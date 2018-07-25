 هل يتماشى ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا دائماً مع القانون؟ | معلومات للاجئين | DW | 29.07.2018

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معلومات للاجئين

هل يتماشى ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا دائماً مع القانون؟

ترحيل طالب لجوء أفغاني من ألمانيا مع مجموعة تضم 69 شخصا، أثار الجدل حول قانونية ترحيله هو وآخرين، إذ تم ترحيل آخر رغم أن المحكمة كانت لا تزال تنظر في اسئتنافه لقرار رفض طلب لجوئه.

Abschiebeflug mit abgelehnten afghanischen Asylbewerbern (picture-alliance/dpa/D. Maurer)

مجددا أصبحت قضية الترحيل المثيرة للجدل موضوعا رئيسيا للإعلام الألماني، وذلك مع ورود تقارير من أفغانستان تشير إلى عدم شرعية عمليات الترحيل. ففي 3 يوليو/ تموز 2018، تم ترحيل 69 لاجئا أفغانيا من ألمانيا إلى العاصمة الأفغانية كابول، إثنان من المرحلين ضمن هذه المجموعة يقولان إن ترحيلهما تم بصورة غير قانونية، فيما أقدم مبعد آخر من نفس المجموعة على الانتحار، ما أثار المزيد من الجدل حول هذه الخطوة. وفي الوقت نفسه ساهمت تقارير أخرى في تسليط الضوء على إجراءات الترحيل والتي كان آخرها ترحيل الحارس الشخصي السابق لأسامة بن لادن إلى تونس. وقد أثار ترحيله ضجة في ألمانيا بعد أن صدر حكم قضائي بعدم قانونية عملية الترحيل. هذه التقارير تثير التساؤل عما إذا كانت عمليات الترحيل في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح.

قضية سردار والي سادوزاي

سردار والي سادوزاي هو واحد من طالبي اللجوء الذي تم إبعادهم مؤخرا إلى أفغانستان. حيث قدم سادوزاي إلى ألمانيا في نوفمبر 2015 وعاش حوالي عامين ونصف العام في مدينة فورتسين بولاية سكسونيا. وطبقا لأقواله فإن طلب لجوئه قد تم رفضه في نهاية المطاف من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) كما رفضت المحكمة الإدارية استئنافه، مما أدى إلى إحالة قضيته إلى المحكمة الإدارية العليا، ويقول سادوزاي إن ترحيله إلى أفغانستان تم أثناء النظر في قضيته. إلا أن محاميه، توماس كونير، أكد أن قضية موكله كانت "منتهية". وأوضح المحامي أن موكله "تلقى ثلاث حالات رفض، واحدة من BAMF ، وأخرى من محكمة لايبزيغ الإدارية وثالثة من المحكمة الإدارية العليا في ولاية ساكسونيا".

إبعاد دون علم بقرار الترحيل

في 20 ديسمبر 2017، أبلغ كونيكير موكله أن محكمة الاستئناف قد رفضت استئنافه ، لكن يبدو أن سادوزاي لم يستلم الرسالة، التي أعيدت إلى المحامي في 27 ديسمبر 2017 بالبريد. طالب اللجوء الأفغاني الذي يزعم أنه غادر أفغانستان بسبب مشاكل عائلية، يقول الآن إن ترحيله كان غير قانوني لأنه لم يكن على علم بقرار المحكمة الثانية. وشدد سادوزاي على أنه كان يملك عقد عمل مع سلسلة سوبر ماركت آلدي (ALDI) في ألمانيا، مضيفا أنه قدم جواز سفره الأفغاني وكذلك شهادة سجله الجنائي إلى السلطات الألمانية في 30 مايو/ ايار 2018، مؤكدًا أنه ليست لديه أية سوابق جنائية.

وقال الشاب الأفغاني لمهاجر نيوز: "لم يكن لدي أي مشاكل"، وأضاف "في 2 يوليو/ تموز، بدأت العمل مع آلدي. ووافق أيضا مكتب تسجيل الأجانب على ذلك" إلا أنه تم اعتقاله من قبل الشرطة لترحيله في اليوم التالي. وقال "عرضت أوراقي وطلبي على المحكمة مرة ثانية، لكنهم لم يساعدوني".

Afghanistan Rückkehr abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland (Reuters/O. Sobhani)

طالبو لجوء افغاني لدى وصولهم مطار كابول في لبلدهم

الترحيل إلى أفغانستان

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مؤخرا أن وزارة الخارجية الألمانية أعدت تقريرا جديدا عن الوضع في أفغانستان، حيث حددت القيود التي تم رفعها مؤخرا وفي أي ظروف يمكن ترحيل طالبي اللجوء الأفغان. لكن عقب الهجوم على السفارة الألمانية في كابول في مايو/ أيار 2017 ، كانت الحكومة الألمانية قد التزمت بترحيل طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جنايات فقط إلى أفغانستان، بحيث يتم حجب معلومات عن هويتهم أو اعتبارهم مجرمين جنائيين محتملين. واعتبرت طالبي اللجوء الذين لديهم إجراءات لجوء عالقة والذين لديهم عقد عمل فعال، وسجل جنائي نظيف مثل سردار والي سادوزاي، معفيين من الترحيل بموجب هذه المبادئ التوجيهية.

لذلك يعتبر المحامي توماس كونيكير أن عمليات الترحيل الجديدة تدل على حدوث تحول في السياسة في ألمانيا، ويقول لمهاجر نيوز "يريد وزير الداخلية الجديد هورست زيهوفر زيادة عدد عمليات الترحيل". ويضيف أن ولاية سكسونيا، حيث كان يقيم سادوزاي، تتبع بشكل كبير استراتيجية بافاريا باتخاذها نهجا متشددا تجاه المهاجرين.

Projekt Digital Empowerment für afghanische Flüchtlinge (Getty Images/S. Gallup)

طالبات لجوء افغانيات يتعلمن الألمانية في برلين

ترحيل نصيب الله س. مخالف للقانون

وكان مهاجر أفغاني آخر من نفس المجموعة قد تصدر اسمه عناوين الأخبار في ألمانيا بعد أن ادعى أن ترحيله كان أيضا مخالفا للقانون. ووفقاً لتقارير إعلامية ألمانية، لم يكن ينبغي ترحيل نصيب الله س، وهو طالب لجوء عمره 20 عاماً، لأن قضيته ما زالت معلقة، وكان قد قدم بطلب لجوئه في ديسمبر/ كانون الأول 2015، لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) رفض الطلب في فبراير/ شباط 2017. إلا أنه استأنف الحكم، ما يعني أن الطلب لا يزال قيد النظر، بيد أن الشرطة قبضت عليه وتم ترحيله مع ذات المجموعة إلى كابول.

وصرح الناطق باسم المحكمة التي تنظر في الطعن، للقناة الألمانية المحلية (NDR) أنه "بسبب استمرار إجراءات فحص طلب اللجوء، لم يكن هذا الأمر ليستدعي أي إبعاد بالنسبة لنصيب الله". وتفيد التقارير أن الوثائق التي اطلعت عليها "NDR" تشير إلى أن مسؤولي "بامف" ومكتب شؤون الأجانب المحلي قد افترضا أن الحكم السابق هو الكلمة الأخيرة في القضية وبالتالي يمكن المضي قدماً في عملية الترحيل.

في غضون ذلك، انتقد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل ترحيل طالبي اللجوء الذين يندمجون بشكل جيد في المجتمع وسوق العمل. وقال لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينة" الألمانية "في الحقيقة أشعر أحيانا أن الأشخاص الخطأ هم من يغادرون ألمانيا."

ناصر أحمدي/ ع.ج

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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