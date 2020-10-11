هل وجد باريس سان جيرمان خلفا لتوماس توخل؟

تدهور علاقة المدرب الألماني توماس توخل بإدارة ناديه باريس سان جيرمان إلى غير رجعة، حقيقة أصبحت واضحة للعيّان. فاستنادا إلى تقارير الإعلامية لن يجدد مدرب دورتموند السابق عقده مع النادي الفرنسي. بينما ذهبت محطة "راديو مونتي كارلو" الإذاعية إلى أبعد من ذلك كاشفة عن أكبر المرشحين لخلافة مدرب قاد الفريق لأول مرة إلى نهائي دوري الأبطال، وكاد أن يحصل على اللقب القاري لأول مرة في تاريخ النادي، لولا الصخرة البافارية.

المحطة الإذاعية كشفت عن اسم كبير تقول إنه سيتولى السفينة الجيرمانية، ويتعلق الأمر بنجم الفريق السابق تياغو موتا. وحسب المصدر فإن أسهم موتا مرتفعة جدا مقارنة بمدرب يوفينتوس تورين السابق ماسيمليانو أليغري (53 عاما).

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وتاريخ موتا في التدريب هو في بداياته، فقد لعب موتا بقميص النادي الفرنسي إلى غاية 2018 أي قبل عامين فقط انتقل اللاعب الإيطالي البرازيلي المعتزل إلى عالم التدريب بتوليه قيادة فريق باريس سان جيرمان دون سنّ 19، ثم ّ بعد ذلك تولى منصب الإدارة الفنية في فريق غينوا الإيطالي. ووجب القول أنه وفي عمله كمدرب لم يحقق موتا إلى غاية اللحظة رصيدا كبيرا من النجاحات، فالأرقام تشير إلى فوزين مقابل خمس هزائم وثلاثة تعادلات.

تياغو موتا بقميص سان جيرمان وكريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في منازلة على الكرة ضمن منافسات دوري الأبطال 2015.

ويبقى عمّا إذا كانت إدارة باريس سان جيرمان، النادي المملوك لقطر، ستكتفي بمدرب يفتقر للخبرة لكن علاقته العاطفية والشخصية بالنادي متينة جدا منذ انتقاله إليه في عام 2012 قادما من إنتر ميلان.

أما ما يتعلق بالألماني توماس توخل فيبدو أن عدم تجديد عقده الممتد إلى صيف 2021، قرار توصل إليه الطرفان معا. والسبب الحقيقي يتمثل في العلاقة المتوترة جدا بين المدرب توخل وبين مدير الكرة ليوناردو بسبب استراتيجية الانتقالات وشراء اللاعبين. ودخل الطرفان في حرب تصريحات مفتوحة دارت رحاها عبر المنابر الإعلامية.

وبدأت بتحذيرات علينة من توخل بأن الفريق وإن "ظل هكذا، فلن يحقق أي شيء مما تحقق الموسم الماضي"، ليرد عليه ليوناردو عبر وسائل الإعلام أيضا معربا عن عدم رضا النادي بما قام وقاله المدرب الألماني، واضعا إياه أمام خيارين؛ "إما القبول والصمت أو الرحيل".

يذكر أنه وفي التوقيت الأخير من الميركاتو الشتوي، حصل سان جيرمان على دانيلو باريرا على سبيل الإعارة من بورتو البرتغالي، وعلى مايوس كاين من إيفرتون الاإنجليزي على سبيل الإعارة أيضا، كما تعاقد مع رافينيا المنتهي عقده مع برشلونة الإسباني، وهذه العقود قد تهدأ من روع توخل على الأقل إلى غاية نهاية الموسم.

و.ب/ع.ج.م