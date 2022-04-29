 هل يتلقى اللاجئون القاصرون الرعاية الكافية في بريطانيا؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 04.05.2022

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ثقافة ومجتمع

هل يتلقى اللاجئون القاصرون الرعاية الكافية في بريطانيا؟

أثارت جمعيات حقوقية النقاش حول سلامة الأطفال اللاجئين غير المصحوبين في بريطانيا الذين يصبحون تحت رعاية وزارة الداخلية ويتم إيواؤهم بشكل مؤقت في الفنادق. لكن هناك من أكد أن القاصرين يتلقون الرعاية الكافية!.

الكثير من العقبات في وجه اللاجئين القاصرين، الصورة من الأرشيف.

الكثير من العقبات في وجه اللاجئين القاصرين

بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة، يتم إيواء القاصرين غير المصحوبين الذين عبروا القناة الإنجليزية نحو المملكة المتحدة في فنادق، حيث أشيع أنهم يعانون من الجوع والإهمال وفقًا للجمعيات الخيرية.

حسب عدد من الجمعيات الحقوقية في المملكة المتحدة، فأماكن بقاء هؤلاء الأطفال لا تتوفر على الطعام الكافي، كما أن الملابس والأحذية غير كافية. فضلاً عن معايير الصحة والنظافة غير المواتية. وتشير التقارير إلى أن الظروف جد سيئة، لدرجة أن الأطفال أجبروا على حلق رؤوس بعضهم البعض بسبب تفشي مرض الجرب.

الاحتيال

في حديثه إلى صحيفة الغارديان، وصف فيليب إيشولا، الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان Love146، ممارسات وزارة الداخلية بأنها تصرفات "احتيالية خارج إطار قانون عمل رعاية الأطفال LAC"، وهو إطار قانونييحمي حقوق الأطفال الذين لا يتوفرون على رعاية أسرية. مشددا على أن "هذه الفئة من الأطفال يصلون إلى المملكة المتحدة مصابين بصدمات شديدة وفي حاجة ماسة إلى المساعدة".

أصبح مخطط النقل الوطني لحكومة المملكة المتحدة، والذي تتطوع فيه السلطات المحلية لرعاية طالبي اللجوء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلزاميًا لجميع السلطات المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

بعد ذلك، رفض مجلس مقاطعة كينت استقبال المزيد من المهاجرين القاصرين. وبدأت وزارة الداخلية في وضع الأطفال في أماكن إقامة غير منظمة مثل الفنادق منذ 20 يوليو/تموز 2021.

وزير الهجرة كيفين فوستر صرح أنه بين 23 نوفمبر/تشرين الثاني و 22 فبراير/شباط كان هناك 361 طفلاً لم يدخلوا بعد تحت مسؤولية رعاية السلطة المحلية. إلى أن يتم العثور على مكان لهم، تم وضع هؤلاء الأطفال في فنادق كأماكن إقامة مؤقتة بمختلف مناطق المملكة المتحدة.

المتطوعون في منظمةLove146 قالوا في تصريحات لصحيفة الغارديان إنهم يعرفون حاليًا حوالي 250 طفلاً غير مصحوبين بذويهم في فنادق في لندن وحدها، إضافة إلى العديد من الأطفال في مناطق أخرى من البلاد. يُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير نظرًا لأن مسؤولي وزارة الداخلية أحيانًا يخطئون في اعتبار الأطفال في البداية بالغين، ويفترض أنهم تجاوزوا 18 عامًا، ما لم يثبت لاحقًا أنهم قاصرون.

مختارات

اختفاء الأطفال

كشف تحقيق أجرته صحيفة The Independent العام الماضي عن اختفاء 16 طفلاً لاجئاً غير مصحوبين بذويهم من الفنادق الحكومية غير المنظمة بين 20 يوليو/تموز و 25 نوفمبر/تشرين الثاني، بمعدل مرة واحدة في الأسبوع.

خلال الأشهر القليلة الماضية، انتقد العديد من النشطاء إقامة هذه الفئة من المهاجرين ووصفها بأنها "غير مناسبة" وتفتقر إلى الأمن والحماية.

ووصفت إيفيت كوبر (من حزب العمل المعارض) الأرقام بأنها "مقلقة"، محذرة من أن يصبح الأطفال الصغار من عرضة للاستغلال من قبل عصابات الاتجار بالبشر، ودعت إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة" من أجل توفير مزيد من الدعم للقاصرين غير المصحوبين بذويهم.

بيلا سانكي، مديرة منظمة Detention Action ، قالت لصحيفة The Independent "بعد أن نجوا من مخاطر لا يمكن تصورها للوصول إلى هنا، كان من المفترض أن يشعر هؤلاء الأطفال بالأمان. بدلاً من ذلك، تجاهلت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية، جميع التحذيرات بأن هذه الفنادق غير مناسبة الأطفال، ويجب الآن اتخاذ إجراءات للعثور على هؤلاء الأطفال المفقودين قبل فوات الأوان".

في المقابل، أصرت وزارة الداخلية على أن الفنادق هي "إجراء مؤقت" وأن الأطفال الذين يستخدمونها كسكن يتلقون الدعم الكافي. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لصحيفة الغارديان: "تعمل الحكومة على ضمان تلبية احتياجات الأطفال طالبي اللجوء الوافدين حديثًا غير المصحوبين بذويهم. ونحن ممتنون لدعم السلطات المحلية المستمر لتوفير الرعاية لهم. ونحن نواصل مراجعة مخطط التحويل الوطني لضمان التوزيع العادل والمنصف للمسؤولية عبر المملكة المتحدة".

مهاجر نيوز 2022

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