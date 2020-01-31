 هل يتغير شيء بالنسبة للمسافرين إلى بريطانيا بعد بريكست؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

هل يتغير شيء بالنسبة للمسافرين إلى بريطانيا بعد بريكست؟

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يقلق الكثير من المسافرين إليها. فهل هناك تغييرات يتعين عليهم معرفتها والتكيف معها أم أن الوضع سيبقى على حاله كما هو الآن؟ فيما يلي أجوبة لأهم الأسئلة حول السفر إلى بريطانيا.

طائرات تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار لندن هيثرو

السياح الأوروبيين هم الفئة الأكبر من مجموع السياح الوافدين إلى بريطانيا

بعد سنوات من المفاوضات، خرج البريطانيون من الاتحاد الأوروبي ولم يعد بلدهم جزءاً من الاتحاد. ومن يشعر بالقلق الآن لأنه يعاقد أن رحلته إلى إنجلترا قد تُلغى، نقول له إن خوفه لا مبرر له، ففي بادئ الأمر لن يتغير أي شيء بالنسبة إليه. لأن هناك فترة انتقالية حتى نهاية العام الداري 2020، وتريد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة التفاوض على جميع الاتفاقيات فيما بينهما. وتعد الحدود أحد أكبر التحديات، خاصة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

مختارات

يسافر حوالي 27 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا كل عام، وهو ما يساوي حوالي ثلثي زوار المملكة. لذلك فإن السياح الأوروبيين هم الفئة الأكبر من مجموع السياح الوافدين إلى بريطانيا، وهذا هو سبب استمرار إيلائها أهمية كبرى لجعل الدخول سهلاً قدر الإمكان لمواطني الاتحاد الأوروبي. في حين أن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد والسياسة مازالت غير واضحة المعالم إلى حد كبير، يبدو الأمر أكثر وضوحاً بالنسبة للمسافرين. ويقول تريسي إيدجنتون من هيئة السياحة البريطانية بالمملكة المتحدة لـDW: "إن أوروبا مازالت تمثل سوقاً مهمة لنا". ويضيف "يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي حجز رحلاتهم دون أي قلق. لن يتغير شيء في 2020".

لكن رغم ذلك لا يزال لدى العديد من المهتمين بالسفر إلى بريطانيا، أسئلة من دون إجابات. وهنا كل ما يمكن أن تحتاج معرفته إذا كنت تخطط للسفر إلى المملكة المتحدة مستقبلا.

ماذا سيحدث خلال المرحلة الانتقالية حتى نهاية عام 2020؟

لن يتغير أي شيء في الأحد عشر شهراً القادمة، سواء بالنسبة إلى 3,6 مليون مواطن من دول الاتحاد الأوروبي يعيشون في المملكة المتحدة أو 27 مليون مسافر. ولا يزال بإمكان المسافرين الدخول باستخدام بطاقة الهوية وبدون الحاجة إلى تأشيرة، ولا يتعين عليهم التسجيل، كما يمكنهم الذهاب إلى الطبيب مجاناً.

هل يؤثر بريكست على حركة النقل الجوي والسكك الحديدية والسفن؟

الإجابة لا، على الأقل ليس في المرحلة الانتقالية. وسوف تستمر الرحلات الجوية من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة وبالعكس. ولن يلاحظ الركاب أي تغييرات. لكن خلف الكواليس  قد تختلف الأمور، لأنه يجب توضيح حقوق الإقلاع والهبوط الجديدة وكذلك قضايا السلامة؛ بالإضافة إلى ما يتعلق بطريقة وصول الخطوط الجوية البريطانية إلى السوق الأوروبية. كما يُفترض ألا يكون هناك أي قيود على القطارات والحافلات والعبارات/ السفن.

الموانئ هي شريان الحياة المهم لبريطانيا. ويصل حوالي 14 مليون شخص إلى الجزيرة كل عام عبر الخط البحري كاليه - دوفر. وقد يشهد الطريق السريع M20، وهو خط الاتصال الرئيسي من نفق المانش إلى لندن، اكتظاظاً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب ضوابط جمركية أكثر صرامة.

هل يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى تأشيرة لدخول المملكة المتحدة؟

لا. لا تزال بطاقة الهوية أو جواز السفر كافيا لإقامة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما تم تنفيذ الضوابط الحدودية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن بريطانيا لم تكن جزءاً من منطقة شنغن.

ووفق الموقع الإلكتروني التابع للحكومة البريطانية "زيارة المملكة المتحدة بعد بريكست" فإن "الوثائق التي يحتاجها المسافرون لدخول المملكة المتحدة لن تتغير حتى عام 2021".

تمثال يقع في مدينة ديري الحدودية في إيرلندا الشمالية

مدينة ديري الحدودية في إيرلندا الشمالية

وماذا عن السفر عبر الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا؟

يقول تريسي إيدجنتون "كل شيء يبقى كما هو". الحدود ليست مغلقة.

هل لا يزال بالإمكان قيادة السيارة في المملكة المتحدة بدون رخصة قيادة بريطانية؟

نعم، لا يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى رخصة قيادة دولية.

هل يجعل بريكست العطلات أكثر تكلفة؟

لا. في بادئ الأمر، ستكون تكلفة العطلة أرخص إلى حد ما، حيث عانت العملة البريطانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومنذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حُزيران 2016، انخفض سعر الصرف بنحو عشرة في المئة مقارنة باليورو. ولكن بصفة عامة لا تزال لندن مدينة غالية.

 هل ستكون هناك رسوم إضافية (رومينغ) على استخدام الهاتف الجوال والانترنت في المملكة بشريحة أوروبية؟  

تكلفة تصفح الإنترنت وإجراء المكالمات الهاتفية في المملكة المتحدة هي نفسها في الاتحاد الأوروبي منذ إلغاء رسوم التجوال (رومينغ). ومن الناحية النظرية، يمكن إعادة طرحها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن لا يبدو الأمر كذلك في الوقت الحالي - على الأقل حتى نهاية عام 2020. 

ما الذي سيتغير بالنسبة للبريطانيين أنفسهم؟

بالنسبة للبريطانيين أيضاً، سيبقى كل شيء على ما هو عليه خلال المرحلة الانتقالية.

هل هناك أي تغييرات بالنسبة للمواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي؟

لا. ولكن منذ مايو/ أيار 2019 تم إنشاء ممرات ومداخل جديدة في المطارات. وفقاً لتريسي إيدجنتون، فقد تم القيام بتسهيل دخول الزوار من أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وكوريا الجنوبية. ويتوقع موقع VisitBritain سنة قياسية للزائرين في عام 2020.

"من المحتمل أن يكون هناك حوالي 40 مليون مسافر إلى المملكة المتحدة، وهو أعلى رقم على الإطلاق، وزيادة قدرها 2,9 في المائة مقارنة بالعام السابق"، على حد قول تريسي إيدجنتون لـ DW.

ماذا سيحدث بعد المرحلة الانتقالية؟

لا تزال هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح، وهذا هو ما تهدف إليه المرحلة الانتقالية. ولكن يجب أن يكون هناك أيضاً إعفاء من التأشيرة للمسافرين لفترة قصيرة بعد ذلك. يجري تطوير لوائح خاصة لمشروعات البحث والدراسة والتدريب وكذلك برامج تبادل الشباب والمسافرين من رجال الأعمال. وربما يكون هناك المزيد من التغييرات على الإقامات طويلة الأجل. كما أعلنت الحكومة البريطانية أن بطاقة الهوية لن تكون كافية للدخول بحلول عام 2021. وفي المستقبل، يجب أن يحمل مواطنو الاتحاد الأوروبي جوازات سفرهم معهم.

وللمزيد من التفاصيل حول لوائح السفر الجديدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني "زيارة المملكة المتحدة بعد بريكست" التابع للحكومة البريطانية على الإنترنت باللغة الإنجليزية.

إليزابيث يورك من فارتينبورغ/ إ.م

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


مختارات

هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

مواضيع ذات صلة

Belgien, Symbolbild Brexit

بريطانيا تنفصل رسميا عن الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الانقسامات 31.01.2020

تصبح بريطانيا اليوم أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي لتنهي بذلك علاقة استمرت 47 عاما، في انفصال تاريخي سيحتفل به مناصرو بريكست فيما يثير مشاعر حزن لدى مؤيدي أوروبا، يأتي هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقسامات والتقلبات.

Briten wollen wegen Brexit Deutsche werden

لماذا "يتهافت" البريطانيون على الجنسية الألمانية؟ 23.05.2018

قبل أقل من سنة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن حالات التجنس لمواطنين بريطانيين في ألمانيا حققت رقماً قياسياً العام الماضي، بواقع 7500 وبزيادة قدرها 361 بالمئة عن عام 2015.

Heiko Maas

وزير الخارجية الألماني يبدي استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع روسيا 01.04.2018

أكد وزير الخارجية الألماني على استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع روسيا على الرغم من النزاع حول الهجوم على الجاسوس الروسي، فيما حذرت أستراليا مواطنيها المسافرين إلى روسيا من خطر مواجهة "مشاعر معادية للغرب أو لمضايقات".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  