 هل يتم إقصاء تركيا من حلف الناتو؟ | سياسة واقتصاد | DW | 30.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

هل يتم إقصاء تركيا من حلف الناتو؟

وفق استطلاع حديث للرأي فأن غالبية الألمان تؤيد إقصاء تركيا من حلف الناتو، كما أن العديد من السياسيين يدعمون هذه الفكرة. بيد أن هذا قد يكون أمراً غير واقعي.

Türkei Ankara NATO-Generalsekretär Stoltenberg und Außenminister Cavusoglu (AFP/Turkish Foreign Ministry/C. Ozdel)

 

أثرت العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال سوريا على العلاقات مع حلف الناتو. وعلت الدعوات المنادية لإقصاء تركيا من الحلف، فإلى جانب سياسيين من حزب اليسار، شكك أيضا رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش في عضوية تركيا في الناتو. وحتى أطراف واسعة من المجتمع الألماني تؤيد هذه المبادرة؛ ففي استطلاع للرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية يدعم 58 في المائة استبعاد تركيا من الحلف بسبب التدخل العسكري التركي في شمال سوريا، و 18 في المائة فقط عارضوا ذلك.

ما هي جوانب الخلاف؟

بالنسبة إلى أنقرة شكلت العملية العسكرية في شمال سوريا نجاحا كبيرا بحيث تم للوهلة الأولى منع قيام دولة كردية. الميليشيات الكردية، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة إرهابية يتم حاليا إبعادها في تعاون مع الشرطة العسكرية الروسية عن الحدود السورية التركية.

وساعدت هذه العملية العسكرية أنقرة على تحقيق أهدافها الأمنية السياسية. وفي ذات الوقت تأتي العملية لتشكل تضاربا في المصالح مع غالبية بلدان الناتو: فالتدخل العسكري لم يعزز فقط من تنظيم "داعش" وسهل هرب مقاتلين تابعين له، كما تقول الدول الأوروبية، بل عملت أيضا هذه العملية العسكرية على تقوية المنافس الأكبر للناتو وهو روسيا. فعملية "نبع السلام" ساعدت موسكو على تقوية موقعها في سوريا وإرساء سوريا "كدولة تابعة للكرملين". وفي الوقت الذي تنتقد فيه غالبية بلدان الناتو العملية التركية ـ كما وصفها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأنها منافية للقانون الدولي ـ اعتبرت الحكومة التركية التدخل العسكري أنه تدخل لمكافحة الإرهاب. وكانت الكلمات التي رد بها وزير الخارجية التركي على المنتقدين " لا نتوقع اتهامات، بل اعتراف بالتضامن من شركاء الناتو".

Türkei Ankara PK Ruhani Erdogan und Putin (Imago Images/Depo Photos)

تقارب تركي مع قوى في الشرق، في الصورة اردوغان يتوسط بوتين وروحاني

توترات سابقة

والتوترات بين أنقرة والناتو زادت في الشهور الأخيرة باستمرار، لاسيما الخلاف حول نظام الصواريخ الروسي S-400   حيث كشف عن قلة الثقة الموجودة حاليا بين الحكومة التركية وشركاء الناتو. واتخذت تركيا القرار ضد حماية مجالها الجوي بنظام صواريخ أمريكية. وانتقت في المقابل منظومة السلاح الجوي الروسية. وهذا لم يرق للغرب لوجود تحفظات أمنية، إذ يخشى الغربيون أن تسمح تقنية نظام الصواريخ الروسية بالوصول إلى معلومات سرية من الناتو. والأمريكيون كانوا غاضبين من تحرك أنقرة المنفرد وأمهلوا الشريك في الناتو مدة وهددوه بفرض عقوبات اقتصادية. وهذا التعامل المتوتر بين شريكين في حلف الناتو كان تطورا جديدا. وحتى في اليوم الذي انطلقت فيه العملية العسكرية التركية، هدد الرئيس الأمريكي شخصيا نظيره التركي أردوغان "بتدمير الاقتصاد التركي". كما يسود القلق بين شركاء الناتو بأن يدفع التعاون العسكري والسياسي مع موسكو أنقرة إلى الابتعاد عن شركائها الغربيين في حلف الناتو. وأنقرة تتجاوب بالتحديد مع استراتيجية الرئيس الروسي بوتين، إذ يعتبر خبراء أن الرئيس الروسي يحاول بسياسة تركيا تقسيم الناتو.

Finnland Helsinki | Treffen Heiko Maas, Bundesaußenminister & Mevlüt Cavusoglu, Außenminister Türkei (Imago Images/photothek)

تركيا تُعد شريكا هاما بالنسبة إلى ألمانيا. وزير الخارجية الألماني أمام نظيره التركي

إقصاء محتمل لتركيا ؟

إقصاء تركيا سيكون بالنسبة إلى المجتمع الألماني مشهدا جذابا، لكنه مستبعد من الناحية القانونية، بل  إنه مستحيل. فاتفاقية الناتو لا تشمل إقصاء بلاد من الحلف الأطلسي. لكن البلد العضو يمكن له بموجب الفصل 13 من اتفاقية الناتو تقديم طلب  للانسحاب.  وحتى لو كان شركاء الحلف قادرين من الناحية القانونية على القيام بذلك، فإنهم لن يفعلوا ذلك. فوزير الخارجية الألماني السابق، زيغمار غابرييل وصف إقصاء تركيا بأنه  أمر "غريب"، إذ سيؤدي إلى نشأة " خطر أمني كبير جديد في الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي". وحتى خلال لقاء الناتو الأخير الأسبوع الماضي لم تكن المؤشرات توحي بالعزلة، بل العكس لأنه تم تأكيد الأهمية الاستراتيجية لتركيا عدة مرات، ولا يمكن لحلف الناتو أن يتخلى عن تركيا ووضعها الجغرافي بين الشرق والغرب. وبدون تركيا ستتقلص قدرة تحرك الناتو من الناحية الجيوسياسية مثلا بالنظر إلى مكافحة الإرهاب أو تجاوز موجات اللاجئين. كما أن أنقرة تملك ثاني أكبر جيش في الناتو، وعملية إقصاء تركيا ستقوض بقوة الإمكانيات العسكرية لحلف الناتو.

أيضا فإن انسحاب أنقرة من حلف الناتو هو أمر مستبعد، فهناك اعتماد  دفاعي متبادل بين الطرفين، كما أن تركيا معزولة للغاية بسبب سياستها الخارجي، وفي ظل العملية العسكرية التركية الأخيرة فلا يوجد أفضل من تحالف عسكري قوي، خاصة لبلد منعزل مثل تركيا، فهو عامل أمان لن تستغني عنه أنقرة.

 

دانييل ديريا بيلوت/ م.أ.م/ ع.أ.ج

  • Erdogan and Trump USA (Reuters/K.Lamarque)

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    ايماءات ودية تعوم على بحرٍ من خلافات

    استقبل الرئيس الأمريكي نظيره التركي يوم 16 أيار/ مايو من العام الجاري في مكتبه بواشنطن، حيث أكد الرئيسان أن "علاقتهما كبيرة" وستتجه نحو "الأفضل". بدوره، هنأ أردوغان ترامب بفوزه الأسطوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. ثم اشتكى بمرارة من تسليح واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية، مدعيا أن إدراجها في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا يوفر غطاء لنزعتها الانفصالية.

  • Members of Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s security detail are shown violently reacting to peaceful protesters during Erdogan's trip last month to Washington.

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    العراك يصبح أمرا مزعجا

    17 أيار/ مايو. نشرت إذاعة صوت أمريكا (Voice of America) فيديو يظهر هجوم حراس أردوغان الشخصيين على متظاهرين أكراد قرب مقر السفارة التركية بواشنطن في نهاية زيارة الرئيس التركي إلى الولايات المتحدة. وبعد شهر من مغادرة أردوغان ووالوفد المرافقة له، أصدرت السلطات الأمريكية أمرا بالقبض على 12 من حراسه. وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون اعتبر إن الاعتداءات خرق لحرية التعبير.

  • President of Turkey Recep Tayyip Erdogan and his wife Emine Erdogan

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب

    15 تموز/ يوليو. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (في الوسط) وزوجته أمينة (على اليسار) ورئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان (على اليمين) يتذكرون محاولة الانقلاب الفاشلة التي اسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا بمن فيهم إرول إلكوك مدير حملة أردوغان. وشهدت تركيا بعد الانقلاب حملة اعتقالات طالت نحو 50 الف شخص بتهمة ارتباطهم برجل الدين التركي المستقر في امريكا فتح الله غولن.

  • Erdogan and Mattis

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    تركيا "متضايقة" من تسليح الولايات المتحدة لميليشيات كردية

    23 آب/ أغسطس. زار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنقرة في الوقت الذي يؤكد فيه البنتاغون على التزام الولايات المتحدة بالعلاقات الثنائية و"الحوار الصادق" بين البلدين. وأعلن أردوغان لوسائل الإعلام التركية بأن أنقرة ستحبط أي محاولة تقوم بها وحدات حماية الشعب الكردية لإقامة "ممر إرهابي" في شمال سوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط.

  • Screenshot EPC Initiative Pastor Andrew Brunson

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    القس الأمريكي لايزال معتقلا

    24 آب/ أغسطس. أصدرت تركيا أمرا جديدا بتجديد اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون المقيم في تركيا والمحتجز منذ أواخر عام 2016. وتقول صحيفة "صباح" الموالية للحكومة إن برونسون يواجه اتهامات بمحاولة الإطاحة بالبرلمان والتجسس. وفي 29 أيلول/ سبتمبر، قدم أردوغان عرض مقايضة برونسون بغولن. لترد عليه وزارة الخارجية الأمريكية مرة أخرى بدعوتها لإطلاق سراح القس.

  • US consulate in Istanbul

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    تركيا تعتقل موظفاً في القنصلية الأمريكية

    4 تشرين الأول/ أكتوبر. اعتقلت السلطات التركية أحد موظفي القنصلية الأمريكية في إسطنبول، وهو التركي متين طبوز، المتهم بتورطه في دعم تنظيم الداعية والمعارض التركي فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مدبرا أساسيا لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو عام 2016. الولايات المتحدة ابدت استياءها البالغ لاعتقال الموظف المذكور وهو الاعتقال الثاني لموظف في السفارة منذ آذار/ مارس المنصرم.

  • Bildkombo Türkischer und US Pass (picture-alliance/dpa,AP)

    الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

    الولايات المتحدة وتركيا تعلقان خدمات منح التأشيرات بينهما

    8 - 9 تشرين الأول/ أكتوبر. قررت السفارة الأمريكية في أنقرة، تعليق إصدار التأشيرات لمواطني تركيا، احتجاجا على اعتقال موظف تركي بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول الأسبوع الماضي. في المقابل أعلنت السفارة التركية بواشنطن تعليقها إجراءات منح التأشيرات للأمريكيين من جميع البعثات الدبلوماسية التركية في الولايات المتحدة.DW


 

مختارات

اشتراكيو ألمانيا يشككون في عضوية تركيا بالناتو ويهددونها بعقوبات

"التوغل التركي في شمال سوريا يتنافى مع قيم حلف الناتو"، حسبما يرى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا. بينما طالبت رئيسة الحزب المؤقتة بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا. (25.10.2019)  

الناتو "قلق" بعد تسلم تركيا أول شحنة من منظومة صواريخ روسية

عبّر حلف شمال الأطلسي عن "قلقه" لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولي الحلف. وقد تسلّمت تركيا أول شحنة من المنظومة رغم تحذيرات واشنطن، معرّضة بذلك نفسها لعقوبات أميركية. (12.07.2019)  

كرامب-كارنباور تنتقد أنقره وواشنطن بسبب الهجوم التركي في سوريا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور إن تخلي أمريكا عن حلفائها الأكراد في سوريا يؤثر على مصداقيتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن شعور أي دولة في الناتو بالتهديد لا يبرر لها "مخالفة القوانين" في إشارة إلى تركيا (19.10.2019)  

الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...

تدهورت العلاقات التركية الأمريكية رغم استضافة الرئيس الأمريكي ترامب "صديقه" الرئيس التركي أردوغان بواشنطن في أيار/ مايو الماضي. ملف صور يسلط الضوء على تفاصيل تدهور العلاقات بين البلدين، في تطورٍهو الأسوأ خلال خمسة عقود. (10.10.2017)  

مواضيع ذات صلة

Syrien Amuda russische Truppen patrouillieren im Norden

روسيا تعلن اكتمال انسحاب المقاتلين الأكراد من شمال سوريا 29.10.2019

أعلنت روسيا أن القوات الكردية في شمال سوريا أكملت انسحابها من المناطق المحاذية للحدود التركية بموجب الاتفاق الروسي التركي، "قبل الموعد المحدد". بيد أن مسؤولا تركيا توعد بإقامة المنطقة الآمنة سواء انسحب الأكراد أم لا.

Türkei Vierer-Gipfeltreffen in Istanbul Merkel und Erdogan

ماذا دار في مكالمة ميركل وأردوغان حول شمال سوريا؟ 27.10.2019

بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الألماني إلى تركيا وما خلفته من انتقادات داخلية، وفي ظل الحديث عن وجود فوضى في حكومة ميركل بسبب الوضع في شمال سوريا، أجرت المستشارة ميركل محادثات هاتفية مع الرئيس التركي. فماذا دار بينهما؟

مقترح ألمانيا جول سوريا في قمة الناتو 24.10.2019

لم يحظ مقترح وزيرة الدفاع الألمانية بإقامة منطقة آمة في شمال سوريا تحت إشراف أممي بدعم أي من الشركاء في الحلف. الأمين العام في الحلف اعتبر المقترح إيجابياً ولكنه يحتاج إلى دراسة مفصلة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  