل إلى أوروبا "حيث يمكن أن يكون كما هو"، وجد أنه لم يتم تصديق قصته، ولم تنجح محاولته إقناع القاضي بأنه سيتعرض للاضطهاد إذا أُعيد إلى إيران. وحتى بعد سبعة أشهر من طلب الإحاطة الذي تقدم به البرلمانيون عن حزب اليسار، ليس من المعلوم على وجه التحديد فيما إذا ما كان إيمان قد نال حق اللجوء أم لا.

تساؤلات

بدورها، أجابت الحكومة الألمانية على تساؤلات البرلمانيين تفصيلياً، داعمة ردها بأرقام. تقول الحكومة إنه وفي عام 2018، مُنح حوالي 2600 إيرانياً حق اللجوء من بين 11846 إيرانيًا تقدموا بطلبات للجوء. حصل 2.178 على اللجوء التام بحسب اتفاقية جنيف للاجئين، فيما حصل 173 آخرين على الحماية المؤقتة، كما تقرر أنه لا يمكن إعادة 96 منهم إلى إيران، وبناء على ذلك سمح لهم بالبقاء في ألمانيا. وأكدت الحكومة أن ما يزيد قليلاً عن 5000 إيراني قد رفضت طلبات لجوئهم وأن 3523 حالة تم إغلاق ملفات اللجوء فيها.

وحتى عام 2019، تحتل إيران المرتبة الخامسة في قائمة أول عشر دول يتقدم مواطنوها بطلبات للجوء في ألمانيا. في العام السابق، كانت إيران في المرتبة الثالثة من حيث عدد المواطنين الذين يطلبون اللجوء. وتقول الحكومة إنه وعلى الرغم من أن أكثر من نصف الإيرانيين الذين تقدموا بطلبات تم رفض منحهم أي نوع من الحماية، لكنها تشير إلى أنهم ليسوا الأسوأ في معدلات قرارات الرفض بين باقي البلدان العشرة الأخرى. ووفقًا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فإن معدل حصول الإيرانيين على الحماية في الأشهر الأولى من عام 2019 بلغ 19.9 بالمائة، في حين بلغت نسبة حصول السوريين على الحماية 84.8 بالمائة. وبالنسبة للقادمين من تركيا والصومال وأفغانستان فقد بلغت نسبة الحصول على الحماية بين 40 إلى 50 بالمائة. أما أصحاب النسبة الأقل فهم النيجيريون بنسبة 9.5 في المائة، والغينيون بنسبة 11.4 في المائة والجورجيون بنسبة 0.5 في المائة.

مقارنات

في عام 2018، احتل السوريون ثم العراقيون والإيرانيون أخيرًا، المراكز الثلاثة الأولى في قائمة أكثر دول يأتي منها طالبو اللجوء. وعلى مدار العام، أصدر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 216.873 قراراً يتعلق باللجوء، كان منها 75.971 قرارًا إيجابيًا بنسبة حماية إجمالية بلغت 35 بالمائة. وهذا يعني أن معدل حصول الإيرانيين على الحماية كانت أقل بكثير من المتوسط.

Verein Iranischer Flüchtlinge in Berlin (DW/M.Mirza)

جميعة اللاجئين الإيرانيين في برلين تحاول من خلال أنشطة متنوعية مساعدتهم في الحصول على حق اللجوء

وتشدّد الحكومة على أنه يتم البت بكل ملف لجوء بشكل فردي. وعلى الرغم من أنه تم الاتفاق على أن إقرار الشخص باعتناقه لمعتقدات معينة في إيران قد يشكل خطراً على حياته، إلا أن الحكومة الألمانية تقول إنه لا يتم تطبيق الكثير من القوانين والعقوبات في إيران منذ عقود.

وتقول الحكومة إنها لا تحتفظ بأرقام حول سبب رفض كل طلب لجوء، كما أنها لا تجري اختبارات لكل شخص لمعرفة ما إذا كانت ادعاءاته بمثليته الجنسية صحيحة أم لا، لكنها تشير إلى أنها وبإذن من طالب اللجوء قد تتحدث إلى رجال دين أو أصدقاء له أو مقربين منه للتأكد فيما إذا كان شخص ما قد تحول بالفعل إلى المسيحية مثلاً أم لا.

وقدمت الحكومة الألمانية أرقاماً بشأن الإيرانيين الذين طعنوا في قرارات رفض طلبات لجوئهم. ففي عام 2017، بلغ عددهم 14386 شخصاً، وفي عام 2018، انخفضت هذه الأرقام إلى 8539 طعناً. وفيما حصل 1211 شخصاً على صفة اللاجئ، حصل 18 آخرون على أشكال مختلفة من الحماية بدرجات أقل. كما قررت السلطات عدم إعادة 76 آخرين إلى إيران ، لكن 1651 إيرانياً تلقوا قرارًا سلبيًا بعد طلبهم للاستئناف.

ولم تصرّح الحكومة بما إذا كانت تتم معاملة الإيرانيين بشكل غير عادل أم لا، لكنها أشارت عدة مرات إلى أن كل حالة يتم التعامل معها من خلال إجراءات قانونية صارمة ومراعاة القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي والألماني لجميع طالبي اللجوء.

إيما واليس/ع.ح- مهاجر نيوز

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

في خريف عام 2015، فتحت ألمانيا أبوابها للآلاف من اللاجئين. وكان تفهم الألمان لمآسي هؤلاء ملفتا جداً. إلا أن أحداثاً عديدة قلبت ثقافة الترحيب إلى مطالب بالترحيل. بالصور: محطات من السياسة الألمانية تجاه اللاجئين. (19.04.2018)  

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