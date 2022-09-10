 هل هناك أضرار لغلي الماء أكثر من مرة؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.09.2022

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صحة

هل هناك أضرار لغلي الماء أكثر من مرة؟

يستخدم البعض الماء المتبقي في الغلاية أكثر من مرة، في حين يقوم آخرون باستبداله باستمرار. وفي حين يجادل البعض أن رمي الماء المتبقي قد يكون هدرا للموارد، يرى خبراء أن أخطار أكبر قد تترتب على ذلك. فما هي؟

غلاية ماء وكوب

هل يضر استخدام الماء المتبقى واعادة تسخينه

بعد إعداد كوب من الشاي الساخن، يتبقى في الغلاية مياه نتركها للاستخدام فيما بعد، بيد أن موقع "فيت فور فن Fit For Fun" الألماني ينقل تحذيرات خبراء جراء استخدام الماء المتبقي في الغلاية، فما السبب؟

تشير العديد من التعليمات الصحية وتعليمات استخدام غلاية الماء أنه لا ينبغي إعادة تسخين الماء، ويرجع السبب إلى أن الماء المتبقي بعد التسخين لا يكون متشابها بالضرورة، مع الماء النقي المستخدم لأول مرة.

مختارات

عند رؤية مساحة تغمرها المياه ومشاهدة ذلك مع الإنصات لصوت تلاعب المياه يحدث في النفس أثر إيجابي، بيد أن أكثر ما قد يشغل بالنا هو مدى نظافة المياه في بركة السباحة، نصائح يمكن أن تكشف من خلالها مدى نظافة المياه في المسابح.

فيما ينفق البعض أموالاً كبيرة من أجل القيام بفحوصات دورية بخصوص حالتهم الصحية، يمكن للبول أن يكون علامة بارزة على الوضع الصحي لصاحبه. فماذا يعني مثلاً وجود قطرات من الدم في البول؟ وما هو معدل تبول كل شخص يومياً؟

عندما يتم غلي الماء في الغلاية، يتم إزالة الغازات المذابة مثل ثاني أكسيد الكربون والأكسجين. ينخفض ​​أيضًا محتوى العناصر الكيميائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، التي تترسب في قاع  الغلاية.

هذه العملية في حد ذاتها قد لا تؤذي جسمك عندما تستهلك هذا الماء. على الرغم من أن محتوى العناصر الكيميائية يحتوي على تغييرات طفيفة، إلا أن الماء يبقى صالحا بدرجة أقل.

بيد أن المخاوف في أن الماء المتبقي في الغلاية لفترة من الوقت، قد يحتوي على عناصر سامة، جراء الاحتكاك المستمر مع المعدن الموجود فيها.

على سبيل المثال، يمكن لطباخ الفولاذ المقاوم للصدأ أن يجمع آثارًا من النيكل ويتسبب بأضرار، بعد استخدام هذا الماء. 

وينصح الخبراء بتغيير الماء باستمرار، ولعدم هدر الموارد، يجب استخدام كميات مياه مناسبة في كل مرة، وعدم اللجوء إلى وضع كميات كبيرة من المياه، وهو ما يؤدي إلى استخدام طاقة أكبر ضائعة من أجل تسخين الكمية الأكبر.

علاء جمعة 

التسخين بالطاقة الشمسية بدل الخشب في جورجيا