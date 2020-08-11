 هل هناك علاقة للسجائر الإلكترونية بكورونا؟ علماء يجيبون! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.08.2020

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صحة

هل هناك علاقة للسجائر الإلكترونية بكورونا؟ علماء يجيبون!

يعتقد الكثير من الشباب أن السجائر الإلكترونية أقل خطراً من السجائر العادية، لكن دراسة أمريكية جديدة أظهرت أن الضرر الذي تسببه السجائر الإلكترونية لرئة المدخنين تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

شاب صيني يدخن السجائر الالكترونية

بحسب الدراسة فإن الضرر الذي تسببه السجائر الإلكترونية لرئة المدخنين تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

توصل فريق من الأطباء بكلية طب جامعة ستانفورد الأمريكية إلى أن المراهقين والشباب الذين يدخنون السجائر الإلكترونية بصفة دورية، يصابون بفيروس كورونا بمعدل أكبر وبأعراض أسوأ مقارنة بغير المدخنين في نفس الفئة العمرية.

مختارات

باحثون كنديون يفترضون أن نبتة "القنب" تحمي ربما من فيروس كورونا. والنتائج المؤقتة هي جزء من بحوث حول استخدام عدة للقنب، فهل يمكن التعويل على هذه المادة المخدرة أصلا؟ أم أن القنب الطبي يختلف عن القنب المخدر؟

رغم أنه ينظر إليها على أنها أقل ضررا من السجائر العادية، تنطوي السجائر الإلكترونية على مخاطر عديدة. دراسة حديثة تكشف أن السجائر الإلكترونية تحدث تغيرا في البكتيريا النافعة بالفم وهو أمر له تداعيات خطيرة. فكيف يحصل ذلك؟

وكانت الدراسة التي ترأستها طبيبة الأطفال بوني هالبرن فلشر نشرت بدورية "Journal of Adolescent Health" العلمية يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس/آب 2020، واعتمدت على مقارنة بيانات شباب مدخن وغير مدخن.

أعراض كورونا أسوأ بخمس مرات

وأظهرت الدراسة أن من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، كان الشباب المدخن للسجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بالمرض وذلك بمعدل خمس مرات أكثر من غيرهم. ولا يعني ذلك بالضرورة أن خطر العدوى أعلى لدى من يدخنون السجائر الإلكترونية، لكنه يبين أن من أصيب بفيروس كورونا وكان أيضاً مدخناً للسجائر الإلكترونية  تزيد احتمالية إصابته بأعراض المرض، مثل السعال والحمى والإرهاق وصعوبة التنفس، بمعدل خمس مرات أعلى من غير المدخنين.

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حوار مع طبيبة عن السجائر الإلكترونية

تدمير للرئتين

ووجدت الدراسة أن من دخنوا السجائر الإلكترونية والعادية في الشهر السابق على إجرائهم لاختبار كورونا، ارتفع لديهم خطر الإصابة بالمرض بنسبة 6.8 بالمئة عن الأخرين. وتقول مؤلفة الدراسة شيفاني ماتور غايها:"يجب على المراهقين والشباب أن يفهموا أن تدخين السجائر الإلكترونية يرفع من خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، وذلك بسبب الضرر الذي تسببه هذه السجائر للرئتين."

كما حذرت ماتور غايها من غرور الشباب وشعورهم بالأمان بسبب سنهم الصغير، وأشارت إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية لا يرفع خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل بسيط فحسب، بل تكون درجة الخطر كبيرة للغاية.

مطالبة بالرقابة

اعتمدت الدراسة على بيانات 4351 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 13 عاماً و24 عاماً من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بينهم المدخنين وغير المدخنين.

وتعين على المشاركين الإجابة عن أسئلة حول ظهور أعراض كورونا لديهم وإذا ما كانوا أجروا اختباراً للتأكد من الإصابة بالمرض وإذا ما كانت نتيجة اختبار كورونا لديهم كانت إيجابية أم سلبية.

وتقول طبيبة الأطفال هالبرن فلشر إن الغرض من الدراسة ليس فقط تحذير الشباب من خطورة السجائر الإلكترونية، بل أيضاً مطالبة الجهات المعنية بتنظيم استخدام هذه المنتجات وفرض رقابة عليها.

فابيان شميدت/ س.ح/ع.ح/ع.ج.م

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    سجائر مزودة ببطاريات، تنفث بخار الماء مصحوبا بالنيكوتين أو تبغا بطعم القهوة. يستنشقه المدخنون وكأنهم يدخنون سيجارة حقيقية مشتعلة، فهل هي آمنة ؟ تعرف على أسرارها في ملف للصور.

  • Infografik Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    كيف تعمل السيجارة الالكترونية

    السيجارة الالكترونية تتكون من بطارية يمكن أعادة شحنها، ومن حاوية صغيرة يوضع فيها التبغ السائل. وجهاز يسخن التبغ السائل وينفث البخار.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    نكهات حسب الأذواق

    ما يميز السيجارة الالكترونية هو تنوع التبغ والنكهات. ويمكن للمستخدم أن يدخن أيضا تبغا دون نيكوتين، أو تبغا بنيكوتين منخفض، أو تبغا بطعم الفواكه أو بطعم القهوة.

  • E-Zigarre

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    غليون الكرتوني

    توجد نوعيات مختلفة منها، مثل السيجارة التي تستعمل مرة واحدة فقط، أو التي تستعمل لمرات عدة، وهناك أيضا ما يسمى الغليون الالكتروني.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    أضرار أقل ؟

    تدخين السيجارة الحقيقية هو استنشاق دخان التبغ وإيصاله إلى الرئة. أما تدخين السيجارة الالكترونية فهو استنشاق بخار التبغ السائل. لذلك يدعو مناصري السيجارة الالكترونية إلى دعم استعمال هذا النوع المبتكر من السجائر لأن أضراره أقل من السجائر الحقيقية.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    حظر التدخين لا يشمل السيجارة الاليكترونية

    لكن لدى منظمة الصحة العالمية مخاوف من استعمال هذا النوع من السجائر إذ "لم يتم الكشف بشكل كامل حتى الآن عن طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة فيها". في ألمانيا شمل حظر التدخين في الأماكن العامة السيجارة الالكترونية أيضا في بعض الأماكن.

  • Swedish House Mafia HOPE Concert für den Iran 2013

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    محتويات لا تعرف أضرارها

    محتويات التبغ السائل في السيجارة الالكترونية مثيرة للشك. فمادة بروبيلين غليكول السائلة عديمة اللون مثلا تستخدم في نكهات التبغ السائل. هذه المادة تستخدم أيضا في تصنيع الضباب وفي بعض المعطرات ومستحضرات التجميل، ولا تُعرف أضرارها الحقيقية.

  • Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    ترك التدخين هو الأكثر أمانا

    لكن المتفق عليه من قبل العلماء هو أن أضرار السيجارة الالكترونية اقل من السيجارة غير الالكترونية على صحة الإنسان، قد يعود سبب ذلك إلى عدم وجود دراسات طويلة الأمد حول السيجارة الاليكترونية. لذلك ينصح العلماء بترك التدخين بجميع أنواعه لتجنب الأمراض.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


 

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