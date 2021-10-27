هل يتسبب كورونا في اضطرابات عقلية حتى بعد التعافي؟

بينما يخاف البعض من عواقب محتملة بعد التلقيح ضد كورونا، يتملك آخرين الخوف من أضرار محتملة وطويلة الأمد بعد التعافي من وباء كوفيد 19. وكشفت باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية أن الأشخاص الأصغر سنًا الذين أصيبوا بالوباء المستجد، ظهر لديهم ضعف في القدرات العقلية في كثير من الأحيان. ولا يعرف الباحثون بعد المدة التي يمكن أن تتبقى فيها تلك الأعراض.
واستنتج الباحثون أيضا أن الوباء يترك اضطرابات معرفية لدى الشباب لمدة ستة أشهر أو أكثر، وذلك نقلا عن موقع المجلة الطبية الألمانية "إيرتسته بلات" التي نشرت نتائج الدراسة. واعتمد الباحثون في الدراسات التي أجروها على اشخاص تعافوا من كورونا.
وبالنسبة للخبراء فإن الاضطرابات المعرفية التي تعرف أيضا باسم "ضباب الدماغ"، هي من بين العواقب السلبية التي تصيب الأشخاص الذين يمارسون عملا ما، الأمر الذي يكون مصدر إرهاق لهم وسببا في ضعف التركيز.
وشملت الدراسة التي أشرفت عليها الباحثة جاكلين بيكر وزملاؤها في كلية الطب في جامعة "إيكان" في نيويورك، 740 مريضًا متوسط أعمارهم 49 عامًا. وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على شفائهم من الوباء المستجد تم فحص قدرات الانتباه لديهم من خلال اختبارين مختلفين.
وطلب منهم الباحثون حفظ سلسلة من الأرقام ثم تسميتها بترتيب عكسي. وخلال العملية فحص الباحثون سرعة التذكر والوظائف التنفيذية التي تتحكم في السلوك والانتباه والمشاعر بطريقة مستهدفة، حسب المجلة الطبية الألمانية "إيرتسته بلات".
وكانت النتيجة التي خلصت إليها هي وجود عجز في القدرات العقلية خصوصا التركيز والذاكرة لدى أشخاص تعافوا. وترجح الدراسة ظهور "ضباب دماغي" في كثير من الأحيان لدى الأشخاص الذين خرجوا من المستشفى بعد العلاج من الوباء.
ع.ع/ أ.ح
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الكيوي
معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
كل جسم يحتاجه
أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مضاد للأكسدة
يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
النشاط الإنزيمي
يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مكافحة العدوى
يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الوقاية من أمراض خطيرة
النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الجرعة المناسبة
وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك