 هل يتسبب كورونا في اضطرابات عقلية حتى بعد التعافي؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 27.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

هل يتسبب كورونا في اضطرابات عقلية حتى بعد التعافي؟

كشفت دراسة حديثة أن وباء كورونا المستجد يتسبب في كثير من الأحيان في ظهور اضطرابات في القدرات العقلية لدى مصابين حتى بعد التعافي من المرض. وتشمل الاضطرابات التركيز والذاكرة.

صورة رمزية لفيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة أن كورونا يتسبب في كثير من الأحيان في ظهور اضطرابات في القدرات العقلية حتى بعد التعافي.

بينما يخاف البعض من عواقب محتملة بعد التلقيح ضد كورونا، يتملك آخرين الخوف من أضرار محتملة وطويلة الأمد بعد التعافي من وباء كوفيد 19. وكشفت باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية أن الأشخاص الأصغر سنًا الذين أصيبوا بالوباء المستجد، ظهر لديهم ضعف في القدرات العقلية في كثير من الأحيان. ولا يعرف الباحثون بعد المدة التي يمكن أن تتبقى فيها تلك الأعراض.

مختارات

استيقاظ الأطفال بشكل متكرر ليلاً يدفع بعض الأمهات للقلق، فالكثير منهن يعتقدن أن قلة نوم الأطفال تؤثر على نموهم. فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة ومساعدة الأطفال على النوم بشكل هادئ وهانئ؟

واستنتج الباحثون أيضا أن الوباء يترك اضطرابات معرفية لدى الشباب لمدة ستة أشهر أو أكثر، وذلك نقلا عن موقع المجلة الطبية الألمانية "إيرتسته بلات" التي نشرت نتائج الدراسة. واعتمد الباحثون في الدراسات التي أجروها على اشخاص تعافوا من كورونا.

وبالنسبة للخبراء فإن الاضطرابات المعرفية التي تعرف أيضا باسم "ضباب الدماغ"، هي من بين العواقب السلبية التي تصيب الأشخاص الذين يمارسون عملا ما، الأمر الذي يكون مصدر إرهاق لهم وسببا في ضعف التركيز.

وشملت الدراسة التي أشرفت عليها الباحثة جاكلين بيكر وزملاؤها في كلية الطب في جامعة "إيكان" في نيويورك، 740 مريضًا متوسط أعمارهم 49 عامًا. وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على شفائهم من الوباء المستجد تم فحص قدرات الانتباه لديهم من خلال اختبارين مختلفين.

وطلب منهم الباحثون حفظ سلسلة من الأرقام ثم تسميتها بترتيب عكسي. وخلال العملية  فحص الباحثون سرعة التذكر والوظائف التنفيذية التي تتحكم في السلوك والانتباه والمشاعر بطريقة مستهدفة، حسب المجلة الطبية الألمانية "إيرتسته بلات".

وكانت النتيجة التي خلصت إليها هي وجود عجز في القدرات العقلية خصوصا التركيز والذاكرة لدى أشخاص تعافوا. وترجح الدراسة ظهور "ضباب دماغي" في كثير من الأحيان لدى الأشخاص الذين خرجوا من المستشفى بعد العلاج من الوباء.

ع.ع/ أ.ح

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك