هل هي مخاطرة؟ زيلينسكي يغير قائد الجيش زالوجني ويعين سيرسكي

عين الرئيس الأوكراني زيلينسكي قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي قائدًا جديدًا للجيش خلفًا لفاليري زالوجني، طالبا من الأخير "البقاء ضمن فريقه". وتبادلت أوكرانيا وروسيا 100 أسير حرب بعد تبادل سابق بوساطة إماراتية.

فيما يعتبر مجازفة كبيرة في وقت تحظى فيه القوات الروسية باليد العليا بعد ما يقرب من عامين من بدء الحرب، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة بالفيديو، اليوم الخميس (الثامن من شباط/فبراير 2024)، إعفاء قائد الجيش فاليري زالوجني من منصبه وتعيين الجنرال أولكسندر سيرسكي قائدًا جديدًا للجيش خلفًا لزالوجني، علمًا أن سيرسكي كان يتولى قيادة القوات البرية.

ووصف زيلينسكي القائد الجديد بأنه "الجنرال الأكثر تمرسًا في أوكرانيا"، لافتًا الى أنه قاد الدفاع عن كييف مع بداية الغزو الروسي قبل نحو عامين، ثم الهجوم المضاد في خريف 2022 والذي أدى الى تحرير منطقة خاركيف.



وكتب زيلينسكي في مدوناته بوسائل التواصل الاجتماعي: "شكرته على سنتين من الدفاع. وتحدثنا عن نوع التجديد الذي تحتاجه القوات المسلحة الأوكرانية". وقال إنهما ناقشا أيضًا كيفية تحديث قيادة الجيش. وأضاف زيلينسكي: "آن أوان التجديد"، وتابع أنه عرض على زالوجني "البقاء جزءًا من الفريق".

ويأتي التغيير، الذي جاء بقيادة عسكرية جديدة، بعد شهور من التكهنات حول خلاف بين زيلينسكي وقائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني الذي يعتبره العديد من الأوكرانيين بطلًا قوميًا. وقال زيلينسكي: "اعتبارًا من اليوم، يتولى فريق إدارة جديد قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا".

من جهته كتب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف عبر منصات التواصل "اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوجني) على كل إنجازاته وانتصاراته"، وأقر القائد العسكري بأن على استراتيجية بلاده أن "تتغير وتتأقلم".

مخاطر إقالة زالونجي!

ويتولى سيرسكي زمام القيادة وسط حالة بالغة من عدم اليقين إذ تنتظر كييف مساعدات عسكرية حيوية من الولايات المتحدة تأخرت بسبب خلاف سياسي هناك منذ عدة أشهر.

وفي ظل نضال أوكرانيا لإصلاح برنامج تعبئة الجيش بسرعة، فإن إقالة زالوجني يمكن أن توجه ضربة لمعنويات القوات على جبهة طولها ألف كيلومتر. كما يمكن أن تأتي بنتائج عكسية سياسيًا وتضر بشعبية زيلينسكي.

وقدرت استطلاعات الرأي ثقة الجمهور في زالوجني الملقب بالجنرال الحديدي بأكثر من 90 بالمئة، أي أعلى بكثير من زيلينسكي الذي قدرت شعبيته بنحو 77 بالمئة أواخر العام الماضي. ويكشف التغيير العسكري عن سلسلة تصريحات قال فيها زيلينسكي إنه التقى زالوجني لمناقشة التغييرات في القيادة العسكرية.

زالوجني يصدر بيانًا

وقال زالوجني في بيان منفصل إنه أجرى "محادثات مهمة وجادة" مع زيلينسكي واتخذا قرارًا بتغيير بعض تكتيكات واستراتيجيات المعركة. وجاء في بيان زالوجني أن "مهام 2022 تختلف عن مهام 2024. لذلك يجب على الجميع التغير والتكيف مع الحقائق الجديدة. حتى ننتصر معًا".

ونُشر بيانا زيلينسكي وزالوجني في الوقت نفسه تقريبًا، مما يشير إلى أن أبرز شخصيتين في زمن الحرب في أوكرانيا نسقا بشكل وثيق لإظهار الوحدة.

ووردت تقارير متنامية منذ أواخر العام الماضي عن صراع على السلطة بين زالوجني وزيلينسكي. وذكرت تقارير إعلامية متنوعة أن الرئيس الأوكراني كان يعتزم بالفعل استبدال الجنرال الأسبوع الماضي، لكنه لم يستطع الحصول على الموافقة في البداية.

وتولى زالوجني (50 عامًا) منصب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية قبل شهور قليلة من بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. وحالت القوات الأوكرانية تحت قيادته دون وقوع غزو شامل للبلاد، وتمكنت لاحقًا من استعادة بعض المناطق المحتلة.

تبادل أسرى مع روسيا

وعلى صعيد آخر تم الإعلان اليوم عن تبادل أسرى حرب بين أوكرانيا وروسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أنها أجرت تبادلًا مع أوكرانيا شمل 100 أسير حرب، وذلك بعد أكثر من أسبوع من عملية مماثلة شملت نحو 200 جندي لدى كل من الجانبين.

وقالت الوزارة "في الثامن من شباط/فبراير، إثر مفاوضات، عاد 100 جندي روسي كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 100 أسير حرب من القوات الأوكرانية".

وكانت روسيا أعربت، الأسبوع الماضي، عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وتنفيذ عملية تبادل 195 جنديًا وضابطًا روسيا مع أوكرانيا.



م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)